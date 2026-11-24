Origine e trasparenza guidano le scelte alimentari: l'89% dei consumatori desidera maggiori informazioni sulla produzione dei prodotti ittici

MILAN, Nov. 24, 2026 /PRNewswire/ -- Tra gli ingredienti che contribuiscono alla qualità di ciò che portiamo in tavola ce n'è uno che non compare nelle ricette, ma che sta assumendo un'importanza sempre maggiore nelle scelte dei consumatori: la tracciabilità.

Sapere da dove arriva un prodotto, come è stato ottenuto e quale percorso ha compiuto prima di raggiungere il nostro piatto significa poter conoscere non soltanto ciò che mangiamo, ma anche tutto il lavoro che si nasconde dietro.

In un mercato alimentare in cui l'attenzione non si concentra più esclusivamente sulle caratteristiche del prodotto finale, l'origine e la trasparenza della filiera diventano parte integrante del suo valore. Un'esigenza che emerge anche dalle ricerche del Norwegian Seafood Council*, secondo cui l'89% dei consumatori desidera ricevere maggiori informazioni sulle modalità di produzione dei prodotti ittici. Un dato che evidenzia come la trasparenza della filiera stia assumendo un ruolo sempre più importante nel rapporto tra produttori e consumatori.

Una tendenza che trova riscontro anche nelle abitudini d'acquisto degli italiani. Secondo i dati NielsenIQ**, sicurezza alimentare, qualità, sostenibilità e origine dei prodotti sono tra gli attributi che possono aumentare la disponibilità dei consumatori a spendere di più per ciò che acquistano. La provenienza diventa così parte del valore percepito di un alimento, insieme alle sue caratteristiche e alla qualità dei processi produttivi.

«Oggi i consumatori non guardano più soltanto a ciò che acquistano, ma vogliono conoscere anche quello che c'è dietro: da dove arriva un prodotto, come viene ottenuto e quale percorso compie prima di raggiungere la loro tavola », commenta Tom-Jørgen Gangsø, Direttore Italia del Norwegian Seafood Council. «Per il settore ittico norvegese, qualità, controllo e trasparenza sono da tempo elementi fondamentali della produzione. La tracciabilità ci permette di rendere visibile questo impegno, offrendo ai consumatori informazioni concrete per scegliere con maggiore consapevolezza e fiducia ».

Nella filiera ittica norvegese, la tracciabilità accompagna il prodotto dalla pesca e dall'acquacoltura fino alla distribuzione, attraverso sistemi di registrazione e controllo che consentono di ricostruirne il percorso. Nel caso del salmone d'allevamento, ad esempio, è possibile risalire a informazioni come il sito produttivo, le date di schiusa e raccolta e il confezionamento; per il pescato, invece, alla zona e alla data di cattura. Anche il marchio d'origine Seafood from Norway prevede specifici requisiti di rintracciabilità***, che consentono di verificare e documentare la provenienza norvegese dei prodotti che lo utilizzano.

Accanto ai sistemi di controllo e registrazione, l'innovazione digitale sta aprendo nuove possibilità per rendere le informazioni sulla filiera più accessibili e verificabili. Tra le tecnologie emergenti trova spazio anche la blockchain*, che consente di condividere registrazioni digitali lungo la catena di approvvigionamento, documentando informazioni relative all'origine dei prodotti, alle diverse fasi produttive e al loro percorso fino alla distribuzione.

Attraverso la registrazione e la condivisione dei dati, queste soluzioni possono contribuire a rafforzare la trasparenza della filiera e a offrire ai consumatori una visione più completa del prodotto che acquistano. L'obiettivo non è soltanto raccogliere una maggiore quantità di informazioni, ma renderle affidabili, comprensibili e utili per scegliere con maggiore consapevolezza.

In un mercato sempre più attento alla provenienza e alla qualità dei prodotti alimentari, la capacità di rendere accessibili e verificabili le informazioni lungo la filiera rappresenta quindi un elemento strategico per il futuro del settore ittico. Perché conoscere ciò che arriva nel piatto significa anche poter riconoscere il valore di tutto ciò che viene prima: dall'origine del prodotto alle persone, ai processi e alle tecnologie che ne accompagnano il percorso dal mare alla tavola.

NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL

Il Norwegian Seafood Council (NSC) è un ente fondato dal Ministero della Pesca nel 1991 con sede centrale a Tromsø, avente il compito di collaborare e supportare il settore della pesca e dell'acquacoltura in Norvegia per sviluppare mercati per il pesce e divulgarne la cultura attraverso attività di marketing e di informazione. NSC, finanziato dall'industria ittica norvegese, agisce anche da organismo di consulenza per il Ministero norvegese del Commercio, dell'Industria e della Pesca ed è presente con uffici locali in 11 mercati internazionali, tra cui Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Brasile, Giappone, Thailandia, Cina e Stati Uniti. NSC rappresenta inoltre con orgoglio il marchio d'origine Seafood from Norway, simbolo di origine di tutti i prodotti ittici norvegesi.

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