Per i 40 anni di Grafical, un open house da ricordare

L'azienda tipografica della Valpolicella celebra quattro decenni di successi con un evento unico nel suo genere, il 20 settembre 2024

Verona, 19 settembre 2024 – Grafical, rinomata tipografia con sede nel cuore della Valpolicella, è lieta di annunciare un evento speciale per celebrare il suo 40° anniversario. Il 20 settembre 2024, l'azienda aprirà le porte della sua sede per un open house indimenticabile, dedicato a clienti, designer, partner e fornitori.

Un brindisi speciale

Per rendere l'evento ancora più memorabile, Grafical ha preparato un cadeau unico: un Bitter artigianale fornito da La Bottega di Aro, con quattro etichette celebrative realizzate da ADOC Wine Design Studio, Dario Frattaruolo Design, NSG Design e O,Nice! Studio. Le etichette, stampate su materiali di pregio grazie alla collaborazione con LUXORO, FEDRIGONI SELF-ADHESIVES, AVERY DENNISON, UPM RAFLATAC, AMORIM TOP SERIES e REIS PACKAGING EUROPE, raccontano aneddoti legati alla storia di Grafical e testimoniano la passione dell'azienda per la stampa e l'amore per l'arte.

Un viaggio hands-on nell'eccellenza della stampa

L'evento, molto più di una semplice giornata di porte aperte, offrirà un'esperienza coinvolgente ed emozionante, nello stile inconfondibile di Grafical. Gli ospiti invitati avranno l'opportunità unica di assistere alla stampa di etichette create dalle quattro agenzie riconosciute in Italia come punti di riferimento per il packagin design: ADOC Wine Design Studio, Dario Frattaruolo Design, NSG Design e O,Nice! Studio. In ogni tappa della visita, i partner di Grafical allestiranno corner dedicati, offrendo approfondimenti sui progetti e le tecnologie coinvolte.

A condurre la giornata, la partecipazione straordinaria di un grande professionista della comunicazione italiana: Salvatore Russo, già ideatore dell’evento dedicato al mondo dei brand e del marketing digitale &Love Story. L’intero evento è frutto della direzione creativa e dell’organizzazione di Advision.

La giornata si concluderà con un party privato, esclusivamente su invito, dedicato alla celebrazione del 40° anniversario di Grafical con partner e collaboratori.

Informazioni sull'evento

Data: 20 settembre 2024

Luogo: Sede di Grafical, Valpolicella

Partecipazione alla giornata: open

Party serale: su invito

Grafical: 40 anni di passione per la stampa

Fondata nel 1984, Grafical è un punto di riferimento nel settore della stampa e del luxury packaging, grazie alla sua costante ricerca dell'eccellenza e alla capacità di coniugare tradizione e innovazione. L'azienda si distingue per la qualità dei suoi prodotti, l'attenzione al dettaglio e la capacità di soddisfare le esigenze più complesse dei clienti.

Per ulteriori informazioni

● Sito web: https://www.grafical.it/

● Contatto: Anna Lonardi - anna.lonardi@grafical.it