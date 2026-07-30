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Piramal Pharma Limited annuncia i risultati del primo trimestre dell'anno fiscale 2027

30 luglio 2026 | 18.35
LETTURA: 6 minuti

MUMBAI, India, 30 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), azienda leader a livello mondiale nel settore farmaceutico, della salute e del benessere, ha annunciato oggi i propri risultati individuali e consolidati relativi al primo trimestre (Q1) chiuso il 30 giugno 2026.

Principali dati finanziari consolidati

(in ₹ crore o come indicato)

Dettagli

1° trimestre dell'esercizio fiscale 2027

1° trimestre dell'anno fiscale 2026

Variazione percentuale

Ricavi operativi

2.270

1.934

17 %

CDMO

1.187

997

19 %

CHG

743

637

17 %

PCH

347

302

15 %

EBITDA

285

165

72 %

Margine EBITDA

12,5 %

8,5 %

PAT (al lordo delle voci eccezionali)

(69)

(102)

32 %

Voce eccezionale

-

21

NM

PAT (al netto delle voci eccezionali)

(69)

(82)

15 %

Nota: le voci eccezionali del primo trimestre dell'anno fiscale 2026 includono i proventi una tantum derivanti da una procedura di insolvenza avviata nei confronti di un fornitore terzo della nostra divisione di farmaci generici ospedalieri complessi, presso l'NCLT nel novembre 2023

Punti salienti

Nandini Piramal, presidente di Piramal Pharma Limited, ha dichiarato: "Abbiamo avviato l'anno fiscale 2027 con ottimi risultati: tutti e tre i settori di attività hanno registrato una crescita del fatturato compresa tra il 15% e il 19%, accompagnata da una significativa espansione del margine EBITDA. La nostra divisione CDMO ha registrato una crescita generalizzata sia in India che nelle sedi estere, sostenuta da un team commerciale potenziato, da una solida attività di richieste di offerta (RFP) e dall'afflusso di ordini, nonché da una forte capacità di esecuzione. Nel settore dei farmaci generici ospedalieri complessi, abbiamo mantenuto la leadership nelle terapie chiave, guadagnato terreno nei mercati dell'anestesia per inalazione al di fuori degli Stati Uniti e proseguito l'integrazione di Kenalog®. Il nostro settore Consumer Healthcare ha registrato l'ennesimo trimestre di crescita robusta, trainata dai marchi di punta, dall'e-commerce, dall'ampliamento della distribuzione, dalla premiumizzazione e da investimenti disciplinati nei marchi.

Incoraggiati da questo slancio, puntiamo a realizzare una crescita sostenuta dei ricavi e un'espansione dell'EBITDA fino all'anno fiscale 2027, mantenendo al contempo la nostra agilità in un contesto esterno dinamico".

Principali risultati finanziari

Organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO):

Crescita su ampia scala in India e nelle sedi estere, sostenuta da un buon afflusso di ordini e da una solida esecuzione in tutta la rete.Rafforzamento delle capacità commerciali grazie all'ampliamento del team commerciale, a una copertura di mercato più capillare e a un maggiore coinvolgimento dei clienti.Il miglioramento dei finanziamenti nel settore biofarmaceutico ha sostenuto l'aumento delle richieste di offerta (RFP), sebbene i tempi decisionali dei clienti rimangano prolungati. Il mantenimento dei nostri tassi di aggiudicazione e la conversione di tali richieste di offerta in ordini costituiranno il motore chiave della crescita.Miglioramento dell'esecuzione e della leva operativa: un maggiore utilizzo delle capacità, la disciplina dei prezzi e l'eccellenza operativa hanno determinato un'espansione del margine EBITDA nella maggior parte delle sedi, nonostante le pressioni inflazionistiche.Rafforzamento delle nostre capacità ADC: abbiamo inaugurato la suite di linker per carichi utili su scala commerciale a Riverview (USA), mentre l'espansione della capacità di produzione di iniettabili sterili a Lexington (USA) procede secondo i piani. Partnership strategiche: abbiamo collaborato con Ajinomoto Bio-Pharma Services per la tecnologia di coniugazione di nuova generazione.Qualità: lo stabilimento di Sellersville ha ricevuto un EIR dalla FDA statunitense. L'azienda continua a mantenere il proprio record di "zero OAI" fino a oggi.

