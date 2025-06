Cognex presenta OneVision: Una piattaforma cloud rivoluzionaria per la visione artificiale basata sull'intelligenza artificiale

Il nuovo ambiente di addestramento offre un'automazione scalabile e risolve le principali barriere all'adozione dell'intelligenza artificiale industriale

NATICK, Mass., 9 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), leader tecnologico mondiale nella visione artificiale industriale, ha annunciato oggi l'imminente lancio completo di OneVision™, una piattaforma basata su cloud che trasformerà il modo in cui i produttori costruiscono, addestrano e ampliano le applicazioni di visione basate sull'intelligenza artificiale.

"OneVision è il risultato di quasi un decennio di innovazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale industriale presso Cognex. Combinando la nostra tecnologia avanzata di intelligenza artificiale con un'eccellente customer experience, continuiamo ad aprire nuove possibilità per i nostri clienti", ha dichiarato Carl Gerst, Vicepresidente esecutivo dei prodotti Vision and ID di Cognex. "Stiamo semplificando l'intero processo di sviluppo delle applicazioni, aiutando i nostri clienti a muoversi più velocemente, a scalare in modo più efficiente e a massimizzare il valore dei loro investimenti nell'automazione".

Progettato per le esigenze della produzione globale, OneVision affronta gli ostacoli più comuni all'implementazione su larga scala della visione artificiale basata sull'intelligenza artificiale:

Con la piattaforma software OneVision, Cognex amplia il suo portafoglio nel settore della visione artificiale, rendendo disponibili nuove applicazioni, accelerando l'adozione dell'intelligenza artificiale e consentendo agli utenti di risolvere attività di visione complesse in modo più rapido, affidabile e su larga scala.

OneVision è attualmente disponibile per clienti selezionati sui sistemi di visione In-Sight® 3800 e 8900 e sarà rilasciato su altri prodotti Cognex all'inizio del 2026.

Informazioni su Cognex Corporation

Da oltre 40 anni, Cognex semplifica la visione artificiale avanzata, consentendo alle aziende di produzione e distribuzione di diventare più veloci, intelligenti ed efficienti attraverso l'automazione.

La tecnologia innovativa dei nostri sensori e sistemi di visione artificiale risolve sfide critiche in ambito di produzione e distribuzione, garantendo prestazioni ineguagliate per settori che spaziano dall'automotive all'elettronica di consumo, fino ai beni confezionati.

Cognex rende questi strumenti più efficaci e facili da implementare grazie alla sua attenzione consolidata all'IA, aiuta fabbriche e magazzini a migliorare la qualità e a massimizzare l'efficienza senza dover ricorrere a competenze tecniche elevate.

La nostra sede centrale si trova vicino a Boston, negli Stati Uniti – abbiamo sedi in oltre 30 paesi e più di 30.000 clienti in tutto il mondo. Per saperne di più visita cognex.com.

Contatto IRGreer AvivDirettore relazioni con gli investitoriCognex Corporationir@cognex.com

Contatto per i mediaJeremy SaccoResponsabile senior marketing contenuti globaliCognex Corporationpr@cognex.com

