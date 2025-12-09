Bybit Institutional prepara il terreno per il 2026 al prestigioso gala di Abu Dhabi

DUBAI, EAU, 9 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, ha ospitato la sua BIG Series – Bybit Institutional Gala ad Abu Dhabi, riunendo dirigenti chiave di Bybit, enti regolatori globali, partner bancari, fornitori di liquidità e clienti istituzionali per un dialogo sull'evoluzione dei mercati digitali. La serata ha gettato le basi per il rafforzamento della strategia globale di Bybit, sulla scia del conseguimento della licenza completa VAPO (Virtual Asset Platform Operator) dalla Securities and Commodities Authority (SCA) degli Emirati Arabi Uniti e della licenza MiCAR in tutto lo Spazio economico europeo (SEE) – una pietra miliare che la posiziona al centro della finanza digitale regolamentata.

"Grazie alla nostra base normativa negli Emirati Arabi Uniti e nello Spazio economico europeo, oltre a un motore di liquidità unificato basato su trasparenza e resilienza, Bybit si impegna a dare impulso alla nuova fase della finanza digitale istituzionale", ha affermato Ben Zhou, co-fondatore e ceo di Bybit.

Fiducia istituzionale basata sulla forza del commercio retail e dall'infrastruttura scalabile

Aprendo il gala, Ben ha sottolineato il passaggio del settore verso una struttura di mercato integrata e pronta per le istituzioni, ribadendo che uno dei principali vantaggi di Bybit è il suo ecosistema retail straordinariamente potente.

Già nel primo anno la Bybit Card ha superato 1,8 milioni di carte emesse in 13 regioni, a cui si aggiungono l'espansione di Pay e i circuiti fiat integrati nelle banche. Queste dimensioni a livello retail si traducono sempre più in prezzi e prestazioni migliori per i clienti istituzionali.

Ben ha inoltre sottolineato l'accelerazione dell'attività di gestione patrimoniale e degli asset – questi ultimi sono cresciuti da 40 milioni di USD nel secondo trimestre a 200 milioni di USD nel quarto trimestre, sottolineando il crescente impegno istituzionale e la forte domanda di servizi qualificati di gestione patrimoniale.

"Le istituzioni scelgono Bybit perché vogliono certezza: di liquidità, di conformità e di performance. Con afflussi di asset in aumento da 1,3 miliardi di dollari nel terzo trimestre a 2,88 miliardi di dollari nel quarto trimestre, il nostro ruolo non è mai stato così chiaro: "Stiamo costruendo l'infrastruttura più affidabile per la prossima era della finanza digitale istituzionale", ha aggiunto Ben.

La conformità come nuovo prodotto fiduciario istituzionale

In una delle sessioni principali Robert MacDonald, Chief Legal & Compliance Officer di Bybit, ha ribadito la crescente importanza della compliance come fattore decisivo nell'adozione istituzionale.

Ha sottolineato come l'onboarding prevedibile, la compliance integrata nei prodotti e l'impegno normativo proattivo rappresentino ora un vantaggio competitivo – rafforzando i rapporti bancari di Bybit e riducendo i problemi operativi per gli investitori professionali.

L'ecosistema istituzionale in espansione di Bybit

Nel suo discorso di apertura, Yoyee Wang, Head of Business to Business di Bybit, ha presentato la prossima serie di offerte istituzionali in arrivo nel 2026, volte a rafforzare la connettività di mercato e l'efficienza operativa per i clienti istituzionali. Spiccano due importanti progressi:

Bybit ha inoltre rivelato che il valore nominale dei prestiti INS è cresciuto del 26% su base trimestrale, trainato dalla forte adozione da parte di società multi-strategia e di trading ad alta frequenza (HFT).

Yoyee ha sottolineato l'importanza della collaborazione nel dare forma alla prossima fase di adozione istituzionale:

"I risultati positivi che le istituzioni stanno ottenendo si basano su reali fattori utili – efficienza del capitale, profondità di liquidità e affidabilità operativa. "Il nostro ruolo è quello di semplificare l'accesso, collaborando con partner, banche e autorità di regolamentazione per sviluppare una struttura di mercato globale più connessa e scalabile", ha affermato Yoyee.

Un dialogo globale sul futuro dei mercati dei capitali

Nell'ambito del programma serale, il gala ha previsto un dialogo interregionale moderato da Dimitrios Psarrakis, Head of Global Affairs presso Bybit, con la partecipazione dell'autorità di regolamentazione europea, Jean-Marc Laventure, Head of Financial & Securities Services Sales, Investors, Middle East, Standard Chartered Bank e altri ospiti d'onore.

La conversazione ha evidenziato un chiaro cambiamento nel settore: la finanza tradizionale e le attività digitali non sono più binari paralleli, bensì sistemi convergenti basati su principi condivisi di trasparenza, efficienza e governance di livello istituzionale.

Celebrazione dei successi nel settore

Questa convergenza ha rappresentato una degna transizione alla cerimonia di chiusura della serata, in cui Bybit ha offerto riconoscimenti alle principali istituzioni e ai contributori dell'ecosistema per l'eccellenza, la performance e l'impatto sui mercati digitali globali.

Sono stati conferiti i seguenti riconoscimenti:

Premier Corporate Trading Terminal Award

Broker Market Leadership Award

Outstanding Institutional Contribution Award

Liquidity Leadership Award

Institutional Trading Excellence Award

"È un privilegio ricevere questo riconoscimento da Bybit in un momento così cruciale per l'adozione diffusa della finanza digitale. Il gala ha ribadito l'importanza della fiducia, dell'infrastruttura e delle partnership a lungo termine. "GSR guarda con fiducia all'opportunità di continuare la sua collaborazione con Bybit mentre sviluppiamo insieme prodotti e servizi di livello istituzionale per il mercato delle criptovalute", ha affermato Xin Song, ceo di GSR.

