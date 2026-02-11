PAGA PENNY: la spesa che ti premia davvero

Cernusco sul Naviglio, 11 febbraio 2026 - Fare la spesa è un gesto semplice, quotidiano, quasi automatico. Ma quando questo gesto può trasformarsi in un’opportunità in più, allora vale la pena viverlo con un pizzico di entusiasmo. È da questa idea che nasce PAGA PENNY, il nuovo concorso di PENNY pensato per dare valore aggiunto proprio alle abitudini di tutti i giorni. Dal 12 febbraio e fino al 29 novembre 2026, ogni mese i clienti potranno partecipare a un’estrazione dedicata, con premi utili e concreti, pensati per accompagnare davvero la vita domestica.

Il funzionamento è semplice e intuitivo: durante ogni edizione periodica, basta fare una spesa di almeno 35 euro con la propria PENNYCard e lo scontrino sarà considerato valido per il concorso e per l’estrazione. E c’è un vantaggio speciale: ogni scontrino è una possibilità in più. Chi fa più spesa — magari scegliendo tra i tanti prodotti di qualità e convenienza presenti nei punti vendita PENNY di tutta Italia — aumenta le proprie chance di vincere. La prima edizione, valida dal 12 al 22 febbraio, mette in palio un premio particolarmente utile in questo periodo dell’anno: voucher da 1.000 euro per le bollette del gas. Un contributo immediato che aiuta ad alleggerire uno dei costi domestici più sentiti durante l’inverno.

Saranno cinque i vincitori estratti, ognuno dei quali riceverà un sostegno reale e tangibile. Un modo semplice per trasformare una spesa di routine in qualcosa che può davvero fare la differenza. Con PAGA PENNY, l’azienda vuole rendere l’esperienza dei propri clienti ancora più vantaggiosa: non solo attraverso la qualità e la convenienza che caratterizzano ogni prodotto sugli scaffali, ma anche attraverso iniziative capaci di aggiungere valore in modo diretto e immediato. L’obiettivo è quello di premiare chi sceglie PENNY ogni giorno e accompagnare la spesa quotidiana con un’occasione extra di soddisfazione. Sul sito penny.it i clienti possono trovare le informazioni complete ed il regolamento ufficiale del concorso.

PENNY adotterà una strategia di comunicazione integrata che comprende volantino, materiali in-store, newsletter, radio, canali digital e social, includendo ora anche la TV. Un presidio coordinato dei principali touch-point, pensato per garantire ai clienti un’informazione chiara, continua e riconoscibile.

PENNY Italia

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con 453 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 5000 dipendenti, di cui donne sono il 62%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 95 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 380.000 dipendenti e ha chiuso il 2024 con un fatturato di oltre 96 miliardi di euro, con oltre 12.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

Contatti:

Immediapress

comunicati@immediapress.it



Marcello Caldarella | Corp. Communications Management | Penny Italia: mcaldarella@penny.it | +39 366 6270344 | +39 02 92724309

Fabio Valli | ADNKRONOS Comunicazione: Fabio.valli@adnkronos.com | + 39 02 76366 45 | +39 344 1281966

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress