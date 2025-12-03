PENNY APRE A ZAGAROLO E ARRIVA TRA I COLLI PRENESTINI

Cernusco sul Naviglio – 03 dicembre 2025. PENNY inaugura un nuovo punto vendita a Zagarolo, segnando l’esordio nel territorio della provincia romana e portando il totale dei negozi a 27 tra la città e l’area metropolitana. Il comune si trova nella zona sud-est della provincia, a circa 36 chilometri dal centro di Roma e facilmente raggiungibile in auto dalla Capitale.

Zagarolo si sviluppa su una collina tufacea lunga due chilometri, caratterizzata da un centro storico di origine medievale. Il nuovo spazio PENNY si trova all’ingresso del paese, in Via Santa Apollaria, 3 e la struttura, destinata in precedenza ad un’attività commerciale, è stata ristrutturata e riqualificata per rispondere agli standard PENNY.

Il supermercato si sviluppa su una superficie di oltre 1.500 mq, di cui circa 1.250 mq dedicati all’area vendita, realizzata secondo i più moderni standard dell’insegna. Gli ampi ambienti del negozio e l’ampio parcheggio esterno si distinguono per il loro design contemporaneo e una disposizione funzionale degli spazi, al fine di offrire ai clienti un’esperienza di acquisto semplice, veloce e piacevole.

All’interno del negozio saranno presenti la macelleria con laboratorio interno e la gastronomia PENNY, l’angolo bake off, il punto caldo e la pasticceria fresca. Il format dello store prevede un’offerta alimentare e di non-food in linea con la qualità e la convenienza del brand, con un assortimento per il 75% di prodotti italiani, con una particolare attenzione ai regionalismi ed alle produzioni locali.

Il negozio di Zagarolo è dotato di impianti di illuminazione a LED, sistemi di refrigerazione a basso impatto ambientale e soluzioni per la riduzione degli sprechi. PENNY, infatti, rivolge grande attenzione alla sostenibilità all’interno del suo percorso “VIVIAMO SOSTENIBILE”, garantendo in tutti i suoi nuovi punti vendita le attività di lotta allo spreco alimentare, rispetto per l’ambiente e responsabilità sociale con i partner di valore, parte integrante della storia del brand, con un approccio responsabile e innovativo.

Il team è composto da 11 collaboratori e il nuovo punto vendita è aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:00 e la domenica dalle 9:00 alle 20:00.

PENNY Italia

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con circa 460 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 5000 dipendenti, di cui donne sono il 62%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 95 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 380.000 dipendenti e ha chiuso il 2024 con un fatturato di oltre 96 miliardi di euro, con oltre 12.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

