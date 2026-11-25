Validata nel settore automobilistico, S-GNSS® si estende ora alle città intelligenti e alla robotica mobile, dai droni per la consegna alle piattaforme di micromobilità.

CAMBRIDGE, Inghilterra, 24 novembre 2026 /PRNewswire/ -- FocalPoint ha annunciato oggi l'espansione della sua tecnologia S-GNSS® nei mercati delle città intelligenti e della robotica, estendendo la sua tecnologia di posizionamento oltre l'automotive a una gamma crescente di sistemi autonomi e connessi. L'iniziativa si traduce in un posizionamento GNSS affidabile nei sistemi di IA fisici emergenti, compresi i droni per la consegna, i robot mobili e le piattaforme di micromobilità.

L'espansione affronta una sfida comune a tutte queste applicazioni: mantenere un posizionamento affidabile in ambienti difficili. Nelle città, gli edifici alti riflettono i segnali satellitari, creando percorsi multipli che riducono la precisione. Sotto una fitta vegetazione e attorno ad altri ostacoli, i segnali satellitari possono essere indeboliti o ostacolati. I ricevitori sono anche sempre più vulnerabili al jamming e allo spoofing. Inoltre, la compattezza di numerose piattaforme robotiche comporta spesso un posizionamento errato delle antenne.

L'elaborazione del segnale Supercorrelation® di FocalPoint affronta queste sfide a livello di ricevitore GNSS. Migliora la precisione in ambienti con percorsi multipli, rafforza la resistenza allo spoofing e al jamming e aiuta a recuperare le prestazioni laddove il posizionamento dell'antenna è compromesso. Funziona con l'hardware del ricevitore esistente, senza richiedere sensori aggiuntivi.

Poiché i sistemi di localizzazione diventano sempre più autonomi, un posizionamento affidabile è fondamentale per navigare nell'ambiente circostante, supportare i servizi basati sulla localizzazione e operare in sicurezza intorno alle persone. Un robot di consegna che decide quale strada attraversare o un robotaxi che riceve false informazioni di posizionamento da uno spoofer deve prendere decisioni sulla base delle informazioni a sua disposizione. Non vi è alcun conducente in grado di individuare l'errore.

S-GNSS® è già affermata nel settore automobilistico ed è disponibile in commercio come aggiornamento del firmware grazie alla collaborazione di FocalPoint con STMicroelectronics. S-GNSS® Auto è integrata con i ricevitori Teseo GNSS di ST, offrendo prestazioni di posizionamento migliorate alle applicazioni di guida autonoma. L'espansione verso le città intelligenti e la robotica estende la tecnologia di FocalPoint a nuovi mercati che si trovano ad affrontare sfide simili in materia di affidabilità GNSS.

"L'IA fisica si sta allontanando da ambienti controllati e sta entrando nel mondo reale, dove il posizionamento affidabile diventa essenziale per ciò che questi sistemi possono ottenere", ha affermato Scott Pomerantz, CEO di FocalPoint Positioning. "La nostra tecnologia consente ai sistemi autonomi di orientarsi meglio, aiutandoli a navigare in ambienti complessi in modo sicuro. Siamo entusiasti di portare i nostri anni di esperienza nel settore automobilistico a questa prossima generazione di macchine intelligenti".

FocalPoint sta anche lavorando con i produttori di chipset per introdurre Precise+ sul mercato. Questa offerta è progettata per fornire una precisione inferiore al metro per applicazioni che la richiedono, inclusi macchinari agricoli e da costruzione in cui il posizionamento preciso favorisce la produttività e la sicurezza.Incontra FocalPoint al CES 2027, dal 6 al 9 gennaio a Las Vegas, per scoprire cosa significa un posizionamento affidabile per l'IA fisica, le città intelligenti e la robotica.

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Informazioni su FocalPoint

FocalPoint sviluppa software avanzato che garantisce l'affidabilità di GNSS negli ambienti più difficili. Il software di punta S-GNSS® Auto offre l'accuratezza di posizionamento necessaria per far progredire l'autonomia dei veicoli, specialmente nei canali urbani e sulle strade forestali. Integrata sui dispositivi STMicroelectronics Teseo V e Teseo VI, questa soluzione congiunta è offerta come aggiornamento del firmware completamente integrato, consentendo agli OEM di migliorare le loro capacità ADAS e V2X. Validata nel settore automobilistico, S-GNSS® si sta ora estendendo all'IA fisica, alle città intelligenti e alla robotica. Con sede a Cambridge, nel Regno Unito, FocalPoint è sostenuta da un investimento strategico di GM Ventures e ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti dal Royal Institute of Navigation (RIN) e dall'Institute of Navigation (ION).

Ramya Sriram; contact@focalpointpositioning.com https://focalpointpositioning.com/

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