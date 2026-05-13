Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le sue partecipazioni in ETH raggiungono i 5,21 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e liquidità ammontano a 13,4 miliardi di dollari

Bitmine possiede oltre il 4,31% dell'offerta totale di ETH pari a 120,7 milioni

Bitmine ha raggiunto l'86% dell'obiettivo "Alchemy of 5%" in soli 11 mesi

La primavera delle criptovalute è iniziata e, come nei cicli precedenti, l'opinione e la sicurezza degli investitori tendono ad avere un tono pacato e pessimista, anche se i prezzi delle criptovalute si rafforzano

Come riportato in questa edizione del messaggio del presidente Tom Lee

Ethereum continua a beneficiare del duplice vento favorevole della tokenizzazione di Wall Street sulla blockchain e della crescente necessità di blockchain pubbliche e neutrali da parte dei sistemi di IA agentica

Bitmine è passata dal NYSE American al New York Stock Exchange ("NYSE") a partire dal 9 aprile 2026

Bitmine detiene 4.712.917 ETH in staking, pari a 11,1 miliardi di dollari al prezzo di 2.366 dollari per ETH

MAVAN (Made in America VAlidator Network) è una delle principali destinazioni di staking Ethereum per BMNR e investitori istituzionali, con un'attenzione particolare alla sicurezza, alle prestazioni e alla resilienza

Bitmine possiede 88 milioni di dollari di Eightco (NASDAQ: ORBS), attualmente uno dei pochi titoli quotati in borsa al mondo che offre agli investitori un'esposizione diretta a OpenAI

Bitmine Crypto + totale disponibilità in contanti + "Moonshots" ammontano a 13,4 miliardi di dollari, inclusi 5,21 milioni di token ETH, liquidità totali pari a 775 milioni di dollari e altre disponibilità in criptovalute

Bitmine è leader nel settore delle tesorerie crittografiche sia per la velocità con cui aumenta il valore patrimoniale netto per quota in criptovaluta sia per l'elevata liquidità di negoziazione del titolo BMNR

Bitmine è il 149° titolo più scambiato negli Stati Uniti, con un volume di scambi giornaliero di 816 milioni di dollari (media su 5 giorni)

Bitmine continua a essere sostenuta da un gruppo di investitori istituzionali di prim'ordine tra cui ARK di Cathie Wood, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l'investitore privato Thomas "Tom" Lee a sostegno dell'obiettivo di Bitmine di acquisire il 5% di ETH

NORWALK, Connecticut, 13 maggio 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "Società"), una società Bitcoin ed Ethereum specializzata nell'accumulo di criptovalute per investimenti a lungo termine, ha annunciato oggi che le sue partecipazioni in criptovalute + liquidità totale + "moonshot" ammontano complessivamente a 13,4 miliardi di dollari.

La Società ha recentemente annunciato il passaggio dal NYSE American al New York Stock Exchange ("NYSE") a partire dal 9 aprile 2026. Le azioni ordinarie della Società continuano a essere negoziate con il simbolo "BMNR".

Alle 16:00 ET del 10 maggio 2026, le partecipazioni in criptovalute della Società comprendono 5.206.790 ETH al prezzo di 2.366 dollari per ETH (NASDAQ: COIN), 201 Bitcoin (BTC), una partecipazione di 200 milioni di dollari in Beast Industries e una di 88 milioni di dollari in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshot"), e una liquidità totale pari a 775 milioni di dollari. Le partecipazioni in ETH di Bitmine rappresentano il 4,31% dell'offerta di ETH (pari a 120,7 milioni di ETH).

Bitmine ha pubblicato oggi l'ultimo messaggio del suo presidente (link qui) per il mese di maggio 2026.

"La primavera delle criptovalute è iniziata e volevamo sottolineare l'importanza di possedere ETH come fonte di diversificazione, oltre ai probabili fattori che potrebbero alimentare il prossimo ciclo rialzista delle criptovalute", ha dichiarato Thomas "Tom" Lee, presidente di Bitmine Immersion Technologies. "Tra i principali fattori di crescita futuri per Ethereum, i due più rilevanti sono il passaggio di Wall Street alla tokenizzazione e l'IA agentica. Se ETH dovesse chiudere sopra i 2.100 dollari alla fine di maggio 2026, sarebbe il terzo mese consecutivo in rialzo: una situazione mai vista in un mercato ribassista delle criptovalute. Pertanto, una chiusura sopra i 2.100 dollari confermerebbe quindi l'arrivo della primavera delle criptovalute".

