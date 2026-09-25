Pantum Technology presenta nuove soluzioni di stampa all'IFA 2026, ampliando la strategia per il mercato europeo

BERLINO, 25 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Pantum Technology, fornitore leader a livello globale di soluzioni di stampa complete, ha catalizzato una grande attenzione all'IFA 2026 svelando un ampio portafoglio di prodotti progettato per l'odierno mercato mondiale in costante evoluzione. Forte di 16 anni di sviluppo strategico, l'azienda ha rapidamente ampliato la propria linea di prodotti, aumentando al contempo le vendite a livello globale in oltre 110 Paesi e regioni.

L'MT310W ha catturato la scena allo stand Pantum come nuova stampante con serbatoio di inchiostro del marchio, il cui lancio è previsto nel 2027. Progettata per uso domestico e professionale moderato, è dotata di una funzione di stampa OTG diretta e di un sistema di serbatoio di inchiostro continuo per fornire una stampa a colori pratica ed economica. A conquistare i riflettori è stata anche la nuova stampante alimentata dall'IA BM2320NW*, che ha integrato le capacità dell'IA nella stampa quotidiana per un'esperienza utente più intuitiva.

Oltre ai nuovi prodotti, Pantum ha presentato la sua gamma completa di prodotti A4, tra cui la Serie Elite Pro, che ha battuto il record mondiale con prestazioni affidabili*, e la Serie Vibrant, che si distingue per i colori vivaci e la facilità di utilizzo sia per la casa che per l'ufficio.

Per rafforzare ulteriormente le capacità dei servizi di stampa gestiti (Managed Print Services, MPS), Pantum continua a sviluppare il proprio ecosistema attraverso il software di monitoraggio e gestione PiPME MPS sviluppato autonomamente, insieme a partnership con fornitori di soluzioni MPS tra cui Docuform, NDD e MyQ. In combinazione con l'affidabilità dell'hardware Pantum, queste funzionalità consentono una gestione, manutenzione e assistenza dei dispositivi altamente efficienti per clienti e partner aziendali.

Oltre alla sua gamma A4, Pantum ha anche presentato due nuove stampanti laser a colori A3 progettate per gruppi di lavoro, organizzazioni governative e istituzioni di medie e grandi dimensioni. La CM230ADN è una multifunzione A3 a colori versatile con stampa riservata e grande capacità di carta per carichi di lavoro pesanti. La CM420ADN è dotata di un touchscreen a colori da 7 pollici e supporta una capacità di alimentazione della carta fino a 2.096 fogli, combinando stabilità, funzionalità e produttività per ambienti di lavoro impegnativi.

Sostenuta da sei centri di ricerca e sviluppo e tre parchi industriali, Pantum si è classificata al primo posto nel tasso di crescita globale delle vendite di stampanti laser per sette anni consecutivi*. Nel mercato europeo, Pantum ha istituito team e uffici locali dedicati per gestire lo stoccaggio localizzato, la logistica e i servizi post-vendita completi.

In prospettiva futura, l'azienda continuerà a sviluppare iterazioni di prodotti personalizzate e ottimizzazioni approfondite su misura specificamente per la conformità regionale, le abitudini degli utenti locali e gli scenari aziendali di fascia alta.

Per maggiori informazioni, visitare: https://eu.pantum.com/

*La stampante AI è attualmente disponibile nella Cina continentale. *Certificata WRCA (WRCA250416A, 16/06/2025). *Fonte: Frost & Sullivan (2017-2023, 04/2024).

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