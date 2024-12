Pick Up Service, attraverso un veicolo societario, acquisisce il 50% di Pharma Cos Srl con un investimento strategico

Caravaggio (BG), 16 dicembre 2024 – Pick Up Service, azienda leader nei servizi avanzati per la gestione integrata della supply chain, ha completato l’acquisizione del 50% di Pharma Cos Srl, realtà d’eccellenza nella produzione di cosmetici per il make-up. L’operazione, frutto di un investimento economico di grande rilevanza, segna l’ingresso di Pick Up Service in un settore di altissimo valore strategico e rappresenta un passo significativo nel percorso di diversificazione dell’azienda. Pharma Cos Srl, fondata nel 2004 e con sede a Caravaggio (BG), è una delle aziende più prestigiose e specializzate nella produzione di cosmetici per il make-up a livello internazionale. Operando esclusivamente come fornitore B2B per brand leader globali, Pharma Cos si distingue per: - Laboratori di Ricerca e Sviluppo all’avanguardia, capaci di creare formulazioni uniche e su misura; - Un portafoglio prodotti ampio e innovativo, che spazia da emulsioni a polveri, fino ai prodotti cotti; - Un impegno straordinario per la sostenibilità, sia nella scelta delle materie prime che nei processi produttivi; - Un forte impatto occupazionale, con circa 300 persone tra dipendenti diretti e indotto. Pharma Cos ha raggiunto un fatturato di 22 milioni di euro e punta a crescere fino a 40 milioni di euro nei prossimi anni, supportata dalla qualità dei suoi prodotti e dall’innovazione che la contraddistingue. Marco Calabrese, CEO di Pick Up Service, ha dichiarato: "L’acquisizione di una realtà d’eccellenza come Pharma Cos è per noi un investimento strategico di altissimo valore. Questa operazione ci consente di entrare in un settore prestigioso e altamente qualificato, dove Pharma Cos rappresenta una delle poche aziende capaci di garantire standard qualitativi eccezionali. Siamo orgogliosi di poter contribuire al loro sviluppo, integrando le nostre competenze con il loro straordinario know-how." Vincenzo Misitano, CEO di Pharma Cos, ha aggiunto: "L’ingresso di Pick Up Service nella nostra compagine societaria rappresenta un momento cruciale per Pharma Cos. Questo investimento testimonia il valore del nostro lavoro e delle competenze che abbiamo costruito in quasi vent’anni di attività. Con il supporto strategico e le risorse di Pick Up Service, siamo pronti a rafforzare ulteriormente la nostra leadership e ad affrontare le sfide del mercato internazionale con rinnovata energia." L’operazione è stata portata a termine grazie al contributo dell’Avvocato Gianluca Saccoccia, partner dello studio Pirola Pennuto Zei & Associati, che ha curato gli aspetti legali, e alla consulenza strategica di Altair D’Arcangelo, che ha seguito ogni fase dell’accordo. La firma è avvenuta davanti al notaio Cristina Cassano di Padova. Con questa acquisizione, Pick Up Service amplia il proprio raggio d’azione e consolida la propria posizione in un settore ad altissimo valore aggiunto. Pharma Cos, grazie alle nuove risorse e al supporto strategico, si prepara a intraprendere una nuova fase di sviluppo e a consolidare il proprio ruolo di riferimento tra i produttori di cosmetici per il make-up a livello mondiale, puntando a traguardi sempre più ambiziosi.

