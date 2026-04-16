Con Osmo Pocket 4 DJI offre funzionalità di imaging di nuova generazione

Dotata di un sensore CMOS da 1 pollice, la nuova fotocamera tascabile con stabilizzatore di DJI registra straordinari video in 4K/240fps e scatti nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione.

SHENZHEN, China, 16 aprile 2026 /PRNewswire/ -- DJI, leader mondiale nella produzione di droni civili e nella tecnologia delle fotocamere creative, annuncia oggi Osmo Pocket 4. Sulla scia del successo mondiale del modello precedente, DJI ha migliorato le capacità di imaging della sua popolare fotocamera tascabile con sensore CMOS da 1 pollice e stabilizzatore. Ora può registrare straordinari video in 4K/240fps[1] e scatti più nitidi in condizioni di scarsa illuminazione, offrendo al contempo una profondità cinematografica grazie a 14 stop di gamma dinamica[1] e al profilo colore D-Log a 10 bit[1]. Con le nuove funzioni di tracciamento intelligente di Osmo Pocket 4, i creator possono mantenere i soggetti a fuoco e nell'inquadratura mentre si spostano e si mescolano tra la folla.

Scatti più nitidi in condizioni di luce scarsa e dettagli più definiti

Il sensore CMOS da 1 pollice e l'apertura f/2,0 di Osmo Pocket 4 garantiscono ritratti naturali e nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione. I 14 stop di gamma dinamica[1] e il profilo colore D-Log[1] a 10 bit mettono in risalto toni ricchi e colori realistici, sia al crepuscolo che in riva al mare o in altri ambienti scarsamente illuminati. Grazie a questa qualità migliorata direttamente dalla fotocamera, i ritratti restituiscono un incarnato dall'aspetto più sano e più curato. Offre inoltre prestazioni superiori durante l'acquisizione di immagini in condizioni di illuminazione ad alto contrasto. Con un pulsante Zoom dedicato, i creator possono passare con un solo tocco dallo zoom senza perdita 1x a quello 2x[1]. È inoltre possibile registrare filmati Ultra HD in slow motion in 4K/240fps[1].

Smart Capture, riprese straordinarie

La stabilizzazione su tre assi di Osmo Pocket 4 consente ai creator di girare vlog e livestream di alta qualità e stabili mentre camminano. Inoltre, le modalità multiple dello stabilizzatore consentono movimenti di camera ancora più fluidi e morbidi. Con ActiveTrack 7.0[1], i soggetti possono essere tracciati anche con zoom 4x. Grazie a modalità di tracciamento come Segui persona e Inquadratura dinamica, realizzare riprese cinematografiche con una sola mano diventa un gioco da ragazzi.

La messa a fuoco automatica intelligente mantiene i soggetti nitidi. Quando il "Tracciamento con blocco soggetto"[1] è attivato, la fotocamera si blocca automaticamente su un soggetto selezionato e lo segue. È possibile scambiare il soggetto tracciato con uno nuovo con un semplice tocco sullo schermo. In alternativa, può essere utilizzata la modalità "Priorità soggetto registrato"[1] per dare priorità alla messa a fuoco su un soggetto preregistrato. È anche possibile realizzare riprese rapide tramite controllo gestuale[1]. Ad esempio, mostrando il palmo della mano (Palm Gesture) si attiva ActiveTrack[1], mentre mostrando il segno di vittoria (gesto "V") si scatta una foto oppure si avvia e si interrompe la registrazione.

Più immediata e facile da usare

Osmo Pocket 4 migliora l'esperienza utente con diverse nuove funzionalità intuitive pensate per semplificare il processo creativo. Per iniziare a registrare, i creator possono semplicemente ruotare lo schermo. Sotto lo schermo si trovano due nuovi pulsanti. Uno è un pulsante dedicato Zoom che permette di passare da uno zoom 1x a 2x[1] o saltare direttamente a uno zoom 4x. L'altro è un pulsante personalizzabile che può essere configurato con le impostazioni preferite del creator. Il nuovo joystick 5D consente ai creator di rivolgere la fotocamera all'indietro, recentrare lo stabilizzatore e ruotare la fotocamera. Con 107 GB di archiviazione integrata, i creator possono girare più filmati e trasferire facilmente fino a 800 MB/s[1] di contenuti senza scheda di memoria.

Altri modi per creare con l'Osmo Pocket 4 includono:

Compatibile con l'ecosistema OsmoAudio

Osmo Pocket 4 può catturare voci chiare e registrare i suoni ambientali grazie all'array di microfoni integrato. Supporta anche la connessione diretta ai trasmettitori DJI Mic, consentendo la registrazione audio a quattro canali. I trasmettitori DJI Mic supportati includono Mic 2, Mic 3 e Mic Mini (ciascuno venduto separatamente o incluso in alcuni combo selezionati).

Prezzo e disponibilità

Osmo Pocket 4 è disponibile per il preordine a partire da oggi su store.dji.com e presso i rivenditori autorizzati. La vendita ufficiale con spedizione inizierà il 22 aprile. I prezzi e le configurazioni sono i seguenti:

I seguenti accessori dedicati possono essere acquistati separatamente:

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, il piano di protezione completo per i prodotti DJI, è ora disponibile per Osmo Pocket 4. I danni accidentali sono coperti dal servizio di sostituzione, inclusi normale usura, impatti e danni causati dall'acqua. Con un esiguo costo aggiuntivo, in caso di incidente è possibile usufruire della sostituzione del prodotto.

DJI Care Refresh (piano annuale) include fino a due sostituzioni in un anno. DJI Care Refresh (piano biennale) include fino a quattro sostituzioni in due anni. Altri servizi di DJI Care Refresh includono la garanzia ufficiale, il servizio di garanzia internazionale e la spedizione gratuita. Per maggiori dettagli, visitare: www.dji.com/support/service/djicare-refresh

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a: https://www.dji.com/osmo-pocket-4

Immagini e risorse sono disponibili al seguente link: https://bit.ly/4b34rUc

[1] Supportato solo da alcune modalità della fotocamera. Tutti i dati sono stati testati in condizioni controllate. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web ufficiale di DJI.

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Since 2006, DJI has led the world with civilian drone innovations that have empowered individuals to take flight for the first time, visionaries to turn their imagination into reality, and professionals to transform their work entirely. Today, DJI serves to build a better world by continuously promoting human advancement. With a solution-oriented mindset and genuine curiosity, DJI has expanded its ambitions into areas such as renewable energy, agriculture, public safety, surveying and mapping, and infrastructure inspection. In every application, DJI products deliver experiences that add value to lives around the world in more profound ways than ever before.

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