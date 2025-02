A Tai'an, in Cina, sono state realizzate 34 fabbriche green

TAI'AN, Cina, 21 febbraio 2025 /PRNewswire/ -- Questo è un rapporto della sede di Shandong dell'Hong Kong Business Daily. Recentemente il Ministero dell'industria e dell'informatica cinese ha annunciato l'elenco delle produzioni ecosostenibili nazionali per il 2024. Quattro imprese affiliate alla città di Tai'an – Mount Taishan Fiberglass Co., Ltd., Shandong Feicheng Refined Salt Factory Co., Ltd., Shandong Taipeng Environmental Protection Materials Co., Ltd. e Shandong Taikai Instrument Transformer Co., Ltd. – sono state classificate come fabbriche green a livello nazionale. Ad oggi, la città di Tai'an ha creato un totale di 34 fabbriche green a livello nazionale.

La fabbrica green è l'unità centrale del sistema di produzione ecosostenibile, ossia una fabbrica che realizza l'intensificazione del territorio, impiega materie prime innocue, attua una produzione pulita e purificata, utilizza risorse di scarto ed energia a basse emissioni di carbonio durante l'intero ciclo di vita. Le sue caratteristiche principali sono il minimo impatto negativo sull'ambiente, l'elevato tasso di utilizzo delle risorse e il processo di produzione ecologico, ottenendo un duplice miglioramento e l'ottimizzazione dei benefici economici e sociali. Creare fabbriche green è utile per le imprese per migliorare il loro livello di gestione della produzione ecologica, raggiungere uno sviluppo ecosostenibile, ridurre ulteriormente i costi di produzione, migliorare l'efficienza economica e potenziare la competitività sul mercato.

Tai'an sfrutterà appieno il ruolo guida e propulsivo delle fabbriche, dei parchi industriali e delle imprese di gestione della filiera green, continuerà ad accelerare la costruzione di un sistema di produzione ecosostenibile, sosterrà le fabbriche, i parchi industriali e le imprese di gestione della filiera green per realizzare trasformazioni e ammodernamenti ecologici e a basse emissioni di carbonio, coltiverà e rafforzerà il team di unità di produzione ecosostenibile, accelererà la promozione dell'industria, della trasformazione e dell'ammodernamento ecologici e a basse emissioni di carbonio regionali e migliorerà continuamente il valore dello sviluppo industriale ed economico di Tai'an.

Nel 2024 le operazioni economiche della città di Tai'an rimarranno stabili e si evolveranno positivamente, mentre continueranno a migliorare il livello e l'efficienza dello sviluppo di alta qualità. Il PIL regionale raggiungerà i 362,21 miliardi di yuan, con un aumento del 5,8% rispetto all'anno precedente a prezzi costanti.

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/a-taian-in-cina-sono-state-realizzate-34-fabbriche-green-302382620.html