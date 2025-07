Bracco Imaging si aggiudica la medaglia di platino EcoVadis per la leadership globale nella sostenibilità

Il riconoscimento colloca l'azienda tra il primo 1% delle organizzazioni valutate a livello mondiale per pratiche ambientali, sociali ed etiche

MILANO, 11 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Bracco Imaging, una delle principali imprese mondiali nella diagnostica per immagini, ha raggiunto un traguardo importante in termini di sostenibilità con l'assegnazione della medaglia di platino da parte di EcoVadis, una delle piattaforme di valutazione della sostenibilità aziendale più affidabili al mondo. Il riconoscimento sottolinea il crescente impegno di Bracco riguardo alla responsabilità ambientale e sociale e la posiziona in un gruppo selezionato di organizzazioni globali che dimostrano leadership nelle pratiche aziendali sostenibili.

Bracco ha ottenuto un punteggio complessivo di 83 su 100 nella valutazione EcoVadis, con una performance particolarmente positiva nella categoria Ambiente, dove ha ottenuto un punteggio di 91/100. La medaglia di platino ne riflette gli elevati standard in relazione a quattro pilastri della sostenibilità – ambiente, lavoro e diritti umani, etica e approvvigionamento sostenibile – settori in cui Bracco ha effettuato investimenti strategici per promuovere una crescita responsabile e un impatto a lungo termine.

"Questo riconoscimento conferma i progressi compiuti nell'integrazione della sostenibilità in tutte le nostre attività", commenta Fulvio Renoldi Bracco, vicepresidente e amministratore delegato Bracco Imaging. "Dopo due medaglie d'oro consecutive, ricevere quest'anno la medaglia di platino ha un significato speciale. Siamo orgogliosi di ciò che questo dice della nostra cultura e delle nostre persone: il riconoscimento riflette l'impegno collettivo dei team Bracco. Consideriamo la sostenibilità un motore dell'innovazione e della creazione di valore a lungo termine, e questa pietra miliare ci motiva ad andare ancora oltre".

La strategia di sostenibilità di Bracco è profondamente radicata nel suo modello aziendale e supportata da standard riconosciuti a livello internazionale – ISO 14001 (gestione ambientale), ISO 50001 (gestione energetica) e ISO 45001 (salute e sicurezza). Dall'energia rinnovabile alla riduzione dei rifiuti, dal benessere dei dipendenti alla sicurezza dei prodotti fino alle catene di fornitura etiche, Bracco ha sviluppato un approccio completo alla governance ambientale e sociale.

Da quasi 30 anni Bracco pubblica un rapporto ambientale che è evoluto in un rapporto di sostenibilità completo, allineato ai quadri di riferimento ESG globali. L'edizione 2024 delinea interventi chiari, risultati misurabili e obiettivi lungimiranti in tutte le dimensioni della sostenibilità e viene promossa attraverso una campagna di comunicazione globale volta sia a coinvolgere gli stakeholder interni ed esterni sia a rafforzare la posizione di Bracco come azienda sanitaria responsabile e orientata al futuro.

"Questo risultato appartiene a tutti i colleghi del nostro team globale", aggiunge Fulvio Renoldi Bracco. "Riflette l'impegno che condividiamo nel costruire un futuro più sostenibile, non come un traguardo una tantum, ma come una responsabilità continua. Noi di Bracco consideriamo la sostenibilità parte integrante del nostro modo di innovare, di operare e di servire le persone e le comunità in tutto il mondo.

Informazioni su Bracco Imaging

Bracco Imaging S.p.A. ("Bracco Imaging"), un'impresa del Gruppo Bracco, è un leader mondiale innovativo che offre prodotti e soluzioni end-to-end attraverso il suo portafoglio completo di modalità di diagnostica per immagini. Con sede a Milano, ha come obiettivo quello di migliorare la vita delle persone plasmando il futuro della prevenzione e della diagnostica per immagini di precisione. Il portfolio Bracco Imaging comprende prodotti e soluzioni per tutte le principali modalità di diagnostica per immagini: immagini a raggi X e mediante risonanza magnetica (RM), ecografia con mezzo di contrasto (CEUS) e medicina nucleare impiegando traccianti radioattivi e nuovi agenti di imaging PET. Bracco Imaging conta 3.800 dipendenti e opera in oltre 100 mercati in tutto il mondo. Si avvale di un'organizzazione di Ricerca e Sviluppo (R&S) altamente qualificata e innovativa, che adotta un approccio efficiente e orientato ai processi e vanta una storia comprovata di risultati positivi nel settore della diagnostica per immagini. Scopri di più su Bracco sul sito https://www.bracco.com/.

Informazioni su EcoVadis

EcoVadis è una delle principali società a livello mondiale di valutazioni di sostenibilità aziendale, intelligence e strumenti di miglioramento delle prestazioni per le catene di fornitura globali. Il rating EcoVadis copre un'ampia gamma di sistemi di gestione non finanziari – ambiente, lavoro e diritti umani, etica e approvvigionamento sostenibile.

Contatto stampa BraccoCarolina BargoniDirettrice comunicazioni presso Bracco ImagingCarolina.bargoni@bracco.com+39 347 5397738

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1707756/Bracco_Diagnostics_Logo_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2727781/Bracco_Imaging_Earns_EcoVadis_Platinum_Medal.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/bracco-imaging-si-aggiudica-la-medaglia-di-platino-ecovadis-per-la-leadership-globale-nella-sostenibilita-302502941.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.