PALLANUOTO: SIS ROMA, SABATO L'ESORDIO CASALINGO CONTRO LA VELA NUOTO ANCONA

Roma, 9 ott. – La SIS Roma si prepara al debutto casalingo nel campionato di Serie A1 femminile di pallanuoto 2026/27. Sabato 10 ottobre, alle ore 18, la formazione allenata da Marco Capanna affronterà la Vela Nuoto Ancona al Polo Natatorio di Ostia, nella gara valida per la seconda giornata.

Le giallorosse arrivano all'appuntamento dopo il netto successo ottenuto nella giornata inaugurale sul campo dell'AGN Energia Bogliasco 1951, superato con il punteggio di 25-8. Una vittoria che ha consentito alla formazione capitolina di conquistare i primi tre punti stagionali, offrendo indicazioni positive sul piano del gioco e dell'efficacia offensiva.

Contro la Vela Nuoto Ancona, la SIS Roma punta a dare continuità al risultato dell'esordio e a proseguire il percorso di crescita intrapreso durante la preparazione, con particolare attenzione al miglioramento degli equilibri di squadra e degli aspetti tecnico-tattici.

"È il nostro esordio casalingo e ci teniamo a fare bene. Vogliamo dare continuità a quanto fatto nella prima giornata, cercando di migliorare alcuni aspetti della prestazione precedente. Siamo ancora all'inizio della stagione e ogni partita è importante per crescere e trovare i giusti equilibri", ha dichiarato il tecnico Marco Capanna.

"Aspettiamo il nostro pubblico sugli spalti, pronti a condividere insieme questo primo appuntamento casalingo della stagione. Il loro sostegno sarà importante per noi", ha aggiunto l'allenatore giallorosso.

La sfida tra SIS Roma e Vela Nuoto Ancona è in programma sabato 10 ottobre alle ore 18 al Polo Natatorio di Ostia, in via delle Quinqueremi 100. L'ingresso sarà gratuito, con la possibilità per tifosi e appassionati di assistere al primo impegno casalingo della formazione capitolina nella nuova stagione di Serie A1 femminile.

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