Bybit lancia Bybit.eu, una piattaforma completamente conforme allo standard MiCAR per gli utenti di criptovalute in Europa

VIENNA, Austria, 9 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, ha annunciato oggi il lancio ufficiale del sito webBybit.eu, una piattaforma dedicata progettata esclusivamente per gli utenti dello Spazio economico europeo (SEE). Gestito da Bybit EU GmbH, un fornitore di servizi di criptovalute (CASP) con licenza completa ai sensi del Regolamento sui mercati delle criptovalute (MiCAR), il lancio segna una pietra miliare nella missione di Bybit di fornire un trading di asset digitali sicuro, trasparente e pienamente conforme in Europa.

Dalla sua sede centrale a Vienna, in Austria, Bybit EU GmbH ha trasferito la sua licenza MiCAR a "29 paesi SEE", offrendo a oltre 450 milioni di europei l'accesso a servizi di criptovaluta regolamentati – il tutto tramite un'unica piattaforma affidabile.

"Bybit.eu rappresenta il nostro impegno a lungo termine in Europa", spiega Mazurka Zeng, direttrice generale e amministratrice delegata Bybit EU GmbH. "L'Europa merita un gateway per criptovalute di livello mondiale che bilanci la tecnologia con solidi standard normativi. Ed è esattamente questo che Bybit EU offre".

Bybit.eu: su misura per gli utenti europei

Bybit.eu è stato creato appositamente per soddisfare i rigorosi requisiti MiCAR in materia di tutela degli investitori, trasparenza operativa e solide riserve di capitale. Offre:

Con un approccio incentrato sull'utente, Bybit EU GmbH prevede di espandere la presenza sul territorio con nuovi uffici regionali in Francia, Germania, Spagna e Italia, completando gli attuali hub di Vienna (Bybit EU GmbH) e Amsterdam (Satos B.V.).

Progettato per una compliance che crea fiducia

Gli utenti europei possono accedere tramite Bybit.eu, che garantisce il pieno allineamento con MiCAR e i più elevati standard di aderenza alle normative. Bybit EU GmbH opera con:

Rafforzare il futuro delle criptovalute in Europa

Bybit investe anche nelle community, nei talenti e nell'innovazione. Si propone di essere un partner affidabile per sviluppatori di blockchain, istituzioni e utenti retail, aiutando l'Europa a plasmare il futuro della finanza digitale.

"Il nostro obiettivo è diventare un catalizzatore per l'adozione delle criptovalute in Europa", conclude Mazurka Zeng.

#Bybit / #BybitEU / #MiCAR

Informazioni su Bybit EU

Bybit EU GmbH è la nuova entità europea, dedicata a servire i clienti nello Spazio economico europeo (SEE*) ad eccezione di Malta, tramite la piattaforma Bybit.eu. Gestito da Bybit EU GmbH, un fornitore di servizi di criptovalute (CASP) autorizzato ai sensi del regolamento sui mercati delle criptovalute (MiCAR), Bybit EU offre servizi completamente regolamentati – prodotti di custodia, scambio e premi per criptovalute e molto altro, nel pieno rispetto delle normative europee per la tutela degli investitori e l'integrità del mercato.

Bybit EU GmbH è un fornitore di servizi di criptovalute autorizzato ai sensi del regolamento sui mercati delle criptovalute (MiCAR), autorizzato a offrire i seguenti servizi ai residenti dello Spazio economico europeo (ad eccezione di Malta):

Bybit EU GmbH non è il gestore di una piattaforma di trading per criptovalute né fornisce consulenza in materia di investimenti.

Contatto con i media: press@bybit.com

www.bybit.eu

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2723256/Bybit_Europe_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/bybit-lancia-bybiteu-una-piattaforma-completamente-conforme-allo-standard-micar-per-gli-utenti-di-criptovalute-in-europa-302500810.html

