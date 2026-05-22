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Blockchain.com annuncia la presentazione riservata della bozza di dichiarazione di registrazione per la proposta di offerta pubblica iniziale di azioni ordinarie di Classe A

22 maggio 2026 | 14.32
LETTURA: 1 minuti

NEW YORK, 22 maggio 2026  /PRNewswire/ -- Blockchain.com Group Holdings, Inc. ha oggi annunciato di aver presentato in via riservata una bozza di dichiarazione di registrazione sul Modulo S-1 alla Securities and Exchange Commission (la "SEC") statunitense, relativa alla proposta di offerta pubblica iniziale delle proprie azioni ordinarie di Classe A. Il numero di azioni da offrire e la fascia di prezzo per la proposta di offerta non sono ancora stati determinati. L'offerta pubblica iniziale è soggetta alle condizioni di mercato e ad altre condizioni, nonché al completamento del processo di revisione della SEC.

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Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli. Qualsiasi offerta, sollecitazione o offerta di acquisto, o qualsiasi vendita di titoli, sarà effettuata in conformità con i requisiti di registrazione del Securities Act del 1933, e successive modifiche (il "Securities Act"). Il presente comunicato viene pubblicato in conformità alla Regola 135 del Securities Act.

Informazioni su Blockchain.comBlockchain.com sta collegando il mondo al futuro della finanza. Leader globale nei servizi di criptovaluta, aiuta milioni di persone in tutto il mondo ad accedere alle criptovalute. Dalla sua fondazione nel 2011, Blockchain.com ha conquistato la fiducia di oltre 95 milioni di portafogli e oltre 43 milioni di utenti verificati, facilitando transazioni in criptovaluta per un valore superiore a 1,1 trilioni di dollari.

Contatto per i media: press@blockchain.com

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