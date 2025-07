Delta annuncia l'espansione nella regione EMEA con la costruzione di una nuova sede regionale Green a Hoofddorp, nei Paesi Bassi

L'impianto all'avanguardia a Park 20|20 è progettato per raggiungere il consumo energetico netto zero e ottenere la certificazione ambientale BREEAM Outstanding.

HOOFDDORP, Paesi Bassi, 9 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Delta, leader globale nella gestione dell'energia e nelle soluzioni smart e sostenibili, ha annunciato oggi una tappa fondamentale nella sua strategia di espansione nell'area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), con la costruzione di un nuovo edificio green destinato a diventare la sede regionale, a Hoofddorp, nei Paesi Bassi. Situata nel rinomato campus aziendale Park 20|20, la struttura all'avanguardia di circa 9.300 m² si prevede che sarà completata entro la fine del 2026 e ospiterà oltre 350 dipendenti tra R&S, sviluppo commerciale, management e altri dipartimenti. L'implementazione delle soluzioni smart a risparmio energetico di Delta dovrebbe permettere alla struttura di raggiungere l'energia netta zero e la prestigiosa certificazione BREEAM-Outstanding.

Questa significativa espansione ha ricevuto un forte sostegno sia a livello regionale che nazionale. Marianne Schuurmans, Sindaco di Haarlemmermeer, ha commentato: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Delta Electronics, un leader globale nella tecnologia sostenibile, a Haarlemmermeer. Grazie all'eccellente connettività internazionale e un'economia vivace, questa regione è la casa ideale per le aziende lungimiranti. La dedizione di Delta all'efficienza energetica e alle infrastrutture intelligenti non solo migliora la nostra economia locale, ma si allinea anche con la nostra visione per un futuro sostenibile. Congratulazioni per la costruzione della vostra nuova sede EMEA a Hoofddorp. Auguriamo a Delta Electronics ogni successo nel loro percorso futuro".

Facendo eco a questo sentimento a livello nazionale, Hilde van der Meer, Commissario della Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), ha dichiarato: "Accogliamo con grande piacere l'espansione delle attività di Delta Electronics nei Paesi Bassi e siamo grati, come NFIA, per la relazione forte e di lunga data che abbiamo con l'azienda. Le tecnologie innovative di Delta rappresentano un prezioso contributo agli sviluppi in corso nei Paesi Bassi. Siamo entusiasti di favorire ulteriormente il loro collegamento con gli attori chiave dei nostri ecosistemi di innovazione, consentendo loro di dare un contributo significativo allo sviluppo della R&S nel nostro paese".

Dalip Sharma, Presidente e General Manager di Delta Electronics EMEA, ha aggiunto: "Il nuovo edificio della sede regionale di Delta dimostra il nostro forte impegno verso la regione EMEA e verso Hoofddorp, una posizione strategica grazie alla sua vicinanza a clienti e partner chiave, nonché all'aeroporto di Amsterdam Schiphol, un gateway senza pari per il mercato europeo. Inoltre, la scelta di Park 20|20, noto per il suo focus sulla sostenibilità e sui principi dell'economia circolare, si allinea perfettamente con i valori ESG di Delta. La regione di Haarlemmermeer offre accesso a un pool di talenti altamente qualificati e multilingue e a un vivace ecosistema aziendale internazionale, tutti elementi cruciali per la crescita a lungo termine e le diverse operazioni di Delta".

