Paglieri: risultati 2024 da record con oltre 254 milioni di euro di fatturato

Fatturato 2024: 254 milioni di Euro, in crescita del +12% rispetto al 2023 Espansione internazionale: +16% sui mercati esteri e +13% in Italia EBITDA: 36,2 milioni di Euro, +37% rispetto al 2023 Piano di investimenti da oltre 57 milioni di Euro tra il 2024 e il 2027 illustrato al Presidente della Regione Alberto Cirio nel corso della sua recente visita alla nuova area produttiva high-tech del Gruppo Nuova area produttiva high-tech inaugurata ad Alessandria Capacità produttiva annua: 300 tonnellate Personale: circa 280 collaboratori, con nuove assunzioni Personal care: +20% a valore, con Felce Azzurra protagonista nei bagnodoccia Home care: +9% a valore, trainato da Felce Azzurra e Mon Amour

Alessandria, 4 luglio 2025 –Il Gruppo Paglieri, storico protagonista dell’industria italiana della cura della persona, della casa e del bucato, ha chiuso l’esercizio 2024 con un nuovo record: 254 milioni di Euro di fatturato, segnando una crescita del 12% rispetto all’anno precedente.

Un risultato che riflette la forza di un modello industriale dinamico, flessibile e orientato all’innovazione. Nel solo 2024, sono stati prodotti circa 300 milioni di pezzi, sostenuti da una forte domanda nei mercati internazionali (+16%) e in quello domestico (+13%).

La performance economica è accompagnata da un miglioramento della redditività operativa: l’EBITDA cresce del 37%, raggiungendo i 36,2 milioni di Euro.

“I risultati del 2024 sono la prova concreta della solidità e della visione strategica di Paglieri. Abbiamo saputo coniugare tradizione e innovazione, consolidando la nostra presenza in Italia e nel mondo. Il merito va a un team affiatato e a un modello industriale capace di adattarsi con prontezza alle sfide di mercato.” – Debora Paglieri, Amministratore Delegato del Gruppo Paglieri.

Il comparto Personal Care registra un aumento del +20% nelle vendite a valore, con Felce Azzurra che consolida la sua leadership nei bagnodoccia. Anche il segmento Home Care conferma la crescita con un +9%, trainato dai marchi Felce Azzurra e Mon Amour.

Nel corso dell’anno, è stata inaugurata una nuova area produttiva ad alto contenuto tecnologico nello stabilimento di Alessandria, dedicata ai semilavorati per il Personal Care. Questo investimento rientra nel piano pluriennale da oltre 57 milioni di Euro (2024 – 2027) e consente al Gruppo di portare la capacità produttiva annua a 300 tonnellate.

Paglieri ha inoltre rafforzato la propria struttura occupazionale con nuove assunzioni che si aggiungono ai 37 ingressi dello scorso anno, raggiungendo circa 280 addetti.

“crediamo in una crescita sostenibile, guidata dalla tecnologia, dall’impegno delle persone e da valori radicati nel tempo. Con oltre 250 milioni di Euro di fatturato aggregato, guardiamo al futuro con l’ambizione di rafforzare la nostra leadership e di continuare a portare nel mondo l’eccellenza di Paglieri, simbolo del Made in Italy” – Fabio Rossello, Amministratore Delegato del Gruppo Paglieri.

Il 2024 conferma il posizionamento di Paglieri come una delle realtà industriali italiane più dinamiche. Nonostante le complessità del 2025, l’azienda continua a crescere in modo superiore alla media, rinnovando un’eredità imprenditoriale che da oltre due secoli è simbolo di qualità, profumo e Made in Italy nel mondo.

PAGLIERI SpA nasce nel 1807 ad Alessandria grazie alla maestria di Lodovico Paglieri. Oggi l’Azienda è leader di mercato nella produzione di prodotti per la cura del corpo, del bucato e della casa, tutti caratterizzati da un approfondito studio e sviluppo del profumo. Con i suoi oltre 200 anni di storia è simbolo d’imprenditorialità italiana in oltre 50 Paesi nel mondo. Creatrice del brand Felce Azzurra, ha continuato il suo percorso sviluppando nuovi marchi per esigenze specifiche. Nel ramo personal care, Paglieri è proprietaria dei marchi Felce Azzurra Bio, - una gamma per chi è particolarmente attento all’ambiente, Cléo – una linea appositamente concepita per la cura quotidiana del corpo femminile, Labrosan – burri di cacao per la cura delle labbra e SapoNello – la linea che si prende cura della pelle delicata dei più piccoli. Nel ramo home & fabric care Felce Azzurra il Bianco e Mon Amour – ammorbidenti, detersivi e additivi per un bucato protetto e profumato e Aria di Casa, una linea completa di profumatori per ogni stanza della casa. Oltre ai brand di proprietà, il Gruppo Paglieri fonda nel 2001 Selectiva Spa, che per prima porta il concetto del gourmand in profumeria declinato in bagni, creme corpo e profumi con i marchi Aquolina e Pink Sugar.

Contatti:

PAGLIERI Spa

MSL ITALIA - Ufficio stampa

Laura Piovesan - laura.piovesan@mslgroup.com - 335 739 0159

Marco Rivetta - marco.rivetta.ext@mslgroup.com - 02 773 36280

Simone D’Onofrio – simone.donofrio@mslgroup.com – 340 5339 624

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.