Potenziare le case, dare energia alle vite: La tua energia, il nostro futuro

DÜSSELDORF, Germany, 4 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Per celebrare l'81° anniversario dell'UNESCO e in qualità di partner ufficiale della Giornata mondiale dell'ingegneria per lo sviluppo sostenibile 2026, Zendure sta rivoluzionando il modo in cui consumiamo energia. Abbracciando la visione ecologica dell'UNESCO per un futuro sostenibile, l'azienda sta democratizzando l'accesso a un'energia pulita, affidabile e conveniente. Attraverso la sua innovativa tecnologia solare e i suoi sistemi di accumulo, Zendure sta guidando un passaggio tangibile verso la sostenibilità globale.

Una missione radicata nell'esperienza personale

Fondata nel 2017, la missione di Zendure è profondamente personale per il CEO Bryan Liu. Cresciuto nelle zone rurali della Cina, Liu ha spesso studiato alla debole luce di una lampada a cherosene. Quando finalmente l'elettricità è arrivata nel suo villaggio, la trasformazione è stata immediata. "L'elettrificazione del mio villaggio ha cambiato tutto", ricorda Liu. "Ha portato sicurezza, opportunità e una migliore qualità della vita. Quell'esperienza guida tutto ciò che facciamo in Zendure". Oggi, questa spinta posiziona l'azienda come pioniere globale dei sistemi plug-in per la gestione dell'energia domestica (HEMS). Quello che era iniziato come un tentativo di semplificare l'energia solare si è evoluto in un ecosistema completo che combina hardware ad alte prestazioni, software basato sull'intelligenza artificiale e servizi energetici intelligenti.

Energia solare, semplificata e intelligente

La filosofia di Zendure è semplice: catturare l'energia del sole durante il giorno e utilizzarla, gratuitamente, quando è più importante. Al centro di questa esperienza c'è HEMS 2.0, il sistema di gestione dell'energia di nuova generazione di Zendure costruito su un'architettura a tre livelli (dispositivo, PaaS e SaaS). HEMS 2.0 collega perfettamente pannelli solari, batterie ed elettrodomestici in un ecosistema sincronizzato. Ad alimentare questo sistema è ZENKI™ 2.0, il motore IA avanzato di Zendure che prevede i consumi, automatizza il dispacciamento dell'energia e ottimizza l'uso dell'energia in base alle previsioni meteorologiche e ai prezzi dell'elettricità. Integrato con oltre 840 fornitori di energia europei, ZENKI™ può ridurre i costi energetici domestici fino al 73% rispetto all'opzione standard.

Serie SolarFlow: Soluzioni energetiche per ogni casa

Nel febbraio 2026, Zendure ha svelato tre nuovi modelli SolarFlow per completare la sua matrice di prodotti leader del settore. Queste soluzioni soddisfano esigenze diverse, dall'accumulo solare da balcone all'integrazione del fotovoltaico (FV) su tetto:

SolarFlow 2400 Pro

Un sistema di accumulo CA bidirezionale di punta, guidato dall'intelligenza artificiale, per installazioni ad alta potenza su balconi e tetti. Supporta fino a 4800 W di ingresso combinato e offre una capacità espandibile fino a 16,8 kWh per il supporto dei carichi di picco.

SolarFlow 2400 AC+

Una soluzione retrofit premium progettata per i sistemi fotovoltaici su tetto esistenti. La soluzione premium di accumulo accoppiato in CA (retrofit) per impianti fotovoltaici su tetto esistenti. Consente alle famiglie di aumentare l'autoconsumo con 2400 W CA bidirezionale senza sostituire le installazioni attuali.

SolarFlow 1600 AC+

Un'opzione entry-level conveniente che offre un controllo intelligente e un'espansione flessibile per i sistemi FV più piccoli.

Tutti i modelli danno priorità alla sicurezza con la protezione della batteria ZenGuard™, dotata di architettura dual BMS, automanutenzione intelligente e capacità autoestinguenti, offrendo al contempo la piena integrazione con la smart home tramite MQTT.

Oltre l'accumulo: Vera intelligenza energetica

La visione di Zendure va oltre l'hardware. Con ZenWave™, un servizio dinamico di vendita al dettaglio di elettricità lanciato per il mercato tedesco, l'azienda chiude il ciclo energetico. Combinando la programmazione HEMS con i prezzi dinamici, l'ottimizzazione energetica diventa completamente automatizzata. A Lipsia, una famiglia che consuma 5.000 kWh all'anno può risparmiare circa 620 € all'anno con ZenWave™ rispetto a un piano a tariffa fissa. "Rendendo facile l'uso dell'energia pulita, diamo alle persone la possibilità di adottare soluzioni sostenibili nella loro vita quotidiana", afferma Jolene Shang, Chief Marketing Officer di Zendure.

Accelerare un futuro sostenibile

"Il nostro scopo è accelerare un futuro sostenibile, avvicinarlo, più velocemente", afferma Liu. L'impegno di Zendure si allinea direttamente con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDG). Fornendo l'accesso a un'energia economica, affidabile, sostenibile e moderna, l'azienda sostiene l'SDG 7 (Energia pulita e accessibile). I prodotti ad alta efficienza energetica e rispettosi dell'ambiente contribuiscono anche all'SDG 11, per costruire città e comunità sostenibili. Inoltre, il suo ecosistema efficiente ed ecologico contribuisce all'SDG 11 (Città e comunità sostenibili). Oggi, Zendure è l'unico marchio che offre un ecosistema completamente integrato di hardware per l'accumulo solare ad alte prestazioni, gestione dell'energia basata sull'intelligenza artificiale e servizi energetici intelligenti, consentendo alle famiglie di tutta Europa di raggiungere l'indipendenza energetica e di partecipare attivamente alla transizione energetica.