Prodotti generici ospedalieri complessi (CHG):

Anestesia per inalazione: abbiamo mantenuto la leadership nel mercato statunitense del sevoflurano con una quota di valore del 48%, registrando una crescita incoraggiante in alcuni mercati al di fuori degli Stati Uniti. (Fonte: IQVIA)Kenalog®: proseguono le attività di integrazione. Si prevede che le forniture inizino a partire dal 2° trimestre dell'anno fiscale 2027.Terapia intratecale: abbiamo mantenuto la nostra posizione di leader nel mercato statunitense del baclofene intratecale. (Fonte: IQVIA)Terapia del dolore iniettabile: collaborazione con i fornitori per migliorare la disponibilità dei prodotti. Prodotti differenziati e specializzati: investimenti costanti in prodotti 505(b)(2), farmaci generici complessi e differenziati e prodotti di marca, attraverso l'acquisizione di licenze e lo sviluppo congiunto.

Piramal Consumer Healthcare (PCH):

Marchi di punta: crescita del 23% su base annua e contributo pari al 53% del fatturato di Consumer Healthcare.E-commerce: crescita del 40% su base annua e contributo pari al 28% del fatturato.i-choose: è stato lanciato un nuovo marchio principale che riunisce il portafoglio di prodotti per l'igiene intima femminile sotto un'identità unificata. Investimenti nei marchi: è stato investito circa il 12% del fatturato in media e promozioni commerciali attraverso canali digitali e tradizionali.Crescita redditizia: la premiumizzazione, una politica dei prezzi oculata e le iniziative di ottimizzazione dei costi hanno contribuito a mitigare l'inflazione delle materie prime, sostenendo la performance dell'EBITDA.

 

                                                                                                                                                                                                                            

Conto economico consolidato

(in ₹ crore o come indicato)

Dettagli

Trimestrale

1° trimestre dell'esercizio fiscale 2027

1° trimestre dell'anno fiscale 2026

%su base annua

Ricavi da attività operative

2.270

1.934

17 %

Altro reddito

89

58

53 %

Reddito totale

2.359

1.992

18 %

Costo del materiale

852

694

23 %

Spese per i dipendenti

676

619

9 %

Altre spese

547

514

6 %

EBITDA

285

165

72 %

Interessi passivi

88

86

2 %

Ammortamento

224

197

13 %

Quota dell'utile netto delle società collegate

20

19

5 %

Utile ante imposte

(7)

(100)

93 %

Imposte

62

3

2.211 %

Utile al netto delle imposte

(69)

(102)

32 %

Voce eccezionale 1

-

21

NM

Utile al netto delle imposte e della voce eccezionale

(69)

(82)

15 %

Nota: le voci eccezionali del primo trimestre dell'anno fiscale 2026 includono i proventi una tantum derivanti da una procedura di insolvenza avviata nei confronti di un fornitore terzo della nostra divisione di farmaci generici ospedalieri complessi, presso l'NCLT nel novembre 2023

 

Teleconferenza sui risultati

Piramal Pharma Limited terrà una teleconferenza per investitori e analisti il 30 luglio 2026 dalle ore 9:30 alle ore 10:15(IST)per discutere i risultati del primo trimestre dell'anno fiscale 2027.

I dettagli per partecipare alla teleconferenza sono i seguenti:

Evento

Luogo e ora

Numero di telefono

Teleconferenza il 30 luglio 2026

India – 9:30 IST

+91 22 6280 1461/+91 22 7115 8320 (numero principale)

1 800 120 1221 (numero verde)

Stati Uniti – 12:00

(Ora della costa orientale – New York)

Numero verde

18667462133

Regno Unito – 5:00

(Ora di Londra)

Numero verde

08081011573

Singapore – 12:00

(Ora di Singapore)

Numero verde

8001012045

Hong Kong – 12:00

(Ora di Hong Kong)

Numero verde

800964448

Iscrizione rapida con Diamond Pass™

Utilizzare questo link per registrarsi in anticipo e ridurre i tempi di attesa al momento della partecipazione alla chiamata: cliccare qui

 

Informazioni su Piramal Pharma Limited:

Piramal Pharma Limited (PPL), (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso i suoi 171 stabilimenti di sviluppo e produzione globali e una rete di distribuzione globale in oltre 100 Paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto, Piramal Critical Care (PCC), un'azienda che si occupa di farmaci generici complessi per ospedali, e Piramal Consumer Healthcare (PCH), che commercializza prodotti da banco per il benessere e la salute. Inoltre, una delle società collegate di PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una joint venture tra Abbvie e PPL, è emersa come uno dei leader di mercato nel settore della terapia oftalmologica nel mercato farmaceutico indiano. Inoltre, PPL detiene una partecipazione strategica di minoranza in Yapan Bio Private Limited, che opera nei segmenti dei prodotti biologici/bioterapici e dei vaccini.

Per ulteriori informazioni, visitare: Piramal Pharma | LinkedIn

1Include una struttura tramite la partecipazione di minoranza di PPL in Yapan Bio.

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