Cango Inc. annuncia l'aggiornamento delle operazioni di produzione e mining di Bitcoin per il mese di settembre 2025

03 ottobre 2025 | 18.32
HONG KONG, 3 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" o la "Società") oggi ha pubblicato l'aggiornamento delle sue operazioni di produzione e mining di Bitcoin per il mese di settembre 2025.

Aggiornamento sulle operazioni di produzione e mining di Bitcoin per il mese di settembre 2025

Metrica

Settembre 2025 1

Agosto 2025 1

Numero di Bitcoin prodotti

616,6

663,7

Numero medio di Bitcoin prodotti al giorno

20,55

21,41

Numero totale di Bitcoin detenuti 2

5.810,0

5.193,4

Hashrate distribuito

50 EH/s

50 EH/s

Hashrate operativo medio 3

 44,85 EH/s

43,74 EH/s

1.       Stimato, non verificato.

2.       A fine mese.

3.       Media mensile.

Nota: Cango detiene Bitcoin a lungo termine e al momento non intende vendere nessuno dei Bitcoin detenuti.

Paul Yu, amministratore delegato e direttore di Cango, ha commentato: "La nostra incessante attenzione all'eccellenza operativa e all'efficienza della flotta continua a dare risultati in tutte le nostre attività minerarie globali. Questo mese abbiamo aumentato il nostro hashrate operativo portandolo all'89,7% e incrementato la nostra tesoreria Bitcoin, che ora ammonta a oltre 5.800 BTC. Restiamo saldamente sulla buona strada per sfruttare appieno il potenziale dei nostri 50 EH/s, garantendo una continua crescita del nostro hashrate. Questo successo, supportato dalla nostra presenza globale e dal modello asset-light, ci consente di espanderci nel settore dell'elaborazione a performance elevate (HPC), dove abbiamo già individuato iniziative promettenti per creare un valore significativo a lungo termine".

Informazioni su Cango Inc.

Cango Inc. (NYSE: CANG) è impegnata soprattutto nel settore del mining di Bitcoin, con operazioni distribuite strategicamente in Nordamerica, Medio Oriente, Sudamerica e Africa orientale. La Società ha debuttato nel settore delle criptovalute nel novembre 2024, spinta dai progressi nella tecnologia blockchain, dalla crescente adozione di asset digitali e dal suo impegno nella diversificazione del portafoglio aziendale. Parallelamente, Cango continua a gestire un'attività di esportazione internazionale online di auto usate tramite AutoCango.com, che semplifica l'accesso a un inventario di veicoli di alta qualità dalla Cina per i clienti di tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.cangoonline.com.

Contatto per i rapporti con gli investitori

Juliet YE, Responsabile delle comunicazioniCango Inc.Email: ir@cangoonline.com 

Christensen AdvisoryTel: +852 2117 0861Email: cango@christensencomms.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2675436/CANG_LOGO_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/cango-inc-annuncia-laggiornamento-delle-operazioni-di-produzione-e-mining-di-bitcoin-per-il-mese-di-settembre-2025-302574919.html

