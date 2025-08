Otoacustica Lombarda: salute dell’udito e relazioni, la prevenzione passa anche dall’azienda

Milano, 29/07/2025. Chi non vede perde il contatto con le cose. Chi non sente, con le persone.” È una citazione che Sergio Cosmai, CEO di Otoacustica Lombarda, ama spesso ricordare. Non è solo una frase d’effetto, ma una verità che chi si occupa di salute uditiva conosce molto bene. La perdita dell’udito, infatti, non isola solo dai suoni, ma — più silenziosamente — anche dagli altri. Riduce la partecipazione, ostacola la comunicazione, mina la sicurezza con cui ci si muove nei contesti relazionali, lavorativi e familiari.

Molti iniziano ad accorgersene in modo sfumato: una riunione in cui si fa fatica a seguire, una cena in cui si annuisce per cortesia, una telefonata evitata per timore di fraintendere. Poi, lentamente, arriva la rinuncia: a una conversazione di gruppo, a un momento sociale, perfino a una battuta scambiata con naturalezza.

Il problema, spesso, non è solo il non sentire. È non riuscire più a stare dentro una relazione con la stessa disinvoltura di prima. E a cambiare non è solo il vissuto di chi ha difficoltà uditive: anche chi gli sta accanto si adatta, a volte smette di coinvolgerlo, evita di iniziare un discorso (“tanto non mi sente”), semplifica i contenuti (“tanto non capisce”), o finisce col parlare meno.

Così, senza rendersene conto, la comunicazione si spezza su entrambi i lati. E il silenzio si allarga. “Le persone che arrivano da noi ci raccontano spesso questo tipo di disagio”, spiega Sergio Cosmai, CEO di Otoacustica Lombarda. “La frustrazione di non capire tutto, di sentirsi un passo indietro, o peggio ancora di pensare che il problema sia proprio nella propria testa. Quando invece basterebbe un controllo per fare chiarezza.”

Il calo uditivo, infatti, può essere affrontato e risolto, purché venga riconosciuto in tempo. Strumenti evoluti, supporto tecnico e un percorso di assistenza continuativa permettono di recuperare fiducia, lucidità, voglia di tornare a partecipare.

Ma tutto parte dalla consapevolezza. Ed è per questo che Otoacustica Lombarda ha scelto di portare la prevenzione direttamente all’interno delle aziende, attraverso giornate di screening uditivo dedicate ai collaboratori.

In alcuni settori, come quelli industriali o edilizi, il controllo dell’udito è già previsto per legge, in quanto i lavoratori sono esposti a livelli di rumore potenzialmente dannosi. Ma nella maggior parte delle realtà aziendali — dagli uffici alle attività di servizio — questo aspetto viene trascurato, pur in presenza di altri fattori di rischio, come l’utilizzo prolungato di cuffie, call continue o ambienti di lavoro affollati e acusticamente impegnativi.

L’obiettivo dell’iniziativa è proprio questo: estendere il concetto di prevenzione oltre i casi previsti dalla normativa, trasformando il controllo uditivo in una buona prassi per tutti, al pari di quanto accade con la vista o con altri parametri di salute.

Per l’azienda, attivare un controllo diffuso significa prendersi cura delle persone, intercettare precocemente eventuali difficoltà e al tempo stesso migliorare la qualità della comunicazione interna, riducendo malintesi, stress e isolamento.

“Un controllo in azienda, in un contesto neutro e informale, può intercettare situazioni che altrimenti resterebbero ignorate per anni”, spiega Sergio Cosmai.

“E nei casi in cui venga rilevato un calo, proponiamo una prova gratuita di 30 giorni con un apparecchio acustico di nuova generazione, così la persona può valutare concretamente se e quanto cambia la sua quotidianità.”

Perché l’udito non riguarda solo la salute, ma la qualità della vita, le relazioni, il modo in cui ci si sente parte di un gruppo.

Riconoscere un disagio — prima ancora di affrontarlo — è già il primo passo per tornare pienamente presenti, dentro le conversazioni, dentro i legami, dentro la vita.

