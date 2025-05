MILANO, 27 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Poiché le industrie globali danno priorità all'efficienza, alla sostenibilità e all'innovazione, la collaborazione internazionale è fondamentale per promuovere la sostenibilità. Un esempio chiave è il crescente rapporto industriale tra Indonesia e Italia. A dicembre 2023, le importazioni dell'Indonesia dall'Italia hanno raggiunto 1,89 miliardi di dollari, con un aumento del 27,23% rispetto all'anno precedente, evidenziando una forte domanda di tecnologie avanzate e soluzioni sostenibili dall'Italia.

Per rafforzare questi risultati positivi, Krista Exhibitions, con il supporto dell'Ambasciata della Repubblica di Indonesia in Italia, dell'ITPC di Milano e della Camera di Commercio italiana nel Sud-est asiatico, ospiterà a Milano, il 26 maggio 2025, un'esclusiva conferenza stampa che presenterà ALLPACK INDONESIA 2025, la 24esima edizione in Indonesia, un'esposizione internazionale che si terrà dal 21 al 24 ottobre 2025 presso il Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran.

Si prevede che ALLPACK INDONESIA 2025 ospiterà oltre 1.500 espositori e attirerà più di 80.000 visitatori professionali da 54 paesi, posizionandosi come una delle mostre più grandi e influenti del Sud-est asiatico che metterà in luce le ultime innovazioni in sei settori principali – packaging, materie plastiche, lavorazioni industriali, stampa, riciclaggio e prodotti farmaceutici – tutti in rapida evoluzione per soddisfare gli standard globali di sostenibilità ed efficienza.

Le aziende italiane rinomate per i loro macchinari all'avanguardia, l'eccellenza ingegneristica e le tecnologie ecocompatibili sono invitate a partecipare e a esplorare a fondo il dinamico panorama manifatturiero dell'Indonesia. Grazie alla sua posizione geografica strategica, alla forza lavoro qualificata e alla crescente domanda interna, l'Indonesia offre un mercato molto promettente per gli investimenti internazionali e la cooperazione industriale.

ALLPACK INDONESIA 2025 presenterà uno speciale Programma per buyer ospitati, che offre assistenza per viaggio e alloggio agli acquirenti idonei. L'evento offrirà varie opportunità di incontri tra aziende, seminari tecnici e forum di condivisione delle conoscenze per promuovere una maggiore conoscenza del mercato e alleanze strategiche sostenibili.

Daud D. Salim, amministratore delegato Krista Exhibitions, ha accolto con soddisfazione il coinvolgimento dei leader italiani del settore, sottolineando che ALLPACK INDONESIA non è solo una piattaforma per presentare tecnologie all'avanguardia, ma anche un'arena strategica per promuovere la collaborazione industriale tra Indonesia e Italia. Grazie alla rapida espansione del mercato indonesiano e al crescente impegno verso un progresso sostenibile, ALLPACK INDONESIA 2025 promette di promuovere una cooperazione efficace e orientata al futuro.

