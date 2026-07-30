Piramal Pharma Limited annuncia i risultati del primo trimestre dell'anno fiscale 2027

Organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO): Crescita su ampia scala in India e nelle sedi estere, sostenuta da un buon afflusso di ordini e da una solida esecuzione in tutta la rete.Rafforzamento delle capacità commerciali grazie all'ampliamento del team commerciale, a una copertura di mercato più capillare e a un maggiore coinvolgimento dei clienti.Il miglioramento dei finanziamenti nel settore biofarmaceutico ha sostenuto l'aumento delle richieste di offerta (RFP), sebbene i tempi decisionali dei clienti rimangano prolungati. Il mantenimento dei nostri tassi di aggiudicazione e la conversione di tali richieste di offerta in ordini costituiranno il motore chiave della crescita.Miglioramento dell'esecuzione e della leva operativa: un maggiore utilizzo delle capacità, la disciplina dei prezzi e l'eccellenza operativa hanno determinato un'espansione del margine EBITDA nella maggior parte delle sedi, nonostante le pressioni inflazionistiche.Rafforzamento delle nostre capacità ADC: abbiamo inaugurato la suite di linker per carichi utili su scala commerciale a Riverview (USA), mentre l'espansione della capacità di produzione di iniettabili sterili a Lexington (USA) procede secondo i piani. Partnership strategiche: abbiamo collaborato con Ajinomoto Bio-Pharma Services per la tecnologia di coniugazione di nuova generazione.Qualità: lo stabilimento di Sellersville ha ricevuto un EIR dalla FDA statunitense. L'azienda continua a mantenere il proprio record di "zero OAI" fino a oggi. Prodotti generici ospedalieri complessi (CHG): Anestesia per inalazione: abbiamo mantenuto la leadership nel mercato statunitense del sevoflurano con una quota di valore del 48%, registrando una crescita incoraggiante in alcuni mercati al di fuori degli Stati Uniti. (Fonte: IQVIA)Kenalog®: proseguono le attività di integrazione. Si prevede che le forniture inizino a partire dal 2° trimestre dell'anno fiscale 2027.Terapia intratecale: abbiamo mantenuto la nostra posizione di leader nel mercato statunitense del baclofene intratecale. (Fonte: IQVIA)Terapia del dolore iniettabile: collaborazione con i fornitori per migliorare la disponibilità dei prodotti. Prodotti differenziati e specializzati: investimenti costanti in prodotti 505(b)(2), farmaci generici complessi e differenziati e prodotti di marca, attraverso l'acquisizione di licenze e lo sviluppo congiunto. Piramal Consumer Healthcare (PCH): Marchi di punta: crescita del 23% su base annua e contributo pari al 53% del fatturato di Consumer Healthcare.E-commerce: crescita del 40% su base annua e contributo pari al 28% del fatturato.i-choose: è stato lanciato un nuovo marchio principale che riunisce il portafoglio di prodotti per l'igiene intima femminile sotto un'identità unificata. Investimenti nei marchi: è stato investito circa il 12% del fatturato in media e promozioni commerciali attraverso canali digitali e tradizionali.Crescita redditizia: la premiumizzazione, una politica dei prezzi oculata e le iniziative di ottimizzazione dei costi hanno contribuito a mitigare l'inflazione delle materie prime, sostenendo la performance dell'EBITDA.