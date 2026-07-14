FocalPoint e STMicroelectronics siglano un accordo commerciale per garantire una maggiore affidabilità del GNSS nelle applicazioni automobilistiche

L'accordo commerciale combina il collaudato software S-GNSS® Auto di FocalPoint con l'hardware Teseo di STMicroelectronics per migliorare l'affidabilità del posizionamento in ambienti GNSS difficili

CAMBRIDGE, Inghilterra, 14 luglio 2026 /PRNewswire/ -- FocalPoint, azienda con sede nel Regno Unito leader nel settore del software GNSS (Global Navigation Satellite System) per il settore automobilistico, i dispositivi indossabili e gli smartphone, ha annunciato oggi di aver siglato un accordo commerciale con STMicroelectronics. L'accordo segna un passo importante verso la fornitura di un posizionamento dei veicoli altamente affidabile in ambienti GNSS difficili. Basandosi sulla collaborazione annunciata per la prima volta nel maggio 2025, FocalPoint e STMicroelectronics hanno ora trasformato la loro soluzione congiunta S-GNSS® Auto e Teseo in un'offerta commerciale completa.

La soluzione congiunta, leader del settore, rappresenta un significativo balzo in avanti nell'affidabilità del GNSS, in particolare nei canyon urbani, sulle strade alberate e in altri ambienti difficili in cui i sistemi GNSS convenzionali incontrano difficoltà. Viene fornita sotto forma di un semplice aggiornamento del firmware per i dispositivi Teseo, consentendo ai produttori di apparecchiature originali (OEM) del settore automobilistico e ai fornitori di 1° livello di ottenere una precisione di posizionamento notevolmente migliorata in modo semplice ed economico.

Grazie alla tecnologia brevettata Supercorrelation® di FocalPoint, il software S-GNSS® ha dimostrato miglioramenti costanti in termini di precisione in condizioni di multipath e di segnale degradato. In recenti e rigorosi test condotti a livello globale, la funzione S-GNSS® Auto sui dispositivi Teseo ha superato significativamente le prestazioni delle soluzioni standard commerciali. La soluzione congiunta sta procedendo verso l'implementazione commerciale sia sulle piattaforme OEM attuali sia su quelle di prossima generazione.

"Siamo lieti di siglare questo accordo commerciale con ST, oltre a diventare un loro partner autorizzato, il che consente alla nostra collaborazione di fare un salto di qualità. La nostra soluzione congiunta affronta i punti critici relativi all'affidabilità del GNSS riscontrati da molti OEM nella progettazione delle loro soluzioni ADAS", ha affermato Scott Pomerantz, CEO di FocalPoint. "Insieme, offriamo miglioramenti significativi che rendono i veicoli autonomi e connessi più sicuri e affidabili".

"Grazie al nostro accordo commerciale con FocalPoint e sfruttando la flessibilità della piattaforma aperta di Teseo, stiamo ampliando il nostro portafoglio con prodotti basati sul software S-GNSS® Auto che aiutano i clienti a spingere le prestazioni oltre i limiti dei tradizionali ricevitori GNSS e ad acquisire un reale vantaggio competitivo sul mercato", ha dichiarato Luca Celant, direttore generale della divisione Digital Audio and Signal Solutions di STMicroelectronics. "Aggiungendo la roadmap S-GNSS e innovazioni come Precise+® al portafoglio all'avanguardia di Teseo, stiamo lavorando per garantire una precisione inferiore al metro negli ambienti più difficili. "Insieme, stiamo aiutando gli OEM ad aggiungere valore e ad accelerare lo sviluppo delle funzionalità ADAS e V2X in tutta sicurezza".

Questa collaborazione rafforza l'impegno di entrambe le aziende nel rendere più sicuri i veicoli automatizzati e nel migliorare la navigazione quotidiana.

Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina ST Partner di FocalPoint.

I kit di valutazione (EVK) che integrano il software S-GNSS® Auto di FocalPoint su Teseo V e Teseo VI sono ora disponibili per OEM, fornitori di 1° livello e partner dell'ecosistema sul sito web di FocalPoint.

Contattare FocalPoint all'indirizzo contact@focalpointpositioning.com per ricevere il rapporto completo dei risultati di S-GNSS® Auto sui dispositivi Teseo.

Informazioni su FocalPoint

FocalPoint sviluppa software avanzato che garantisce l'affidabilità del GNSS negli ambienti più difficili. Il suo software di punta, S-GNSS® Auto, offre la precisione di posizionamento necessaria per migliorare l'autonomia dei veicoli, specialmente nei canyon urbani e sulle strade forestali. Integrata nei dispositivi Teseo V e Teseo VI di STMicroelectronics, questa soluzione congiunta viene offerta come aggiornamento firmware senza soluzione di continuità, consentendo agli OEM di migliorare le proprie funzionalità ADAS e V2X. Con sede a Cambridge, nel Regno Unito, FocalPoint è supportata da un investimento strategico di GM Ventures e ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti dal Royal Institute of Navigation e dall'Institute of Navigation.

Sito web: focalpointpositioning.com

Contatto per i mediaRamya Sriramcontact@focalpointpositioning.com

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