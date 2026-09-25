Ondo lancia Intelligent Portfolios, gestiti da BlackRock, integrando le strategie di portafoglio sulla blockchain

I nuovi Ondo Intelligent Portfolios proporranno token di portafoglio basati su strategie di portafoglio sviluppate da BlackRock per Ondo, al fine di offrire agli investitori idonei al di fuori degli Stati Uniti portafogli progettati professionalmente sotto forma di singoli token sulla blockchain.

NEW YORK, 25 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Ondo Finance ha lanciato oggi una nuova categoria di prodotti sulla blockchain: Ondo Intelligent Portfolios, portafogli selezionati proposti sotto forma di singoli token trasferibili sulla blockchain. I tre token di portafoglio lanciati oggi si basano su strategie di portafoglio gestite da BlackRock, sviluppate da BlackRock per Ondo, segnando la prima volta in cui gli investitori idonei alla blockchain possono accedere all'esposizione a tali strategie attraverso un singolo token.

Strategie diversificate e costruite professionalmente hanno storicamente richiesto conti di intermediazione e strutture di fondi tradizionali. Ora, sotto forma di token trasferibili peer-to-peer da Ondo, questi portafogli sulla blockchain diventano accessibili agli investitori non statunitensi idonei nelle giurisdizioni consentite attraverso i portafogli, gli exchange e le applicazioni DeFi che già utilizzano.

La distribuzione è solo una parte della storia. L'inserimento dei portafogli sulla blockchain può aprire la via a nuove funzionalità: un riequilibrio che si esegue automaticamente a livello di contratto intelligente, portafogli completamente programmabili e compatibili con l'economia blockchain nel suo complesso e la possibilità di combinare le classi di attività all'interno di un singolo token. Ondo Intelligent Portfolios istituisce l'infrastruttura per integrare sulla blockchain portafogli basati sulle strategie dei principali gestori patrimoniali.

"La tokenizzazione crea nuovi modi per attuare strategie di portafoglio attraverso infrastrutture digitali. Le strategie di portafoglio diversificate possono essere incorporate nei prodotti di investimento tokenizzati, consentendo agli investitori idonei di accedere ad assegnazioni diversificate attraverso un unico strumento. Mostra come gli approcci consolidati di costruzione del portafoglio possono essere realizzati attraverso nuovi canali e tecnologie". - Lisa O'Connor è Global Head del team Model Portfolio Solutions e Co-CIO per Global Solutions all'interno del gruppo Multi-Asset Strategies di BlackRock

Oggi vengono lanciate tre strategie personalizzate di portafoglio che rispondono a tre esigenze specifiche in termini di reddito, assegnazione e strategie tematiche:

"Portafogli come questi non sono mai stati disponibili sulla blockchain. Ora sono resi accessibili sulla blockchain, trasferibili in qualsiasi momento e utilizzabili attraverso DeFi. Questo lancio rappresenta una pietra miliare nello sviluppo dei prodotti di investimento sulla blockchain. Incorporando strategie basate sulla lunga esperienza di costruzione dei portafogli di BlackRock nelle strutture di investimento tokenizzate, gli investitori idonei nelle giurisdizioni supportate possono ottenere esposizione ad assegnazioni diversificate del portafoglio attraverso un unico token. " - Ian De Bode, Acting CEO e President, Ondo Finance

Un token di portafoglio fornisce un'esposizione economica al paniere sottostante del portafoglio. Ogni portafoglio di token è emesso da Ondo Global Markets e tokenizzato da Ondo Finance. Gli investitori emettono o riscattano un singolo token per detenere un paniere ponderato di asset tokenizzati, senza acquistare, ponderare o riequilibrare autonomamente le singole posizioni. Le partecipazioni, i pesi e ogni riequilibrio sono visibili sulla blockchain e i token sono trasferibili peer-to-peer su portafogli, exchange e protocolli DeFi.

Ondo intende espandere nel tempo la linea di prodotti con ulteriori portafogli blockchain.

Informazioni su Ondo Finance Ondo Finance è una piattaforma basata su blockchain focalizzata sulla tokenizzazione degli asset del mondo reale e sull'integrazione di prodotti finanziari di qualità istituzionale sulla blockchain. Collegando la finanza tradizionale e le infrastrutture decentralizzate, Ondo mira a rendere i mercati dei capitali più accessibili, trasparenti ed efficienti.

Informazioni su Ondo Global Markets Ondo Global Markets è una piattaforma di emissione e rimborso per titoli ed ETF statunitensi tokenizzati e negoziati pubblicamente. Consente agli investitori al di fuori degli Stati Uniti di ottenere un'esposizione economica a tali asset con l'emissione, il trasferimento e il rimborso di token garantiti da titoli. Ogni token è interamente garantito dal corrispondente titolo o ETF (unitamente alla liquidità in transito).

Informazioni su BlackRock La missione di BlackRock è quella di aiutare sempre più persone a raggiungere il benessere finanziario. In qualità di fiduciario per gli investitori e fornitore leader di tecnologie finanziarie, aiutiamo milioni di persone a costruire risparmi che li accompagnino per tutta la vita rendendo gli investimenti più facili e più convenienti. Per ulteriori informazioni su BlackRock, visitare il sito www.blackrock.com/corporate

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