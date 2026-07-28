1inch lancia Aqua al pubblico e presenta il primo livello di liquidità condivisa per la DeFi

ROAD TOWN, Isole Vergini Britanniche, 28 luglio 2026 /PRNewswire/ -- 1inch, ecosistema leader nella finanza decentralizzata (DeFi), annuncia il lancio pubblico completo di Aqua, un livello di liquidità condivisa e non custodial che consente ai fornitori di liquidità di utilizzare lo stesso saldo del wallet per più posizioni, senza bloccare gli asset all'interno di pool di liquidità.

Dopo il lancio rivolto agli sviluppatori nel novembre 2025, Aqua offre oggi una delle prime alternative con controllo del rischio al tradizionale modello della DeFi basato sui pool, rendendo più efficiente l'impiego del capitale destinato alla fornitura di liquidità.

1inch Aqua funziona come un registro: l'utente collega il proprio wallet, autorizza l'utilizzo di un saldo in token e crea posizioni di liquidità che possono accedere a tale saldo. Il protocollo Aqua tiene traccia del saldo e, quando riceve un ordine di swap che soddisfa i criteri della posizione, preleva dal wallet i token richiesti e vi trasferisce i token ricevuti e le commissioni nell'ambito di un'unica transazione atomica. In tutti gli altri casi, i token restano nel wallet dell'utente e rimangono completamente sotto il suo controllo.

«L'attuale sistema di fornitura della liquidità non funziona, ma ci si rende conto fino in fondo dei suoi limiti solo quando esiste un'alternativa. Da oggi, questa alternativa è disponibile. Con Aqua, i fornitori di liquidità non devono più accettare l'inefficiente struttura basata sui pool con cui hanno dovuto convivere per anni», ha dochiarato Sergej Kunz, cofondatore di 1inch. «La DeFi non ha bisogno soltanto di una maggiore quantità di liquidità. Ha bisogno di una liquidità più utile, attiva ovunque emerga la domanda. Abbiamo sviluppato Aqua affinché i fornitori possano ottenere questa copertura senza rinunciare alla custodia dei propri asset: i token restano nel wallet fino al momento in cui uno swap viene eseguito».

Contestualmente al lancio del prodotto debutta 1inch Network Incentives, un programma di ricompense per la liquidità di Aqua, promosso da Degensoft Ltd (BVI) e gestito tramite Merkl. La 1inch Foundation ha stanziato 10 milioni di token 1INCH destinati alle ricompense per i fornitori, a cui si aggiungono ulteriori incentivi per 500.000 USDC messi a disposizione dalla 1inch DAO. L'iniziativa è concepita per accelerare la crescita della liquidità e l'attività di swap sulle coppie supportate. I fornitori di liquidità possono quindi beneficiare non soltanto dell'esperienza migliorata offerta da Aqua, ma anche dell'opportunità di ottenere ricompense aggiuntive. Le condizioni del programma, i mercati interessati e le misure di tutela sono descritti nella configurazione pubblicata della campagna.

Secondo 1inch, l'attuale sistema basato sui pool rappresenta uno dei principali ostacoli alla capacità della DeFi di crescere e di portare on-chain i capitali della finanza tradizionale (TradFi). Per i fornitori di liquidità, l'attuale modello, basato sul deposito degli asset nei pool, comporta la rinuncia alla custodia diretta. Al contempo, il capitale attivo viene frammentato tra protocolli, coppie e fasce di prezzo differenti. La portata del problema è considerevole: secondo una ricerca on-chain condotta da Dune su commissione di 1inch, nel primo semestre del 2026 l'85% della liquidità concentrata sui principali exchange decentralizzati (DEX) è rimasto sottoutilizzato, pari a circa 1,6 miliardi di dollari dei complessivi 1,84 miliardi monitorati. Il dato comprende circa 542 milioni di dollari rimasti completamente al di fuori dell'intervallo di prezzo in una settimana media, con una conseguente perdita stimata di 150 milioni di dollari l'anno in commissioni non percepite.

