Plaza Premium Group inaugura all'aeroporto di Roma Fiumicino la prima Plaza Premium First Lounge in Europa

ROMA, 8 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Plaza Premium Group (PPG), leader mondiale nel settore dell'ospitalità aeroportuale, aprirà presto la sua prima Plaza Premium First Lounge in Europa, situata presso il Terminal 1 dell'aeroporto di Roma Fiumicino, area partenze Schengen. A partire da metà dicembre 2025, questa lounge di 700 metri quadrati potrà ospitare 115 ospiti, segnando una tappa fondamentale nell'espansione europea del marchio.

La lounge Plaza Premium First Rome incarna un concetto di ospitalità aeroportuale di alto livello, integrando in modo unico il lusso italiano con i rinomati standard di servizio globali del marchio. Gli ospiti potranno beneficiare di un'ospitalità esclusivamente personalizzata, di una ristorazione su misura con piatti italiani e internazionali, di cocktail selezionati e di spazi lussuosi ispirati alla "dolce vita". Gli interni sono caratterizzati dall'eleganza romana, con travertino, rovere, dettagli in bronzo, tocchi biofilici e una collezione d'arte romana contemporanea creata in collaborazione con una galleria locale.

La lounge offre un'esclusiva "Primo Dining Room" con menu à la carte, nonché coinvolgenti esperienze culinarie e di cocktail, con drink esclusivi pluripremiati e di ispirazione locale. Servizio concierge personale, suite private per lavoro o piacere, ricarica wireless rapida, il tutto completato da servizi personalizzati, per rendere i viaggi quanto più confortevoli possibile. Un patio all'aperto con esibizioni di DJ dal vivo a rotazione, un'area per bambini adatta alle famiglie e una sala giochi digitale interattiva soddisfano le esigenze di tutte le età.

La sala riunioni privata completamenta attrezzata offre soluzioni personalizzate per i viaggiatori d'affari, con allestimenti gourmet e bevande premium. I servizi igienici e le docce di alta qualità sono dotati di articoli da toeletta di lusso, asciugamani, asciugacapelli e altri comfort per un momento di relax rinfrescante. La lounge ospiterà regolarmente mostre d'arte, dando agli ospiti l'opportunità di scoprire e acquistare opere uniche di artisti italiani locali.

Song Hoi See, fondatore e CEO di PPG, ha dichiarato: "Roma rappresenta sia una porta d'accesso all'Europa che una capitale culturale. Questo lancio rafforza la nostra missione di offrire l'eccellenza nell'ospitalità aeroportuale attraverso un design attento, innovazione nei servizi e autenticità culturale".

"L'apertura della nuova Plaza Premium First Lounge in Europa presso il nostro aeroporto riflette l'impegno costante di Aeroporti di Roma nel migliorare l'esperienza dei passeggeri, come riconosciuto dalla valutazione di 5 stelle assegnataci da Skytrax", ha dichiarato Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma. "Ospitare il debutto di questo concept premium in Europa conferma il ruolo di Fiumicino come gateway in grado di attrarre i principali operatori mondiali. Rafforza inoltre il posizionamento di Roma come hub strategico nella rete di viaggi globale, dove eccellenza del servizio, comfort e identità locale si uniscono per offrire un'esperienza aeroportuale di alta qualità e sempre più personalizzata".

L'accesso al Plaza Premium First Rome è aperto a tutti i viaggiatori, indipendentemente dalla compagnia aerea o dalla classe, tramite iscrizione a Smart Traveller, prenotazione online o acquisto diretto sul posto. La lounge di Roma si aggiunge alle sedi principali di Hong Kong, Kuala Lumpur, Giacarta, Macao, Vancouver e Phnom Penh, mentre in futuro saranno inaugurate anche Riyadh, Dallas e New York.