Il nuovo edificio comprenderà circa 9.300 metri quadrati distribuiti su cinque piani, offrendo circa 350 spazi di lavoro moderni per ospitare il crescente team EMEA di Delta. L'edificio all'avanguardia viene sviluppato in collaborazione con G&S& e presenta un design straordinario firmato dai rinomati MVSA Architects. Progettata per favorire l'innovazione e la collaborazione, la struttura avrà un atrio centrale che porterà luce naturale nel cuore dell'edificio, uno showroom dedicato per esporre le ultime tecnologie di Delta, laboratori, sale riunioni avanzate e aree destinate alla creatività e al relax. Il benessere dei dipendenti sarà ulteriormente valorizzato da un avanzato sistema di soffitto climatico, che offre riscaldamento e raffreddamento radianti senza correnti d'aria. L'edificio includerà inoltre 126 posti auto sotterranei e colonnine di ricarica Delta per veicoli elettrici, così da promuovere un trasporto a basso impatto ambientale tra i dipendenti.

La sostenibilità è al centro del progetto del nuovo edificio. Con l'obiettivo di raggiungere un consumo energetico netto zero, il tetto sarà completamente coperto da circa 715 pannelli solari, che si prevede genereranno oltre 335.500 kWh di elettricità rinnovabile all'anno, coprendo il consumo stimato dell'edificio. Questo, unito a un design architettonico ad alta efficienza energetica, al sistema di soffitto climatico, alla connessione con la pompa di calore geotermica centrale del Park 20|20 e a un sistema separato di accumulo energetico Delta (Energy Storage System, ESS), rappresenta l'impegno di Delta verso i più alti standard ambientali, con l'obiettivo di ottenere la certificazione ambientale BREEAM Outstanding.

Questo nuovo edificio consoliderà ulteriormente la sede EMEA di Delta come hub centrale per le sue operazioni in tutta la regione, guidando l'innovazione, supportando i clienti e rafforzando la posizione dell'azienda come leader nelle soluzioni energeticamente efficienti e nello sviluppo sostenibile.

Informazioni su DeltaFondata nel 1971, e quotata alla borsa di Taiwan (codice 2308), Delta è un'azienda leader a livello mondiale che produce alimentatori switching e prodotti per la gestione termica, con un ricco portafoglio di sistemi e soluzioni intelligenti per il risparmio energetico basati sull'IoT nei settori dell'automazione industriale, dell'automazione degli edifici, dell'alimentazione, delle telecomunicazioni, dell'infrastruttura dei data center, della ricarica di veicoli elettrici, dell'energia rinnovabile e dello stoccaggio, per favorire lo sviluppo di una produzione intelligente e di città sostenibili. In qualità di azienda di rilevanza mondiale, guidata dalla sua missione "Fornire soluzioni innovative, pulite ed efficienti dal punto di vista energetico per un futuro migliore", Delta sfrutta la sua competenza nell'elettronica di potenza ad alta efficienza e il suo modello aziendale basato sull'ESG per affrontare le principali questioni ambientali, come il cambiamento climatico. Delta serve i clienti attraverso i suoi uffici vendite, i centri di ricerca e sviluppo e gli impianti di produzione distribuiti in quasi 200 sedi distribuite in 5 continenti.

Nel corso della sua storia, Delta ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti a livello mondiale per i suoi risultati commerciali, le sue tecnologie innovative e il suo impegno in ambito ESG. Dal 2011, Delta è stata inserita per 14 anni consecutivi nell'indice mondiale Dow Jones Best-in-Class (ex indice mondiale DJSI degli indici Dow Jones Sustainability™). Delta ha inoltre ricevuto per 4 volte il riconoscimento CDP con una doppia "A List" per il suo contributo sostanziale ai temi del cambiamento climatico e della sicurezza idrica e per 7 anni consecutivi è stata nominata "Supplier Engagement Leader" per il suo impegno nello sviluppo continuo di una catena del valore sostenibile.

Per ulteriori informazioni su Delta, visitare il sito Web: www.delta-emea.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2727019/Ceremony.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2727020/Government_officials_and_project_team.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2727021/Delta_EMEA_New_Headquarters.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2727090/Delta_Electronics_logo.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/delta-annuncia-lespansione-nella-regione-emea-con-la-costruzione-di-una-nuova-sede-regionale-green-a-hoofddorp-nei-paesi-bassi-302500623.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.