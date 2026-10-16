CLASSIC FUSION TRIBUTO: UN DORATO RITORNO ALLE ORIGINI TARGATE 1980

MILANO, 16 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- A distanza di quarantasei anni, Hublot rende omaggio all'orologio che ha dato i natali al marchio con il Classic Fusion Tributo in oro giallo o bianco. Non si tratta semplicemente di una reinterpretazione, ma di un ritorno alle origini realizzato con tutta l'esperienza che la Manifattura ha acquisito e integrato sin dalla sua fondazione nel 1980. Oro e caucciù, nero e contrasti: gli stessi elementi distintivi dell'orologio originale sono oggi impreziositi da 46 anni di esperienza orologiera applicata a movimenti, finiture, materiali e costruzione. Quella che era nata come un'idea – le radici dell'Art of Fusion – è diventata il cardine dell'orologeria. È ciò da cui Hublot ha avuto origine e che oggi viene ricreato grazie alla maestria attuale della Manifattura, per cui il legame con il suo fondatore rimane un privilegio raro.

Basta un semplice sguardo. Si osserva l'orologio da cui tutto ha avuto origine e si percepiscono la maestria artigianale e l'innovazione che lo hanno reso ciò che è oggi. Nel 1980, Carlo Crocco ha rivoluzionato il settore dell'orologeria con un'unica fusione: quella tra oro e caucciù. Con il marchio MDM Genève, ha svelato alla Fiera di Basilea un modello chiamato Hublot, oggi noto come l'Hublot originale. È stata una rottura radicale: il lusso ridotto all'essenziale, a partire da un inedito e audace contrasto di materiali. Come in un oblò, dodici viti fissavano una lunetta nella sua forma più pura. Un quadrante semplice, quasi privo di decorazioni. Minimalista, grafico, immediato, inconfondibilmente diverso. Quell'orologio non seguiva le convenzioni dell'orologeria svizzera, ma le sfidava, infrangendone le regole. A distanza di quarantasei anni, il Classic Fusion Tributo riporta quel design originale nel presente. Mette in relazione l'orologio da cui tutto ha avuto inizio con l'Hublot di oggi, racchiudendo in sé l'intera evoluzione del know-how della Manifattura. È al tempo stesso un omaggio alle sue origini e un'espressione di tutto ciò che Hublot è diventata. Quella che era nata come un'idea rivoluzionaria è diventata uno dei linguaggi stilistici più riconoscibili nel mondo dell'orologeria.

CLASSIC FUSION TRIBUTO

Dal punto di vista estetico, il Classic Fusion Tributo rimane fedele al modello originale del 1980: cassa in oro, cinturino in caucciù nero e quel contrasto immediato tra nero e oro che contraddistingue Hublot sin dagli albori.

La cassa passa da 36 a 38 mm senza alterarne le proporzioni, mentre le dodici viti della lunetta, leggermente bombate e percepibili al tatto, rimangono fedeli alla loro funzione originaria, segnando il tempo su un quadrante privo di indici, con la data a ore 3, esattamente come sul modello originale. La corona avvitata garantisce l'impermeabilità fino a 100 metri, rafforzandone l'integrità funzionale. Il cinturino in caucciù foderato nero si abbina alle anse a vista, mettendo in risalto la struttura dell'orologio, mentre l'assenza del sistema One Click è una scelta deliberata volta a preservare il DNA dell'orologio. Ogni dettaglio è frutto di una scelta consapevole.

Dentro, tutto cambia. Quello che nel 1980 era originariamente un orologio al quarzo è poi diventato un movimento automatico di manifattura. Un meccanismo a carica automatica garantisce una riserva di carica di circa 50 ore grazie all'ottimizzazione del ruotismo. Realizzato intorno a una massa oscillante scheletrata che riprende la forma dell'iconica "H" di Hublot, visibile attraverso il fondello in zaffiro, riflette esattamente ciò che il marchio Hublot è diventato: più raffinato, curato e tecnico, senza però allontanarsi dall'idea originale.

DUE ATTEGGIAMENTI, UN'UNICA ORIGINE

Entrambe le versioni (in oro giallo o bianco) condividono lo stesso DNA, la stessa architettura, la stessa base tecnica e la stessa realizzazione. Sono i loro atteggiamenti a essere diversi. Il Classic Fusion Tributo in oro giallo è il modello che più si avvicina al primo Hublot della storia. Ripropone il contrasto originale tra oro e caucciù con un quadrante laccato nero, rifinito con un delicato effetto antracite. All'interno, la massa oscillante in oro giallo sottolinea la totale continuità in termini di materiale. A ore 6, sul quadrante viene applicata tramite tampografia la sigla MDM in oro: un richiamo diretto a Carlo Crocco e alla scritta originale MDM Genève presente sul primissimo Hublot. Questo elemento distintivo va al di là dell'orologeria e sostiene una causa che sta a cuore al signor Crocco. MDM è anche l'acronimo della Fondazione Main Dans la Main, costituita nel 1998, a testimonianza del suo impegno filantropico di lunga data.

Diverso è invece l'approccio della versione in oro bianco: più formale e solenne, che attinge all'eleganza sartoriale italiana. Il quadrante in onice nero lucido e le viti nere conferiscono profondità e intensità, un richiamo all'andamento raffinato dei dettagli sartoriali. All'interno, la massa oscillante in tungsteno nero ne accentua l'identità, consolidando l'espressione ordinata e altamente sofisticata del suo design.

