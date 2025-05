Paglieri Nomina Barbara Bertoli Alla Guida Della Research & Development Del Gruppo

Sensibilità formulativa, visione strategica e profonda cultura olfattiva per guidare l’innovazione della profumeria italiana

Alessandria, 13 maggio 2025 –Paglieri, azienda piemontese leader di mercato nella produzione di prodotti per la cura del corpo, del bucato e della casa, annuncia la nomina di Barbara Bertoli a nuova R&D Director. Figura di riferimento nel panorama cosmetico italiano, Bertoli porta in Paglieri oltre vent’anni di esperienza multidisciplinare maturata in ambito R&D, innovazione scientifica, marketing e formazione accademica. Un profilo che unisce rigore tecnico, cultura nelle formulazioni e una visione evolutiva della profumeria come linguaggio emotivo e identitario.

Dopo aver diretto l’innovazione scientifica in aziende leader nella produzione cosmetica per la GDO e il canale farmacia, Bertoli ha affiancato alla sua attività manageriale anche un’intensa carriera accademica, oltre a conseguire certificazioni di alto profilo e a seguire percorsi specialistici in olfattiva applicata.

Debora Paglieri, Fabio Rossello e Lodovico Paglieri, Amministratori Delegati di Paglieri S.p.A., e tutto il management aziendale, hanno accolto con entusiasmo la nuova nomina evidenziando il valore aggiunto che Bertoli porterà all’azienda.

“Barbara porta con sé una visione sistemica della R&D, una solida cultura scientifica e un linguaggio contemporaneo del profumo che rispecchia i nostri valori. La sua esperienza e la sua passione daranno nuova forza alla nostra vocazione olfattiva, unendo rigore e poesia nella creazione di ogni nuovo prodotto” – ha dichiarato Debora Paglieri.

“In Barbara abbiamo riconosciuto una guida che coniuga eccellenza tecnica e sensibilità creativa. La sua nomina rafforza il nostro impegno verso un’innovazione consapevole, in equilibrio tra radici storiche e slancio verso il futuro. Insieme continueremo a portare avanti una profumeria che non è solo bellezza, ma racconto, emozione e autenticità”. – ha aggiunto Fabio Rossello.

Tra gli obiettivi strategici del suo mandato: valorizzare le materie prime d’eccellenza, rafforzare l’identità sensoriale del brand, sviluppare soluzioni eco-innovative e promuovere un'esperienza olfattiva evoluta per consumatori sempre più attenti a sostenibilità, trasparenza e autenticità.

“Paglieri rappresenta un marchio storico capace di evolversi senza mai perdere il suo cuore emozionale e l’idea di contribuire alla creazione di prodotti che generano benessere mi ha profondamente ispirata” – dichiara Barbara Bertoli, R&D Director di Paglieri S.p.A. – “Entrare in Paglieri per me significa contribuire a un’eredità che profuma di emozioni, storie e bellezza. Una sfida che affronto con entusiasmo, responsabilità e dedizione, perché ogni prodotto è un modo di comunicare, di emozionare, di lasciare un segno nella quotidianità dei nostri consumatori”.

Con questa nomina, il Gruppo Paglieri consolida il proprio percorso verso un futuro in cui il profumo non è solo prodotto, ma esperienza, cultura, innovazione e Made in Italy nel mondo.

***

PAGLIERI SpA nasce nel 1807 ad Alessandria grazie alla maestria di Lodovico Paglieri. Oggi l’Azienda è leader di mercato nella produzione di prodotti per la cura del corpo, del bucato e della casa, tutti caratterizzati da un approfondito studio e sviluppo del profumo. Con i suoi oltre 200 anni di storia è simbolo d’imprenditorialità italiana in oltre 50 Paesi nel mondo. Creatrice del brand Felce Azzurra, ha continuato il suo percorso sviluppando nuovi marchi per esigenze specifiche. Nel ramo personal care, Paglieri è proprietaria dei marchi Felce Azzurra Bio, - una gamma per chi è particolarmente attento all’ambiente, Cléo – una linea appositamente concepita per la cura quotidiana del corpo femminile, Labrosan – burri di cacao per la cura delle labbra e SapoNello – la linea che si prende cura della pelle delicata dei più piccoli. Nel ramo home & fabric care Felce Azzurra il Bianco e Mon Amour – ammorbidenti, detersivi e additivi per un bucato protetto e profumato e Aria di Casa, una linea completa di profumatori per ogni stanza della casa. Oltre ai brand di proprietà, il Gruppo Paglieri fonda nel 2001 Selectiva Spa, che per prima porta il concetto del gourmand in profumeria declinato in bagni, creme corpo e profumi con i marchi Aquolina e Pink Sugar.

MSL ITALIA - Ufficio stampa PAGLIERI Spa

Laura Piovesan - laura.piovesan@mslgroup.com - 335 739 0159

Marco Rivetta - marco.rivetta.ext@mslgroup.com - 02 773 36280

Simone D’Onofrio – simone.donofrio@mslgroup.com – 340 533 9624

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi