Palloncini personalizzati: il miglior strumento pubblicitario

Roma, 14 Gennaio 2025. I palloncini in lattice sono realizzati con lattice naturale puro al 100%, sicuri per l'ambiente e completamente biodegradabili. Sono molto versatili e possono essere riempiti con elio, aria o persino acqua. Wiprint tiene molto alla salvaguardia ed al benessere dell'ambiente, per questo crea solo palloncini biodegradabili e non tossici; possono essere stampati con logo, foto o testo per creare palloncini pubblicitari per promuovere qualsiasi evento.

Per ogni occasione usa un palloncino speciale!

I palloncini personalizzati possono essere personalizzati con foto o nome, data e messaggio speciale per feste rendere qualsiasi festa indimenticabile, che sia una festa di compleanno, celebrazioni di eventi della vita, matrimoni, anniversari, battesimi, lauree, feste di pensionamento e molto altro ancora. Ogni occasione, anche la più piccola richiedere di essere celebrata e ricordata nel modo giusto ed i palloncini sicuramente sono un ottimo strumento per rendere speciale qualsiasi festa.

Usa i palloncini per eventi aziendali e promozioni

Il mercato più grande per palloncini in lattice personalizzati è il giveaway aziendale. Dentisti, dottori, pediatri, ristoranti, chiese, eventi di beneficenza, maratone, eventi politici, eventi di raccolta fondi, sfilate e innumerevoli altre aziende regalano palloncini personalizzati con il loro logo o i dettagli dell'evento impressi per aumentare le nuove registrazioni e fare pubblicità a basso costo.

Concessionari di auto, ristoranti e rivenditori usano palloncini personalizzati con stampato il logo per decorare il loro showroom e il loro stand per attirare l'attenzione.

Scegli il pallone della giusta dimensione in base al tuo evento

Wiprint ti offre non solo i classici palloncini pubblicitari di dimensioni standard da 30 cm di circonferenza, ma ti mette a disposizione anche una vasta scelta di palloni giganti personalizzati per tutte quelle situazione dove è richiesta una super visibilità anche da lontano; questi sono lo strumento perfetto da usare durante fiere, manifestazioni all'aperto per richiamare l'attenzione e non passare certo inosservati.

Hai mai sentito parlare di palloncini in Mylar? Ebbene questi sono la soluzione perfetta da usare quando ti occorrono pochi pezzi, anche un solo palloncino, oppure vuoi addobbare una festa di compleanno, una nascita o una ricorrenza con una grafica ad hoc grazie alla loro forma particolare ed ai colori sgargianti.

Come si possono gonfiare i palloncini?

Forse la differenza principale tra i palloncini in lattice e quelli in mylar foil è il tempo di galleggiamento. Sebbene entrambi possano essere gonfiati con aria o elio, quando gonfiati con elio, i palloncini dureranno da 12 ore a qualche giorno a seconda delle dimensioni.

In conclusione, la versatilità, l'eco-compatibilità e il potenziale promozionale dei palloncini in lattice personalizzati li rendono risorse indispensabili per eventi personali e professionali. Che si tratti di decorare una festa o di aumentare la visibilità del marchio, questi palloncini continuano ad affascinare e ispirare, lasciando un segno colorato in ogni occasione.

Per maggiori informazioni:

+39 3923490613

info@wiprint.it

https://www.wiprint.it