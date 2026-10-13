Fibank e Bitpanda stringono un partenariato strategico per lanciare l'accesso integrato alle cripto-attività tramite l'app mobile My Fibank

SOFIA, Bulgaria, 13 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Fibank (First Investment Bank) e Bitpanda GmbH hanno stipulato un accordo di partenariato strategico. Questa collaborazione storica garantirà ai clienti Fibank l'accesso tecnico diretto ai servizi premium legati alle cripto-attività forniti da Bitpanda GmbH, fornitore di servizi legati alle cripto-attività con sede in Austria e titolare di tutte le autorizzazioni necessarie, direttamente tramite l'applicazione mobile My Fibank.

Attraverso questa alleanza pionieristica, Fibank diventa la prima banca in Bulgaria ad offrire ai propri clienti un accesso integrato senza interruzioni al trading di criptovalute. In quanto prodotti digitali, tali attività si differenziano dai depositi e dagli strumenti finanziari tradizionali, in quanto non sono gravati da garanzie o sistemi di compensazione. Di conseguenza, i clienti sono incoraggiati ad acquisire una conoscenza approfondita delle loro caratteristiche uniche e dei rischi intrinseci.

Una volta approvati dopo un semplice processo di richiesta, i clienti Fibank potranno accedere a una suite completa di servizi legati alle cripto-attività 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite l'interfaccia integrata di Bitpanda all'interno di My Fibank, con una soglia minima di investimento di appena 1 €. Questa integrazione tecnica all'avanguardia consente ai clienti bancari di tracciare, gestire e ottimizzare i propri asset digitali insieme al proprio portafoglio finanziario tradizionale, il tutto all'interno di una singola applicazione.

"Le abitudini finanziarie dei clienti si stanno evolvendo rapidamente e per My Fibank è fondamentale affiancarli nel processo di innovazione. Il partenariato con Bitpanda è un passo successivo naturale nello sviluppo dell'applicazione come piattaforma digitale attraverso la quale i clienti possono utilizzare comodamente una gamma sempre più ampia di soluzioni finanziarie. Per noi è particolarmente importante che questa nuova opportunità sia realizzata insieme a un partner tecnologico europeo affermato e nel rispetto dei requisiti normativi applicabili", ha commentato Nikola Bakalov, CEO di Fibank.

I servizi legati alle cripto-attività saranno forniti da Bitpanda. L'accesso ai servizi dipenderà dall'accettazione del potenziale cliente da parte di Bitpanda e dalle condizioni e dai criteri applicabili dell'azienda. L'integrazione dell'infrastruttura di Bitpanda completa le funzionalità disponibili tramite My Fibank e segna il passo successivo verso la trasformazione di My Fibank in un ambiente finanziario digitale completo, fornendo un accesso unificato e mobile a soluzioni bancarie, di risparmio e di investimento.

"Gli asset digitali stanno diventando parte della finanza tradizionale e le banche svolgono un ruolo centrale in questo cambiamento. In Bitpanda Enterprise, forniamo l'infrastruttura e la tecnologia a tale scopo. Insieme a Fibank, lo stiamo realizzando in Bulgaria, offrendo le criptovalute a più di un milione di clienti attraverso un'esperienza bancaria che già conoscono e di cui si fidano", ha dichiarato Nadeem Ladki, Global Head di Bitpanda Enterprise.

Il partenariato tra Fibank e Bitpanda giunge in un momento in cui un numero sempre più alto di banche europee sta cercando soluzioni sostenibili e conformi alle normative per soddisfare la crescente domanda di trading di asset digitali. In Bulgaria e nella regione in generale, tali offerte rimangono limitate, posizionando Fibank come la prima banca in Bulgaria e tra i primi istituti di credito dell'UE a fornire l'accesso diretto attraverso i propri canali digitali all'interfaccia utente di Bitpanda, consentendo ai clienti di utilizzare i servizi legati alle cripto-attività di Bitpanda.

Informazioni su Fibank

Fibank (First Investment Bank) è una delle principali istituzioni bancarie in Bulgaria e la più grande banca con capitale di proprietà bulgara. Si è evoluta in un moderno gruppo finanziario con le proprie attività principali nella Repubblica di Bulgaria e una presenza regionale attraverso una filiale a Cipro e una filiale in Albania. La banca detiene solide posizioni di mercato e si colloca tra i principali attori del settore bancario bulgaro in termini di attività, base clienti e ampiezza delle soluzioni finanziarie offerte.

Fibank si è affermata come istituto finanziario innovativo, guidato dalla tecnologia e orientato al cliente, che offre una vasta gamma di prodotti e servizi ai clienti retail, alle piccole e medie imprese nonché alle grandi imprese. Con una solida esperienza nel settore bancario aziendale, nella finanza commerciale, nei pagamenti internazionali e nei servizi legati alle carte, la banca è tra i partner finanziari privilegiati dalle imprese bulgare. Essa combina una profonda conoscenza del mercato locale, la flessibilità nella strutturazione delle soluzioni finanziarie e la capacità di gestire sia le esigenze bancarie quotidiane delle imprese che le operazioni più complesse relative al finanziamento degli investimenti, al capitale circolante, alle garanzie, alle lettere di credito e ai pagamenti transfrontalieri.

Negli ultimi anni, Fibank ha costantemente rafforzato la propria posizione di innovatore nel settore bancario attraverso lo sviluppo di moderni canali digitali, servizi bancari online e mobili, servizi a distanza, soluzioni intelligenti per il servizio clienti e una nuova generazione di prodotti per carte e pagamenti. La banca è anche tra i pionieri in Bulgaria nell'offrire prodotti specializzati relativi all'oro da investimento, ai metalli preziosi, ai risparmi e alle soluzioni di investimento, nonché nell'introduzione di nuovi modelli tecnologici per un sistema bancario più rapido, più pratico e più sicuro.

Informazioni su Bitpanda Enterprise

Bitpanda Enterprise è il ramo dell'infrastruttura istituzionale di Bitpanda, che fornisce una tecnologia unificata che consente a banche, fintech, broker, società commerciali, family office e clienti aziendali di accedere alle funzionalità degli asset digitali su larga scala. Riunisce infrastrutture di investimento, liquidità, custodia, pagamenti, stablecoin e tokenizzazione all'interno di un unico ecosistema integrato. Progettata per la crescita istituzionale a lungo termine, Bitpanda Enterprise dà priorità alla trasparenza e alla scalabilità, aiutando gli istituti a collegare la finanza tradizionale con l'economia digitale. Attraverso i propri partenariati istituzionali, Bitpanda Enterprise fornisce attualmente l'accesso agli asset digitali agli utenti finali in tutta l'UE, il Regno Unito, gli Emirati Arabi Uniti e l'America Latina. Tra i suoi partner figurano, tra gli altri, N26, Société Générale, Deutsche Börse Group, banche Raiffeisen selezionate, RAKBANK e Onda Finance.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/fibank-e-bitpanda-stringono-un-partenariato-strategico-per-lanciare-laccesso-integrato-alle-cripto-attivita-tramite-lapp-mobile-my-fibank-302907248.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.