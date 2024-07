Case Packing Systems arriva più velocemente sul mercato con macchine più intelligenti e la piattaforma FactoryTalk® Optix™

Il costruttore olandese di macchine programma macchine modulari con un'agile soluzione software basata su cloud che si adatta rapidamente e facilmente a qualsiasi combinazione di moduli

BRUXELLES, 18 luglio 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi che Case Packing Systems BV (CPS) è tra le prime aziende del Benelux a implementare la piattaforma software FactoryTalk® Optix™.

L'azienda olandese specializzata in macchine incartonatrici sta utilizzando l'interfaccia uomo-macchina (HMI) e il software di visualizzazione dei dati per ottimizzare la progettazione, il collaudo e lo sviluppo della programmazione per le proprie tecnologie modulari di case-packing. Inoltre, grazie all'architettura hardware completa fornita da Rockwell Automation, la nuova piattaforma di macchine potenzierà le capacità di esportazione dell'azienda che punta al mercato nordamericano.

"La nostra piattaforma FactoryTalk Optix offre ai costruttori di macchine e agli end user maggior potenza e flessibilità nella progettazione, nella realizzazione e nella verifica e validazione dei programmi operativi ", spiega Jan Van Den Bossche, regional VP technology & domain expertise di Rockwell Automation. "Altamente scalabile e basata su cloud, la piattaforma può guidare le trasformazioni digitali e aiutare le aziende a risparmiare tempo, sforzi ingegneristici e costi di programmazione significativi, sia per progetti di riconversione, come questo, sia per realizzazioni completamente nuove. La stretta e perfetta integrazione con le altre nostre soluzioni di automazione e informazione fornisce funzionalità chiavi in mano da un'architettura agile e altamente adattabile".

L'architettura integrata è stata sviluppata con il supporto di Routeco Netherlands, un membro dell'ecosistema Rockwell Automation PartnerNetwork™ quale distributore autorizzato a valore aggiunto e partner ASP (Authorized Service Provider). Routeco Netherlands ha fornito la configurazione a VerAutomation BV, specialista in automazione industriale e parte di VINCI Energies, un integratore di sistemi Rockwell di livello gold. VerAutomation BV ha sviluppato il codice PLC con il software Studio 5000 Logix Designer® e implementato l'interfaccia di programmazione dell'applicazione di controllo (API) tramite la piattaforma FactoryTalk Optix.

"Tutte le nostre macchine sono costruite a moduli, quindi ogni applicazione cliente è costituita da una combinazione diversa di tecnologie che richiede una programmazione e un collaudo HMI specifici", ha dichiarato Gunter Beurs, software engineer di CPS. "Il software FactoryTalk Optix ci permette di riutilizzare più volte i moduli software e le istruzioni aggiuntive, il che ci aiuta a ridurre i tempi di sviluppo complessivi. Inoltre, otteniamo anche una soluzione di automazione ampiamente accettata nel mercato nordamericano".

Carlo Geers, product sales specialist di Routeco Netherlands B.V., ha aggiunto: "Non appena si accende, l'HMI rileva i moduli del controllore logico programmabile e genera l'applicazione HMI; di fatto, l'80% del programma viene generato durante l'avvio. Case Packing Systems ha messo a dura prova il software FactoryTalk Optix, spingendolo a nuovi livelli di prestazioni grazie al supporto del team ASEM in Italia".

CPS non sta solo sperimentando uno sviluppo più rapido e possibilità di lancio più veloci, ma le sue macchine sono anche più intelligenti, dotate di più funzionalità e generano un volume significativamente maggiore di dati operativi rispetto alla soluzione precedente. Oltre a tutti questi miglioramenti di tipo digitale, gli operatori finali beneficiano anche di un'interfaccia HMI più chiara e intuitiva.

"Con il codice PLC sviluppato secondo la norma ISA-88 e l'uso di FactoryTalk Optix, abbiamo fornito a CPS una soluzione software che è essenzialmente a prova di futuro", ha dichiarato Gerrit Huijbers, senior project engineer, software, VerAutomation.

