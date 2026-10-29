AliExpress lancia l'11.11 con 5€ di sconto sulle Offerte a Pacchetto e consegne locali più rapide

Il Global Shopping Festival torna dal 1° novembre al 3 dicembre con il nuovo programma di membership gratuito Elite, i Super Brand Day e il servizio di consegna Fast & Free in tutta Europa

MILANO, 29 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- AliExpress, il marketplace internazionale di e-commerce, celebra il suo annuale Global Shopping Festival 11.11 all'insegna dei "Mega Deals", con offerte imperdibili. Quest'anno, il periodo promozionale sarà articolato in tre eventi distinti (11.11, Black Friday e Cyber Monday), che si svolgeranno dal 1° novembre al 3 dicembre. I consumatori italiani potranno approfittare di prezzi speciali e sconti per ben 33 giorni, una durata senza precedenti.

Tra le novità di quest'anno arrivano le Offerte a Pacchetto, che permettono agli utenti di ottenere uno sconto aggiuntivo di 5€ acquistando tre o più articoli della stessa categoria. I prodotti sono già raggruppati per facilitarne la ricerca e la selezione, con 39 categorie che spaziano dai prodotti di uso quotidiano ai giocattoli, dall'elettronica alle borse e molto altro. In questo modo, i consumatori possono scegliere facilmente il proprio pacchetto e risparmiare. Un'ulteriore opportunità per ottimizzare il budget, in un momento in cui gli acquisti transfrontalieri verso l'Europa sono soggetti a maggiori oneri di importazione.

Oltre alle Offerte a Pacchetto, gli utenti avranno a disposizione ulteriori opportunità di risparmio, tra cui coupon, i "Super Brand Day" con offerte speciali dei brand e attività e giochi in-app che consentiranno di accumulare premi da utilizzare per i propri acquisti.

"In occasione di questo 11.11, ci impegniamo a offrire ai consumatori europei un maggior numero di prodotti premium a prezzi accessibili. Oltre a un ottimo rapporto qualità-prezzo, rendiamo lo shopping più comodo grazie a consegne più rapide e ancora più vantaggioso con il nostro programma gratuito Elite. Stiamo inoltre migliorando l'esperienza di shopping grazie alla gamma di brand disponibili attraverso Brand+", ha dichiarato Eric Zhang, Vice President di AliExpress.

Un periodo promozionale ancora più lungo

Quest'anno, i consumatori potranno beneficiare di un periodo promozionale esteso, dal 1° novembre al 3 dicembre, che comprenderà le campagne 11.11, Black Friday e Cyber Monday:

AliExpress punta su una logistica potenziata e su un'esperienza d'acquisto migliorata per l'11.11

Quest'anno, AliExpress ha rafforzato il proprio impegno nel miglioramento dell'esperienza utente e dei servizi di consegna locale.

I consumatori che acquisteranno prodotti contrassegnati dall'etichetta "Fast & Free" o che effettueranno acquisti attraverso la sezione dedicata "Fast & Free" sulla homepage potranno beneficiare di consegne gratuite e più rapide, grazie alla disponibilità di prodotti stoccati in magazzini locali europei.

In diverse città e aree europee, tra cui Madrid e Varsavia, sarà inoltre disponibile l'opzione di consegna il giorno successivo (Next Day Delivery) per i prodotti idonei.

In vista dell'11.11, la piattaforma ha inoltre lanciato Elite, il nuovo programma di membership gratuito. Attraverso questa iniziativa, AliExpress intende valorizzare e premiare i propri clienti più fedeli, offrendo loro l'accesso a prezzi esclusivi direttamente nell'app.*

Il canale Brand+ celebra il suo primo anniversario

Brand+, il canale premium di AliExpress, celebra il suo primo anniversario, dopo un anno in cui ha offerto ai consumatori italiani il meglio della tecnologia e dell'innovazione.

In occasione del Global Shopping Festival, AliExpress organizzerà i "Super Brand Day", durante i quali brand come Gamesir, iLife, 70Mai, Netac, Chuwi, Frankberg, Elitewheels e Oukitel proporranno offerte esclusive per tutto il mese di novembre.

In vista dell'11.11, AliExpress registra una domanda crescente di prodotti di marca e dispositivi basati sull'intelligenza artificiale

In 11 Paesi, tra cui Germania, Francia e Polonia, le vendite attraverso il canale Brand+ hanno superato il 50% del valore lordo delle merci vendute (GMV), a dimostrazione del crescente apprezzamento della piattaforma da parte dei consumatori europei.

Accanto alla domanda in costante crescita di prodotti di marca, un'altra tendenza significativa emersa nel corso del 2026 riguarda la crescente popolarità della categoria AI hardware di AliExpress, che ha registrato un incremento del 100% su base annua nelle vendite transfrontaliere.

La piattaforma si sta così affermando come punto di riferimento per i brand specializzati in dispositivi hardware basati sull'intelligenza artificiale che puntano a espandere la propria presenza sui mercati internazionali.

* Si applicano termini e condizioni.

Informazioni su AliExpress

Lanciata nel 2010, AliExpress è una piattaforma globale di e-commerce impegnata a offrire una migliore esperienza d'acquisto a centinaia di milioni di consumatori in oltre 200 Paesi e regioni del mondo. Oltre alla versione inglese, la piattaforma AliExpress è disponibile in altre 15 lingue. AliExpress offre un'ampia gamma di selezioni di prodotti per lo shopping, tra cui Brand+, una selezione dedicata di prodotti di marca di brand internazionali e locali. Brand+ mette in contatto i consumatori di tutto il mondo con tecnologie moderne, prodotti ricchi di funzionalità e prezzi competitivi. AliExpress fa parte di Alibaba International Digital Commerce Group.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/aliexpress-lancia-l11-11-con-5-di-sconto-sulle-offerte-a-pacchetto-e-consegne-locali-piu-rapide-302923208.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.