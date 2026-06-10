/C O R R E C T I O N -- MARTINI/

Nel comunicato stampa, JONATHAN BAILEY INTERPRETA IL SUO NUOVO RUOLO DI MARTINI MAN, la società ci informa che è stato aggiunto un video.. Di seguito il comunicato completo e corretto:

JONATHAN BAILEY INTERPRETA IL SUO NUOVO RUOLO DI MARTINI MAN

Il pluripremiato attore è il protagonista della nuova campagna MARTINI®, un omaggio alla spontaneità, all'aperitivo contemporaneo e alla naturale eleganza dello stile italiano

HAMILTON, Bermuda, 9 giugno 2026 /PRNewswire/ -- MARTINI®, iconico brand italiano dell'aperitivo, stringe una partnership pluriennale con Jonathan Bailey per inaugurare una nuova era del celebre MARTINI Man. Bailey entra così a far parte di una lunga tradizione di grandi nomi di Hollywood che hanno contribuito a dare vita allo stile distintivo e al fascino culturale del marchio.

La campagna prende il via con il lancio di un nuovo cortometraggio dal tono giocoso, accompagnato da una selezione di scatti iconici. Bailey, lungo la costa soleggiata alle porte di Venezia, affronta una serie di prove di stile pensate per svelare l'arte della sprezzatura: quella disinvoltura e spontanea naturalezza che da sempre è sinonimo di MARTINI® e della cultura italiana.

Il film si apre con Bailey a bordo di un'auto da corsa MARTINI originale degli anni '70, un omaggio alla leggendaria eredità automobilistica del marchio. Accolto da un enigmatico Maestro, gli viene ufficialmente affidato il suo nuovo ruolo: quello di MARTINI Man.

Bailey diventa così protagonista di una serie di momenti giocosi che celebrano i rituali dello stile italiano più contemporaneo: dall'ingresso perfetto al momento dell'aperitivo, alla creazione di un look senza tempo ispirato alle iconiche opere d'arte MARTINI®, fino al fascino magnetico di uno sguardo rivolto alla telecamera. Con incredibile carisma, Bailey rende il ruolo inconfondibilmente suo, culminando nella massima espressione dell'aperitivo: un MARTINI Bianco Spritz.

La campagna si inserisce in un momento storico in cui si ricercano modi sempre più autentici ed espressivi per connettersi. Una nuova ricerca condotta da MARTINI® rivela che, mentre il 57% degli europei dichiara di uscire raramente dalla propria zona di comfort, il 66% trova allettante l'idea di vivere con un'attitudine italiana, a conferma di un crescente desiderio di vivere la quotidianità in modo più spontaneo, elegante e consapevole.

Per MARTINI®, questa attitudine italiana non dipende da dove ci si trovi quanto più da come si accolgono le persone, ci si presenta e si interagisce con loro, dal proprio stile e da come si sceglie di rendere ogni giorno un po' più speciale.

Jonathan Bailey ha commentato: "È un onore ricoprire il ruolo iconico di MARTINI Man e incredibilmente emozionante, perché significa uscire dalla zona di comfort, acquisire fiducia in sé stessi e vivere con gioia. Significa portare quel guizzo tipico dello stile italiano nella vita di tutti i giorni. Sono entusiasta di far parte di una campagna e di una tradizione che invitano a scoprire tutto questo."

Al centro della campagna c'è la MARTINI® Spritz Collection, pensata per le nuove occasioni di aperitivo e guidata dal MARTINI Bianco Spritz: un drink aromatico e leggermente frizzante, pensato per dare un tocco di naturale eleganza italiana a ogni momento. Il 64% degli europei ha già adottato l'abitudine di bere uno spritz nei mesi più caldi e la proposta di MARTINI® va incontro a questo rituale di stagione sempre più diffuso proponendo drink semplici ed eleganti per occasioni quotidiane, incontri al tramonto e momenti di convivialità con gli amici.

