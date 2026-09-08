Con l'intensificarsi delle ondate di calore globali, Kolmar Korea porta l'innovazione rinfrescante nella protezione solare

SEUL, Corea del Sud, 8 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea, una forza trainante dietro l'ascesa globale delle creme solari K-beauty, sta attirando l'attenzione del settore per le sue tecnologie avanzate per la protezione solare che combinano perfettamente la protezione dai raggi UV con benefici rinfrescanti. Con l'intensificarsi delle ondate di calore da record e dell'aumento delle temperature in tutto il mondo, la domanda dei consumatori di "creme solari rinfrescanti" è in forte crescita, spingendo Kolmar Korea ad ampliare la propria gamma di prodotti solari con tecnologie proprietarie progettate per superare i limiti dei cosmetici rinfrescanti tradizionali.

I cosmetici rinfrescanti tradizionali si basano in genere su ingredienti volatili che abbassano la temperatura cutanea per evaporazione, o su ingredienti a base di mentolo che stimolano chimicamente il recettore cutaneo sensibile al freddo, TRPM8 (Transient Receptor Potential Melastatin 8), per creare una sensazione di frescura. Tuttavia, gli ingredienti volatili spesso offrono solo effetti di breve durata e possono causare secchezza o danni alla pelle, mentre il mentolo spesso provoca irritazione, bruciore o fastidio.

Per ovviare a questi inconvenienti, Kolmar Korea ha sviluppato un nuovo ingrediente rinfrescante senza mentolo, derivato da una miscela precisamente formulata di molteplici estratti botanici. Questo ingrediente offre una sensazione di freschezza immediata e duratura, riducendo al minimo le irritazioni cutanee e migliorando ulteriormente le prestazioni grazie alla sinergia con altri agenti rinfrescanti.

Oltre alle sue proprietà rinfrescanti, l'ingrediente offre benefici lenitivi e di miglioramento dell'elasticità, favorendo al contempo la riparazione della pelle danneggiata dai raggi UV, risultando così estremamente versatile per un'ampia gamma di applicazioni nella cura della pelle e nella protezione solare. Sfruttando questa tecnologia, Kolmar Korea ha completato lo sviluppo di un'"Essenza Solare Rinfrescante" studiata per contrastare sia l'invecchiamento cutaneo causato dal calore che il fotoinvecchiamento.

Kolmar Korea è inoltre all'avanguardia nelle tecnologie di raffreddamento basate su particelle d'acqua interne anziché su agenti refrigeranti chimici. Un esempio lampante è la sua tecnologia brevettata "a goccia d'acqua", in cui la struttura delle particelle si disgrega a contatto con la pelle, rilasciando umidità sotto forma di microgocce.

La maggior parte delle formulazioni convenzionali a base di gocce d'acqua ha a lungo dovuto affrontare problemi di stabilità strutturale nelle creme solari. Nel tempo, gli ingredienti possono separarsi e possono formarsi microfratture nel film protettivo dai raggi UV, compromettendo significativamente l'efficacia della protezione solare.

Per risolvere questo problema, Kolmar Korea ha sviluppato una formulazione che utilizza un materiale a base di argilla composto da sottili strati interconnessi. Le particelle sono progettate per collassare e rilasciare umidità solo quando viene applicato attrito, consentendo al film protettivo dai raggi UV di distribuirsi uniformemente sulla pelle.

Una volta applicata, questa formulazione riduce la temperatura cutanea di circa 4 gradi Celsius (7,2 gradi Fahrenheit) e sopprime circa il 90% dei successivi aumenti di temperatura indotti dal calore.

Anche Kolmar Korea ha superato i limiti tradizionali dei formati stick, aumentando significativamente il contenuto di acqua per massimizzare l'effetto rinfrescante. Un'innovazione di spicco è il suo "Jelly Sun Stick", sviluppato utilizzando un ingrediente a base di alghe marine di origine naturale.

A differenza dei cosmetici stick tradizionali, il Jelly Sun Stick presenta uno strato superficiale a base d'acqua che rinfresca e lenisce immediatamente la pelle al contatto. Riducendo al minimo il contenuto di olio, la formula raggiunge un'elasticità gelatinosa e resistente, pur mantenendo la stabilità strutturale necessaria per un formato stick solido.

I prodotti che integrano questa tecnologia offrono una potente protezione dai raggi UV, abbassando al contempo la temperatura della pelle di circa 6 gradi Celsius (10,8 gradi Fahrenheit) istantaneamente all'applicazione.

"La domanda di prodotti che offrono il doppio vantaggio di protezione dai raggi UV e di effetto rinfrescante è in forte aumento, dato che il caldo estremo sta diventando la norma a livello globale", ha dichiarato un rappresentante di Kolmar Korea. "Basandoci sulla comprovata competitività globale della linea di prodotti solari coreani, continueremo a innovare con diverse funzionalità e ad ampliare i confini della categoria dei prodotti solari."

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