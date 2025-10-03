Cango Inc. annuncia l'aggiornamento delle operazioni di produzione e mining di Bitcoin per il mese di settembre 2025

HONG KONG, 3 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" o la "Società") oggi ha pubblicato l'aggiornamento delle sue operazioni di produzione e mining di Bitcoin per il mese di settembre 2025.
Aggiornamento sulle operazioni di produzione e mining di Bitcoin per il mese di settembre 2025
Metrica
Settembre 2025 1
Agosto 2025 1
Numero di Bitcoin prodotti
616,6
663,7
Numero medio di Bitcoin prodotti al giorno
20,55
21,41
Numero totale di Bitcoin detenuti 2
5.810,0
5.193,4
Hashrate distribuito
50 EH/s
50 EH/s
Hashrate operativo medio 3
44,85 EH/s
43,74 EH/s
1. Stimato, non verificato.
2. A fine mese.
3. Media mensile.
Nota: Cango detiene Bitcoin a lungo termine e al momento non intende vendere nessuno dei Bitcoin detenuti.
Paul Yu, amministratore delegato e direttore di Cango, ha commentato: "La nostra incessante attenzione all'eccellenza operativa e all'efficienza della flotta continua a dare risultati in tutte le nostre attività minerarie globali. Questo mese abbiamo aumentato il nostro hashrate operativo portandolo all'89,7% e incrementato la nostra tesoreria Bitcoin, che ora ammonta a oltre 5.800 BTC. Restiamo saldamente sulla buona strada per sfruttare appieno il potenziale dei nostri 50 EH/s, garantendo una continua crescita del nostro hashrate. Questo successo, supportato dalla nostra presenza globale e dal modello asset-light, ci consente di espanderci nel settore dell'elaborazione a performance elevate (HPC), dove abbiamo già individuato iniziative promettenti per creare un valore significativo a lungo termine".
Informazioni su Cango Inc.
Cango Inc. (NYSE: CANG) è impegnata soprattutto nel settore del mining di Bitcoin, con operazioni distribuite strategicamente in Nordamerica, Medio Oriente, Sudamerica e Africa orientale. La Società ha debuttato nel settore delle criptovalute nel novembre 2024, spinta dai progressi nella tecnologia blockchain, dalla crescente adozione di asset digitali e dal suo impegno nella diversificazione del portafoglio aziendale. Parallelamente, Cango continua a gestire un'attività di esportazione internazionale online di auto usate tramite AutoCango.com, che semplifica l'accesso a un inventario di veicoli di alta qualità dalla Cina per i clienti di tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.cangoonline.com.
Contatto per i rapporti con gli investitori
Juliet YE, Responsabile delle comunicazioniCango Inc.Email: ir@cangoonline.com
Christensen AdvisoryTel: +852 2117 0861Email: cango@christensencomms.com
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2675436/CANG_LOGO_Logo.jpg
View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/cango-inc-annuncia-laggiornamento-delle-operazioni-di-produzione-e-mining-di-bitcoin-per-il-mese-di-settembre-2025-302574919.html
