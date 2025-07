Ecobat completa la cessione dell'attività italiana a Haiki

DALLAS, 2 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Ecobat, una delle principali imprese mondiali nel riciclaggio di batterie, ha annunciato oggi il completamento della cessione della sua attività di riciclaggio di batterie e polipropilene in Italia a Haiki + S.p.A. L'operazione include gli stabilimenti Ecobat di Marcianise, Paderno Dugnano e Bologna e segna l'uscita di Ecobat dal mercato italiano.

"Siamo lieti di annunciare il completamento di questa operazione riguardante le nostre attività di riciclaggio in Italia", commenta Tom Slabe, Presidente e Amministratore delegato di Ecobat. "Questa cessione segna un ulteriore passo avanti nelle nostre attività strategiche volte a ottimizzare la presenza geografica di Ecobat. Continueremo a ricercare ulteriori opportunità oltre a questa operazione, per massimizzare il valore per gli azionisti". Così continuando: "Siamo certi che l'impegno di Haiki verso l'innovazione e la sostenibilità fornirà una solida base per il successo continuo dell'azienda italiana".

Pirola Corporate Finance ha operato in qualità di consulente finanziario e ADVANT Nctm in qualità di consulente legale di Ecobat nell'operazione.

Informazioni su Ecobat

Ecobat è la più grande azienda al mondo specializzata nel riciclaggio di batterie, con operazioni in Europa e negli Stati Uniti. Si impegna a creare un futuro più sostenibile offrendo soluzioni innovative per il riciclaggio delle batterie, il recupero delle risorse e l'accumulo di energia. L'approccio globale di Ecobat garantisce la gestione responsabile di materiali preziosi, essenziali per la vita moderna.

Informazioni su Haiki

Haiki+ S.p.A., holding quotata su Euronext Growth Milano "EGM" (BIT: HIK, ISIN: IT0005628778), opera nei settori dell'ambiente e dell'economia circolare. Con i suoi quattro business, Haiki+ punta a diventare uno dei principali player in Italia nell'economia circolare.