Come dimostrato da Bailey nello spot, per creare un aperitivo indimenticabile non servono rituali elaborati o abilità particolari. Preparato con 3 parti di MARTINI® Prosecco, 2 parti di MARTINI® Bianco e 1 parte di soda, mescolato delicatamente con ghiaccio e guarnito con limone, menta e fragola, il MARTINI Bianco Spritz diventa un modo semplice per brindare in perfetto stile italiano.

"Jonathan Bailey incarna esattamente l'energia del MARTINI Man: elegante, sicuro di sé, giocoso e dal fascino naturale. Ha una capacità innata di rendere ogni momento allo stesso tempo aspirazionale e accessibile, rendendolo il partner perfetto per MARTINI", dichiara Emma Fox, Global Vice President di MARTINI®. "Questa campagna dimostra che lo stile italiano non è legato solo alla posizione geografica o ai viaggi. È un'attitudine, uno stile di vita. Con la MARTINI Spritz Collection, che ha come protagonista il MARTINI Bianco Spritz, abbracciare questo stile di vita può essere semplice quanto versarsi un drink, ritrovarsi con gli amici e aggiungere un tocco di stile in più al momento."

Lanciata a livello globale su TV, piattaforme di streaming, canali digitali, social media ed eventi esperienziali, la campagna si articolerà in una serie di momenti narrativi pensati per trasmettere lo spirito di MARTINI e lo stile di vita italiano contemporaneo al pubblico di tutto il mondo. La campagna coinciderà anche con un'iniziativa estiva a Milano, la città che definisce lo stile e la cultura dell'aperitivo, a cui seguirà un più ampio tour TERRAZZA MARTINI che sperimenterà la nota formula del "cocktail con vista" in città chiave tra cui Milano, Madrid, Berlino, Biarritz, Montpellier e New York. Insieme, questi momenti porteranno la campagna fuori dallo schermo e nelle occasioni sociali del mondo reale, collegando MARTINI alle persone, ai luoghi e ai rituali che plasmano oggi la cultura dell'aperitivo.

Ricetta del MARTINI Bianco Spritz

Ingredienti: 75 ml MARTINI® Prosecco 50 ml MARTINI® Bianco 25 ml soda foglie di menta, fetta di limone e fragola

Preparazione:

Siate responsabili: non bevete prima o durante la guida

MARTINI E IL PROPRIO TRADE DRESS SONO MARCHI REGISTRATI

MARTINI®

Uno dei marchi più iconici al mondo, MARTINI® è il protagonista dell'industria italiana delle bevande alcoliche e offre vini spumanti e aromatizzati della più alta qualità. La gamma degli aperitivi MARTINI, caratterizzata dal pluripremiato sapore dolceamaro, è il risultato di miscele segrete che vedono come protagonisti oltre 40 ingredienti botanici raccolti nelle regioni rurali e naturali più varie del pianeta. Il portafoglio MARTINI comprende: MARTINI Bianco, MARTINI Rosso, MARTINI Extra Dry, MARTINI Bitter, MARTINI Riserva Speciale Rubino, MARTINI Riserva Speciale Bitter, MARTINI Asti, MARTINI Prosecco. Creato nel 1863 a Torino, il marchio MARTINI fa parte del portfolio Bacardi Limited, con sede ad Hamilton, nelle Bermuda, e continua ad essere il leader del mercato nella sua categoria. Bacardi Limited fa parte del gruppo di società Bacardi, che comprende Bacardi International Limited.

MARTINI, MARTINI DARE TO BE E IL LOGO BALL & BAR SONO MARCHI REGISTRATI. MARTINI fa parte del portafoglio di Bacardi Limited, con sede a Hamilton, Bermuda. Bacardi Limited si riferisce al gruppo di aziende Bacardi, inclusa Bacardi International Limited.

Per ulteriori informazioni su MARTINI, contattare martini@ogilvy.com.

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