Patrizia Giancola, Apperò: “Il mio Lounge Bar, un omaggio musicale. Così racconto passioni e radici”

Di origini pugliesi, l’imprenditrice racconta la nascita della sua realtà a Roma: “Apperò è dedicato a Luciano Ligabue, la passione artistica di una vita. Sono partita da questo per dar vita a un’esperienza che unisca cibo ed esperienze culturali”

Roma, 21 marzo 2025. La ristorazione, in Italia, è da sempre un’eccellenza che ha unito gusto e creatività. E questo a ogni livello, dalle realtà più blasonate, fino ai concept capaci, con la loro originalità, di animare interi quartieri, raccontando anche storie in grado di emozionare clienti e curiosi.

Storie come quella di Patrizia Giancola, fondatrice e titolare a Roma del Lounge Bar Apperò, dove nulla è casuale, a cominciare dal nome:

«Apperò è il titolo di un brano di Luciano Ligabue. Sono una sua fan da sempre, non soltanto per le canzoni, ma soprattutto per la sua profonda umanità. Negli anni ho collezionato tantissime cose su di lui, appassionandomi alla storia di un uomo che è riuscito a mantenere la sua semplicità nonostante il successo».

Una passione, questa, che ha accompagnato Patrizia nel tempo, mentre collezionava esperienze lavorative nel mondo della ristorazione. Fino a quando, nel 2019, ha deciso che a quel mondo avrebbe potuto dare una sua personalissima impronta.

Apperò è nato così, dalla voglia di unire passione musicale e intraprendenza professionale, in un mix che ha da subito colpito. Soprattutto perché non si tratta di un semplice Lounge Bar, ma di una genuina quanto originale dedica:

«Una dedica a Luciano Ligabue – conferma Patrizia – Ho arredato il mio bar con dischi, libri, riviste, elementi che raccontano la sua storia artistica. Sin dall’apertura ho accolto persone che sono entrate incuriosite e mi hanno chiesto le ragioni di questa mia scelta. È così che ho potuto raccontare la mia storia e il mio modo di intendere l’attività».

Un’attività che però non si ferma al solo omaggio musicale, ma garantisce esperienze diverse per tutti i tipi di target:

«Durante il giorno offro servizio di caffetteria, dalle colazioni agli aperitivi. La sera, invece, organizzo serate a tema, con musica dal vivo, cabaret e spettacoli. Il palco di Apperò ha ospitato negli anni anche personaggi televisivi e band, che chiedono di esibirsi dopo aver scoperto le ragioni della mia apertura».

Una sinergia di esperienze e sintonie che ha permesso a Patrizia di dar vita a un vero e proprio circolo virtuoso fatto di cultura e condivisione, senza mai perdere l’originalità in ogni iniziativa:

«Ho pensato che ogni dettaglio di Apperò dovesse raccontare la mia storia e la mia passione. Sul menù, ad esempio, ogni aperitivo porta il nome di un brano di Ligabue. Le serate culinarie a tema, invece, mi permettono di condividere le mie radici».

Pugliese d’origine, Patrizia ha infatti conquistato la clientela romana con la sua focaccia barese e con altre specialità tipiche che prepara personalmente.

Musica, spettacoli, cucina, radici. Sono tutti ingredienti che hanno reso Apperò un luogo di genuina aggregazione.

«Mi piace fare comunità. Per i clienti non sono la semplice barista, ma una persona con la quale condividere racconti e idee».

Sì, perché non è raro che da Patrizia si affaccino affezionati che le propongano iniziative, destinate ad alimentare il senso di accoglienza di un luogo unico nel suo genere, dove la personalità di chi sta dietro al bancone diventa parte integrante di un’esperienza da vivere.

«Ho sempre inteso il mio lavoro come un qualcosa in grado di regalare benessere. Forse è questo spirito ad aver dato il giusto senso di accoglienza al mio Lounge Bar. Una sensazione che mi confermano gli stessi artisti, quando mi chiedono di esibirsi per via dell’atmosfera familiare che si respira da me».

Atmosfera che, in un settore competitivo come quello della ristorazione, è una vera e propria boccata d’ossigeno. Apperò, infatti, dimostra che passione e lavoro sono due cose che possono ancora conciliarsi. E la storia di Patrizia Giancola ne è l’esempio perfetto.

Contatti: https://www.facebook.com/share/1A8p1sCAwM/