Pādel Nuestro guida la crescita del padel in Europa con la sua nuova campagna primaverile

MURCIA, Spagna, 14 aprile 2025 /PRNewswire/ -- In piena stagione primaverile, il padel continua a consolidare la sua posizione di sport con una delle crescite più rapide in Europa. In questo contesto, Pādel Nuestro, il principale distributore europeo di attrezzature da padel, lancia una nuova iniziativa internazionale volta ad avvicinare questo sport a un maggior numero di giocatori in tutto il continente.

La campagna, dal nome Spring Padel (Il bel tempo scende in campo), sottolinea l'impatto positivo del padel come stile di vita sano, sociale e accessibile. Dall'8 al 22 aprile Pādel Nuestro attiverà un'azione globale attraverso la sua piattaforma di e-commerce internazionale, con l'offerta di selezionati prodotti stagionali e punti salienti personalizzati in ogni mercato locale.

"Durante questo periodo di rinnovamento naturale vogliamo essere al fianco dei giocatori: quando tornano in campo, si pongono nuovi obiettivi e abbracciano la gioia di questo gioco", ha dichiarato il team marketing di Pādel Nuestro. "La primavera rappresenta energia e slancio, perfettamente in linea con lo spirito del padel: vibrante, comunitario e pieno di passione".

Secondo la Federazione Internazionale di Padel, attualmente sono più di 25 milioni le persone che giocano a questo sport in tutto il mondo. Il suo formato veloce, la facile curva di apprendimento e le dinamiche sociali lo hanno reso particolarmente popolare in paesi come Italia, Francia, Svezia e Portogallo.

In questo panorama in crescita, Pādel Nuestro continua a rafforzare il proprio ruolo di leader di settore non solo tramite offerte commerciali, ma anche grazie a una visione a lungo termine incentrata sull'accessibilità e sullo sviluppo dello sport. Con sede a Murcia, in Spagna, l'azienda gestisce più di 80 punti vendita fisici, una piattaforma di e-commerce internazionale attiva in oltre 15 paesi e un catalogo multimarca completo per i giocatori di ogni livello.

La campagna Spring Padel (Il bel tempo scende in campo), oltre a offrire uno sconto del 15% su prodotti selezionati (con il codice SPRINGWEEK), rientra in una strategia più ampia, che punta a sottolineare il ruolo del padel come sport intergenerazionale senza confini, in linea con il claim aziendale "No limits. No borders" (Nessun limite, nessun confine).

Informazioni su Pādel Nuestro

Pādel Nuestro è il principale gruppo europeo specializzato nella vendita e distribuzione di attrezzature da padel. Fondata nel 2010 a Murcia (Spagna), l'azienda è diventata il punto di riferimento mondiale in questo sport, con oltre 80 punti vendita fisici, una forte presenza nell'e-commerce internazionale e una solida rete B2B. Con la chiara missione di portare il padel in ogni angolo del mondo, Pādel Nuestro unisce innovazione, esperienza cliente e passione per supportare i giocatori di ogni livello, dai principianti ai professionisti.