"Dall'inizio del 2026, Bitmine ha acquistato oltre 1 milione di ETH e ha accumulato più del 4,3% dell'offerta di ETH. Intendiamo detenere e mettere in staking le nostre partecipazioni in ETH, contribuendo a ridurre l'offerta disponibile di ETH: dal 30 giugno 2025 hanno sottratto il 4,3% dell'offerta di ETH. In altre parole, l'offerta di ETH è stata disinflazionistica da giugno 2025", ha dichiarato Lee.

"Abbiamo deciso di rallentare il ritmo di accumulo settimanale da oltre 100.000 unità a settimana, rispetto al nostro obiettivo iniziale di raggiungere il target "alchemy of 5%" entro la fine del 2026. Con il precedente ritmo di acquisto, superiore a 100.000 a settimana, raggiungeremmo il 5% entro metà luglio", ha dichiarato Lee.

"I prezzi di ETH sono stati correlati ai titoli software (ticker ETF software: $IGV) e, come mostrato nel grafico sottostante, entrambi hanno registrato un andamento rialzista negli ultimi mesi. La ripresa del settore software nel 2026 è un'ulteriore conferma dell'inizio della primavera delle criptovalute", ha dichiarato Lee.

Di recente, Bitmine ha lanciato MAVAN (Made in American VAlidator Network), la piattaforma di staking di livello istituzionale. Sebbene sia stata originariamente sviluppata per supportare il tesoro Ethereum di Bitmine, MAVAN intende ampliarsi per raggiungere investitori istituzionali, custodi e partner dell'ecosistema alla ricerca della migliore infrastruttura di staking. Una parte degli ETH di Bitmine è già in staking sulla piattaforma MAVAN.

Al 10 maggio 2026, il totale di ETH in staking su Bitmine ammonta a 4.712.917 (11,1 miliardi di dollari al prezzo di 2.366 dollari per ETH). "Bitmine ha messo in staking più ETH di qualsiasi altra entità al mondo. Su larga scala (quando l'ETH di Bitmine è interamente messo in staking da MAVAN e dai suoi partner di staking), il rendimento previsto dallo staking di ETH è di 352 milioni di dollari all'anno (utilizzando un rendimento BMNR a 7 giorni del 2,86%)", ha dichiarato Lee.

"I ricavi annuali derivanti dallo staking sono attualmente pari a 319 milioni di dollari. E questi 4,7 milioni di ETH rappresentano oltre il 90% dei 5,21 milioni di ETH detenuti da Bitmine. Le operazioni di staking di Bitmine hanno generato un rendimento su 7 giorni del 2,86% (su base annua)", ha proseguito Lee.

La holding in criptovalute Bitmine è al 1° posto delle tesorerie Ethereum e al 2° posto delle tesorerie globali, dietro a Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), che secondo quanto riferito possiede 818.334 BTC per un valore di 66,6 miliardi di dollari. Bitmine si conferma la più grande riserva di ETH al mondo.

Bitmine è uno dei titoli più scambiati negli Stati Uniti. Secondo i dati di Fundstrat, il titolo ha registrato un volume medio giornaliero di negoziazioni pari a 816 milioni di dollari (media a 5 giorni, all'8 maggio 2026), classificandosi al 149° posto negli Stati Uniti, dietro Carvana Co (148° posto) e davanti a Royal Caribbean Cruises (150° posto) tra 5.704 titoli quotati negli Stati Uniti (statista.com e ricerca di Fundstrat).

Nel 2025, il GENIUS Act e il Project Crypto della Securities and Exchange Commission ("SEC") rappresentano, per i servizi finanziari, una trasformazione pari a quella determinata dall'azione intrapresa dagli Stati Uniti il 15 agosto 1971, che pose fine al sistema di Bretton Woods e al gold standard del dollaro statunitense 54 anni fa. Questo evento del 1971 fu il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, dando vita agli iconici titani di Wall Street e alle infrastrutture finanziarie e di pagamento odierne. Tali investimenti si sono rivelati più efficaci dell'oro.

