Bybit svela la sua Vision 2026 come "La nuova piattaforma finanziaria", espandendosi oltre l'Exchange e diventando un'infrastruttura finanziaria globale

DUBAI, EAU, 31 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, ha annunciato oggi la sua trasformazione nel 2026 in "La nuova piattaforma finanziaria", un ecosistema finanziario globale progettato per ampliare l'accesso a infrastrutture bancarie, di investimento e di pagamento moderne per le popolazioni meno abbienti del mondo. La visione, svelata dal co-fondatore e CEO Ben Zhou durante la sessione di apertura biennale, posiziona Bybit oltre le sue origini di exchange di criptovalute e la trasforma in una piattaforma finanziaria unificata che collega criptovalute, mercati tradizionali e servizi finanziari del mondo reale.

Al centro della strategia c'è una missione a lungo termine: dare maggiore autonomia e controllo a 1,4 miliardi di persone nel mondo che non hanno accesso ai servizi bancari, riducendo le barriere alla partecipazione alla finanza moderna.

Milioni di persone restano escluse dall'accesso affidabile ai servizi bancari a causa di limitazioni geografiche, infrastrutturali o sistemi finanziari restrittivi. L'architettura della piattaforma Bybit sfrutta la tecnologia blockchain per offrire servizi finanziari sempre attivi e senza confini che si integrano con l'infrastruttura fiat regolamentata.

"La finanza non dovrebbe essere limitata dalla geografia", spiega Ben Zhou, co-fondatore e CEO di Bybit. "Stiamo costruendo un'infrastruttura finanziaria che collega le criptovalute con l'attività economica del mondo reale. La nostra missione è quella di rimuovere dalla finanza moderna i confini che risultano scomodi per le persone e creare un sistema studiato per essere sempre accessibile, efficiente e globale".

MyBank: retail banking senza confini

Uno dei pilastri di questa iniziativa è MyBank, il nuovo livello di retail banking Bybit, il cui lancio è previsto per febbraio 2026. MyBank offre conti dedicati che semplificano le operazioni di on- e off-ramp di denaro fiat di grande valore, consentendo al contempo le transazioni finanziarie quotidiane transfrontaliere nel rispetto del quadro normativo di conformità.

Il servizio è progettato per risolvere i problemi reali che gli utenti dei mercati emergenti si trovano ad affrontare: trasferimenti lenti, accesso limitato, commissioni elevate e prodotti limitati. Integrando la liquidità delle criptovalute con i sistemi bancari, MyBank consente un utilizzo del capitale più rapido ed economicamente conveniente per privati e aziende con esperienza di livello bancario.

ByCustody: protezione patrimoniale di livello istituzionale

L'inclusione finanziaria richiede fiducia. Il framework di custodia istituzionale Bybit, ByCustody, supporta oltre 5 miliardi di dollari in asset gestiti da oltre 30 gestori patrimoniali professionisti sulla piattaforma. L'architettura di custodia supporta la segregazione sicura degli asset dei clienti, consentendo alle istituzioni e ai clienti privati di operare con le tradizionali garanzie finanziarie e di accedere ai mercati digitali.

Oltre 2.000 istituzioni utilizzano ora l'infrastruttura Bybit, con un incremento del 100% su base annua, a dimostrazione della crescente domanda di piattaforme finanziarie ibride che uniscano gli ecosistemi di asset tradizionali e digitali.

Un'infrastruttura finanziaria unificata

Bybit serve ora oltre 82 milioni di utenti in 181 paesi e regioni, con il supporto di:

Evolutosi dal primo prodotto TradFi al mondo di un exchange di criptovalute nel 2022, Bybit TradFi integra ora più di 200 strumenti TradFi, con l'intenzione di lanciare 500 coppie di trading nel primo trimestre, tra cui CFD su azioni, forex, materie prime e indici, insieme ai mercati delle criptovalute – creando un ambiente unico in cui gli utenti possono gestire un'attività finanziaria diversificata.

Espansione globale basata sulla conformità

L'evoluzione della piattaforma Bybit viene realizzata in linea con i quadri normativi globali in continua evoluzione e in collaborazione con partner bancari e di custodia autorizzati. Gli standard di onboarding istituzionale, l'architettura di custodia e i sistemi di monitoraggio delle transazioni vengono rafforzati per soddisfare le aspettative degli enti regolatori e dei partecipanti finanziari tradizionali.

Bybit mantiene collaborazioni attive con oltre 10 banche e depositari globali, consentendo sistemi collaterali unificati in cui valute fiat, asset tradizionali e criptovalute possono coesistere in modo sicuro.

L'IA come infrastruttura finanziaria

L'intelligenza artificiale viene implementata come infrastruttura fondamentale in tutte le operazioni di Bybit, non come una funzionalità aggiuntiva, ma come motore di efficienza a livello di sistema.

L'adozione dell'IA ha già migliorato la produttività ingegneristica del 30%. Nel 2026 Bybit lancerà:

Questo framework IA è progettato per ridurre i costi operativi, migliorare la gestione del rischio ed estendere i servizi finanziari alle popolazioni svantaggiate.

"Questa trasformazione riguarda la finanza tradizionale", aggiunge Zhou. "Stiamo andando oltre i servizi di criptovaluta di nicchia per creare una nuova piattaforma finanziaria in cui le criptovalute diventano una parte fondamentale dell'attività finanziaria nel mondo reale, consentendo agli utenti dei mercati tradizionali e delle criptovalute di sbloccare un utilizzo più efficiente del capitale".

