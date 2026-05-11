OneOdio collabora con il DJ di fama mondiale KSHMR per lanciare le cuffie Studio Max 2 e ridefinire l'audio professionale wireless

NEW YORK, 11 maggio 2026 /PRNewswire/ -- OneOdio, pioniere nella tecnologia audio professionale, oggi annuncia ufficialmente il lancio globale delle cuffie Studio Max 2, fiore all'occhiello dell'azienda e frutto della stretta collaborazione con il DJ e produttore di fama mondiale KSHMR.

Da oggi le Studio Max 2 sono disponibili in tutto il mondo e, per festeggiare questo importante risultato, OneOdio rilascia l'edizione Limited Signed Edition, con una carta da collezione autografata da KSHMR e disponibile in esclusiva sul sito web ufficiale di OneOdio. Questa edizione speciale è strettamente limitata a 1.000 unità in tutto il mondo.

Dopo un periodo dedicato ai preordini, coronato da un grande successo, le Studio Max 2 sono finalmente disponibili al pubblico. Il lancio rappresenta una pietra miliare significativa nel settore dell'audio professionale e colma il divario tra la libertà del wireless e le rigorose esigenze in termini di precisione tipiche degli studi di registrazione.

Messe a punto da KSHMR: la visione di un produttore Le Studio Max 2 rappresentano ben più di un modello signature: sono lo strumento ideato per il flusso di lavoro del creatore moderno. KSHMR (Niles Hollowell-Dhar) ha partecipato attivamente al processo di ingegneria acustica.

"Ho preteso la massima onestà per queste cuffie", afferma KSHMR. "Come produttore, so che la questione è delicata. Le Studio Max 2 generano quel suono trasparente e professionale che consente di avere fiducia nelle tue scelte creative, sia sul palco o in una camera d'albergo".

Una tecnologia totalmente all'avanguardia: la rivoluzione dei 9 msAl cuore delle Studio Max 2 c'è la tecnologia proprietaria RapidWill+ 3.0. Grazie al trasmettitore dedicato a 2,4 GHz, OneOdio ha raggiunto una latenza ultra-bassa di 9 ms, un risultato record. In questo modo le performance wireless giungono ai limiti della percezione umana e permettono ai musicisti di suonare tastiere MIDI, chitarre e controller per DJ con un feedback immediato, in precedenza ottenibile solo tramite cablaggio.

Le principali caratteristiche professionali

Prezzi e disponibilità esclusivaIl prezzo delle Studio Max 2 è di 189,99 dollari USA per la versione standard. L'edizione limitata autografata (solo 1.000 unità) è disponibile al prezzo di 199,99 dollari USA in esclusiva sul sito web.

Prezzi globali per l'edizione limitata autografata Regione Prezzo standard Edizione limitata autografata (disponibile in esclusiva sul sito ufficiale) Zona euro € 189,99 € 199,99 Regno Unito £ 179,99 £ 189,99 Giappone ¥ 27.980 ¥ 29.980 Canada C$ 259,99 C$ 274,99 Australia A$ 266,99 A$ 281.99

Chi è OneOdio?

Fondato nel 2013, OneOdio è un brand audio globale che offre un suono di livello professionale. Nota per le linee di prodotti Studio Pro, Monitor, Fusion e Focus, l'azienda crea soluzioni innovative per musicisti e creatori di contenuti, e le sue cuffie circumaurali si classificano costantemente nelle 'top 3' della categoria su Amazon.

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