Dalla struttura in oro al movimento di Manifattura Hublot, il Classic Fusion Tributo porta avanti un design nato nel 1980, a dimostrazione che una fusione audace di materiali può resistere al passare del tempo. È proprio quella stessa tenacia a definire la fiducia di Hublot nella propria arte orologiera. Ideato, sviluppato e assemblato a Nyon, questo modello incarna la precisione, l'affidabilità e la maestria della Manifattura. Realizzato per durare nel tempo e coperto da una garanzia 5+5 che estende la copertura fino a dieci anni, incarna un unico principio: in Hublot, il design, l'artigianalità e la fiducia sono pensati per resistere alla prova del tempo.

"Quando ho fondato MDM Genève, è stata un'impresa fortemente personale, concreta, sentita e guidata da un'unica idea: l'oro e il caucciù. Affidarla ad altri, anche se si trattava di persone capaci e di talento, non è mai stato facile per me. Eppure, tornando a Nyon, visitando la Manifattura e scoprendo le ultime creazioni, ho riscontrato una forte continuità e una grande maestria. Riesco a vedere chiaramente ciò che quelle persone hanno costruito insieme. Osservando l'evoluzione di Hublot, mi rendo conto che è stata la decisione migliore che abbia mai preso. Ciò mi riempie di immenso orgoglio e di profonda gratitudine. Oggi, vedere il primissimo progetto e le origini dell'Art of Fusion tornare a nuova vita è un'esperienza profondamente emozionante" ha dichiarato Carlo Crocco, fondatore di Hublot nel 1980.

"Rispettare Hublot significa onorarne le origini, non congelandola nel tempo, ma mantenendola in costante movimento. Il Classic Fusion Tributo incarna perfettamente questa filosofia, creando un ponte tra il 1980 e il presente. La visione di Carlo Crocco rimane la stessa: incisiva, dirompente e dinamica. Oggi, questa visione si concretizza grazie alla nostra ampia esperienza nel campo della produzione. Riflette il minimalismo del design, esattamente come lui lo aveva immaginato e le radici dell'orologeria, che Hublot riporta oggi in vita" ha dichiarato Julien Tornare, CEO Hublot

In omaggio alla visione e ai valori di Carlo Crocco saranno devoluti CHF 100'000 alla sua Fondazione Main Dans la Main (MDM). Questa iniziativa riflette la volontà del marchio di contribuire a una causa che continua a rivestire grande importanza per il suo fondatore. Costituita nel 1998 da Carlo Crocco, la Fondazione MDM sostiene progetti umanitari ed educativi volti a migliorare le condizioni di vita dei bambini vulnerabili e delle comunità in difficoltà.

Il modello Classic Fusion Tributo in oro giallo o bianco è disponibile nei punti vendita Hublot selezionati e online su hublot.com.

HUBLOT

Nel 1980, per la prima volta, un orologio si presenta con cassa in oro e cinturino in caucciù, rivoluzionando il mondo dell'orologeria di lusso. Dal nome della lunetta a forma di oblò con viti a vista, nasce Hublot e con Hublot, l'Art of Fusion.

Nel 2005 il marchio porta questo esercizio di creatività a un livello superiore con il Big Bang e il suo design, le sue dimensioni e la sua cassa a sandwich iconici. Nello stesso anno riceve il premio per il miglior design al Grand Prix d'Horlogerie de Genève. Da allora, spinto da questa mentalità rivoluzionaria, il Big Bang non ha mai smesso di reinventarsi. Il XXI secolo ha il suo primo orologio iconico.

Il concetto di fusione è onnipresente, è il principio guida di ogni collezione. Gli orologi Big Bang rimodellano le geometrie del tempo; la collezione Classic Fusion bilancia audacia e moderazione, mentre gli Exceptional Timepiece superano le aspettative per creare segnatempo senza precedenti. Con il suo approccio dirompente che sfida le convenzioni, il DNA di Hublot è trascritto nei calibri di manifattura di Unico, Meca-10 e Tourbillon, per aggiungere un ulteriore livello di significato all'Art of Fusion.

Dal 2026, l'impegno di Hublot per l'eccellenza tecnica è sostenuto da una garanzia caratterizzata da una nuova struttura che, per gli orologi idonei, acquistati a partire dal 1° gennaio 2026, prevede una garanzia di base di 5 anni e un'estensione opzionale di altri 5 anni grazie al programma Hublotista, per una copertura totale fino a dieci anni.

L'alchimia è radicata in Hublot e non solo alla Manifattura. A volte l'alchimia avviene su un campo da calcio, producendo collaborazioni per grandi eventi (UEFA Champions League e UEFA Euro™). Altre volte nasce durante un concerto, una partita di basket, una performance artistica o un'esperienza gastronomica unica con la famiglia di chef stellati di Hublot. È così che le Hublot Vibes prendono vita, attraverso momenti di esaltazione condivisi tra gli Hublotisti, la comunità di orgogliosi proprietari di segnatempo Hublot. L'Art of Fusion va oltre il tangibile. È un modo di essere, lo stile di vita Hublot.

HUBLOT: www.hublot.com - Email: press@hublot.com - Presslounge platform: presslounge.hublot.com/connection/

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