Il messaggio del Presidente è disponibile qui:https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentazione degli utili dell'intero esercizio 2025 e la presentazione aziendale sono disponibili qui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Per tutti gli aggiornamenti, è possibile registrarsi all'indirizzo: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su BitmineBitmine (NYSE: BMNR) è un miner di Bitcoin con attività negli Stati Uniti. L'azienda sta utilizzando il capitale in eccesso per diventare la principale società di tesoreria Ethereum al mondo, con una strategia innovativa di asset digitali per investitori istituzionali e partecipanti al mercato pubblico. Guidata dalla filosofia "alchemy of 5%", la Società si impegna a utilizzare ETH come principale asset di riserva di tesoreria, sfruttando attività a livello di protocollo nativo, tra cui meccanismi di staking e finanza decentralizzata. Nel 2026, la società ha lanciato MAVAN (Made-in America VAlidator Network), un'infrastruttura di staking dedicata per gli asset Bitmine.

Per ulteriori dettagli, seguiteci su X:https://x.com/bitmnr https://x.com/fundstrat

Dichiarazioni previsionaliIl presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali". Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono puramente storiche sono dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze. Questo documento contiene specificatamente dichiarazioni previsionali relative a: (i) i progressi e il raggiungimento degli obiettivi della Società in merito all'acquisizione di ETH, compresa l'iniziativa "Alchemy of 5%" e il valore a lungo termine di Ethereum; (ii) le convinzioni della Società riguardo alla performance di Ethereum rispetto ad altre attività, compresa la sua definizione come "riserva di valore in tempi di crisi" e la sua performance durante eventi geopolitici; (iii) le aspettative della Società riguardo allo stato attuale e alla traiettoria futura del mercato delle criptovalute, comprese le dichiarazioni secondo cui l'ETH potrebbe trovarsi nelle "fasi finali del mini-inverno delle criptovalute"; (iv) la crescita e il progresso continui della strategia di tesoreria Ethereum della Società e i benefici che ne derivano per la Società; (v) il programma di riacquisto di azioni della Società, comprese le dichiarazioni relative alle azioni che vengono scambiate al di sotto del valore intrinseco, la capacità della Società di ritirare azioni ordinarie in modo da accrescere il valore azionario e l'esecuzione dei riacquisti tramite operazioni sul mercato aperto; (vi) la strategia di accumulo di asset digitali della Società e le operazioni di staking, compreso MAVAN, la sua espansione per servire investitori istituzionali, custodi e partner dell'ecosistema, nonché i ricavi e i premi annuali previsti dallo staking; (vii) dichiarazioni relative ai vantaggi della tokenizzazione di Wall Street sulla blockchain e dei sistemi di IA agentica che utilizzano blockchain pubbliche; (viii) aspettative relative al potenziale impatto degli sviluppi normativi, tra cui il GENIUS Act e il Progetto Crypto della SEC, sui servizi finanziari e sulle risorse digitali; e (ix) la flessibilità finanziaria della Società a sostegno delle proprie operazioni di tesoreria e dell'autorizzazione ampliata al riacquisto. Nel valutare queste dichiarazioni previsionali, occorre considerare vari fattori, tra cui: la capacità di Bitmine di stare al passo con le nuove tecnologie e le mutevoli esigenze del mercato; la capacità di Bitmine di finanziare la propria attività attuale, le operazioni di tesoreria relative a Ethereum, il programma di riacquisto di azioni e le attività future proposte; il contesto competitivo in cui opera Bitmine; le condizioni di mercato che influenzano il prezzo di negoziazione delle azioni ordinarie della Società; gli sviluppi normativi che riguardano le risorse digitali, tra cui l'eventuale approvazione e attuazione di leggi in sospeso e iniziative della SEC; gli eventi geopolitici e il loro impatto sui mercati delle criptovalute; la volatilità e l'imprevedibilità dei prezzi delle risorse digitali; e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. I risultati futuri effettivi potrebbero differire notevolmente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di Bitmine, comprese quelle indicate nella sezione "Fattori di rischio" del modulo 10-K di Bitmine depositato presso la SEC il 21 novembre 2025, nonché in tutti gli altri documenti depositati presso la SEC, modificati o aggiornati di volta in volta. Le copie dei documenti depositati da Bitmine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Bitmine non si assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni in caso di revisioni o modifiche successive alla data di pubblicazione del presente comunicato, salvo nei casi previsti dalla legge.

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