Con Aqua, 1inch propone un modello più efficiente di liquidità condivisa, che consente allo stesso saldo del wallet di sostenere simultaneamente più posizioni. A differenza del modello tradizionale, nel quale la liquidità deve essere suddivisa tra più pool e posizioni, Aqua permette a un unico saldo di supportare contemporaneamente più quotazioni. Ad esempio, un saldo di 100.000 dollari può sostenere tre posizioni che, complessivamente, quotano 300.000 dollari di liquidità, con la possibilità di offrire importi ancora superiori. I token sottostanti restano sempre disponibili per tutte le posizioni. Non viene preso in prestito alcun asset e ogni swap può essere eseguito esclusivamente utilizzando gli asset effettivamente presenti nel wallet.

Una posizione su Aqua può coprire l'intero intervallo di prezzo, essere concentrata oppure ancorata a un valore, a seconda della coppia selezionata e della tipologia di posizione. Gli utenti possono aprire e chiudere autonomamente le proprie posizioni, senza periodi di vincolo. L'esposizione è limitata ai token effettivamente detenuti e non alla dimensione teorica complessiva di tutte le posizioni create. Qualora il wallet non disponga degli asset necessari per coprire uno swap, Aqua semplicemente non richiede il trasferimento dei token.

Da oggi, gli utenti possono creare posizioni su 13 blockchain compatibili con EVM, tra cui Ethereum, Arbitrum, Base, Robinhood Chain e BNB Chain. Aqua viene inoltre lanciato con una serie di funzionalità aggiuntive, tra cui una classifica dei fornitori di liquidità, una schermata dedicata agli incentivi, visualizzazioni sotto forma di mappe della liquidità, la creazione in batch delle posizioni, profili dei fornitori con posizioni cross-chain e sub-wallet. È inoltre prevista a breve una procedura assistita dall'intelligenza artificiale per la fornitura di liquidità tramite 1inch Business MCP, con implementazione sicura in batch.

Aqua è stato sottoposto a otto audit di sicurezza indipendenti, condotti da OpenZeppelin, Bailsec, Hashlock, Hexens, MixBytes, Nethermind, Theori e Decurity. Grazie alla sua architettura completamente non custodial, che non detiene mai i token degli utenti, uno swap può trasferire esclusivamente gli asset effettivamente presenti nel wallet del fornitore al momento dell'esecuzione. La revoca dell'autorizzazione impedisce nuove esecuzioni non appena viene confermata on-chain. Aqua è inoltre protetto per impostazione predefinita dal fenomeno del JIT fee sniping, poiché ogni posizione appartiene a un unico titolare e non esiste quindi un momento condiviso di maturazione delle commissioni che i bot possano sfruttare. Sebbene l'architettura di Aqua mantenga l'esposizione entro limiti definiti e lasci ai fornitori il pieno controllo dei propri token, le commissioni derivanti dagli swap non sono garantite. I prezzi possono inoltre muoversi a sfavore di una posizione, generando una perdita impermanente, e i fornitori restano esposti ai rischi di mercato e degli smart contract.

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Informazioni su 1inch

1inch accelera lo sviluppo della finanza decentralizzata offrendo un'esperienza di trading di criptovalute fluida a 27 milioni di utenti. Oltre a essere una delle principali piattaforme per swap di token efficienti e a basso costo, con volumi di scambio giornalieri superiori a 100 milioni di dollari, 1inch offre una gamma di strumenti innovativi, tra cui un wallet non custodial sicuro, uno strumento di monitoraggio del portafoglio per la gestione degli asset digitali, un portale dedicato alle aziende che consente di accedere alle sue tecnologie all'avanguardia e persino una carta di debito per spendere facilmente le criptovalute. Grazie alla continua innovazione, 1inch rende la DeFi più semplice e accessibile a tutti.

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L'utilizzo di Aqua comporta rischi, inclusa la possibile perdita di fondi. Aqua è destinato a utenti esperti: è pertanto necessario effettuare autonomamente le proprie ricerche. Il presente contenuto non costituisce una consulenza finanziaria. Le ricompense previste dal programma di incentivi sono variabili, non garantite e soggette alle condizioni pubblicate del programma.

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