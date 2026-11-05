Pallanuoto: SIS Roma, trasferta d'alta classifica a Trieste. Obiettivo tre punti

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – La SIS Roma si prepara a tornare in acqua per un nuovo importante appuntamento del Campionato di Serie A1 femminile 2026/2027. Venerdì 6 novembre, alle ore 16:45, le giallorosse di Marco Capanna saranno impegnate in trasferta contro la Pallanuoto Trieste, in una sfida che mette di fronte due formazioni ambiziose e determinate a recitare un ruolo da protagoniste in questa stagione.
Si preannuncia un confronto equilibrato e di grande intensità, tra due squadre che puntano a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Una partita che rappresenta un banco di prova importante per la formazione romana, chiamata a confrontarsi con un'avversaria di qualità in un momento significativo della stagione.
Dopo un avvio caratterizzato da numerosi impegni, tra campionato e Champions League, la SIS Roma prosegue il proprio percorso di crescita, lavorando per trovare sempre maggiore continuità e consolidare gli equilibri di un gruppo profondamente rinnovato.
La trasferta di Trieste sarà quindi un'occasione per misurare i progressi compiuti nelle ultime settimane, con la consapevolezza che ogni partita rappresenta un passaggio importante nella costruzione dell'identità della squadra, senza perdere di vista l'obiettivo dei tre punti.
Il commento di Marco Capanna
Il tecnico giallorosso presenta così la sfida: «Partita di alta classifica a Trieste. Si incontrano due squadre di pari ambizione che metteranno sicuramente in acqua intensità e qualità. In questa fase pensiamo molto a noi, costruendo una chiara fisionomia di settimana in settimana, senza mai tralasciare l'obiettivo dei tre punti».
I prossimi impegni
Il mese di novembre si presenta particolarmente intenso per la SIS Roma, attesa da importanti confronti sia in campionato che sul palcoscenico europeo.
Dopo la trasferta di Trieste, le giallorosse torneranno in acqua sabato 14 novembre contro il Rapallo Pallanuoto, per il secondo appuntamento della fase a gironi di Champions League.
Seguiranno la sfida casalinga di Serie A1 contro il Nautilus Civitavecchia, mercoledì 18 novembre alle ore 20:00, e la trasferta contro L'Ekipe Orizzonte, sabato 21 novembre alle ore 19:00.
A chiudere il mese sarà un altro importante impegno europeo: sabato 28 novembre, alle ore 12:45, la SIS Roma affronterà in trasferta il CN Sabadell.
Un calendario impegnativo che richiederà concentrazione, continuità e determinazione, con l'obiettivo di proseguire il percorso di crescita e competere ai massimi livelli su entrambi i fronti.
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