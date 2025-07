Appian nella lista AIFinTech100 2025 per la trasformazione dei servizi finanziari con l'IA

MILANO, 8 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN), azienda leader nell'automazione e nell'orchestrazione dei processi potenziati dall'intelligenza artificiale, è stata inserita nella AIFinTech100 2025 stilata da FinTech Global. Questa lista premia le prime 100 aziende a livello globale che stanno ridefinendo i servizi finanziari attraverso soluzioni di intelligenza artificiale.

La AIFinTech100 vede presenti i leader tecnologici che stanno trasformando i settori bancario, assicurativo e della compliance grazie all'efficienza, alla personalizzazione e a un processo decisionale intelligente basati sull'IA. La selezione è avvenuta tra oltre 2.000 candidati globali da una giuria di analisti ed esperti del settore finanziario.

"L'intelligenza artificiale sta rimodellando radicalmente il panorama dei servizi finanziari", ha commentato Richard Sachar, Direttore di FinTech Global. "Le aziende presenti nella AIFinTech100 di quest'anno sono all'avanguardia e stanno sviluppando soluzioni che migliorano l'efficienza operativa, rafforzano la conformità, migliorano il coinvolgimento dei clienti e guidano l'innovazione a tutti i livelli aziendali".

Appian è stata scelta per il suo approccio unico nell'integrazione dell'IA nei flussi di lavoro finanziari a livello enterprise. Con Appian, gli istituti finanziari possono integrare l'IA nei processi per migliorare le operation, dalla gestione del rischio all'efficienza operativa e al servizio clienti. Integrando l'IA direttamente nei flussi di lavoro orchestrati, Appian consente un utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale, trasparenza in tempo reale, conformità normativa e risultati misurabili.

"Molti istituti finanziari stanno sperimentando l'intelligenza artificiale, ma il vero valore deriva dalla sua implementazione strategica", ha commentato John Trapani, Industry Leader - Financial Services di Appian. "I nostri clienti utilizzano Appian per integrare l'intelligenza artificiale nell'onboarding, nell'elaborazione dei prestiti, nel KYC e altro ancora, automatizzando le attività di routine e mantenendo al contempo le persone al centro delle attività. Integrando l'intelligenza artificiale in flussi di lavoro orchestrati, le diamo scopo, governance e impatto. Ecco perché l'intelligenza artificiale basata sui processi offre un valore duraturo nel settore finanziario".

Appian supporta la trasformazione di importanti istituti finanziari, tra cui State Street Global Advisors, NatWest e S&P Global, migliorando la conformità, l'esperienza dei clienti e l'agilità operativa. Grazie a una IA leader del settore e a una piattaforma sicura, Appian consente agli istituti finanziari di innovare più rapidamente, scalare in modo più intelligente e operare in totale sicurezza.

