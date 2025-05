Galileo FX lancia la nuova "Performance Page", dettando un nuovo punto di riferimento per la trasparenza del trading automatizzato

NEW YORK, 21 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Galileo FX, fornitore leader di tecnologia di trading automatizzato, ha annunciato il lancio della sua Performance Page, una piattaforma proprietaria che offre agli utenti l'accesso a oltre 470 strategie verificate e supportate dai dati. A differenza dei tipici strumenti algoritmici, la Performance Page fornisce una trasparenza totale, con cronologie complete delle negoziazioni, drawdown e dati sulle perdite, offrendo ai trader informazioni fruibili senza una logica "black-box".

Risolvere una sfida chiave: fiducia nell'automazione

Sin dalla sua fondazione nel 2021, Galileo FX ha assunto un approccio controcorrente in un settore dove dominano sistemi poco trasparenti e dichiarazioni di prestazioni spesso prive di verifica. Con la Performance Page, l'azienda si propone di risolvere uno dei problemi più ostinati del settore: mancanza di visibilità sulle reali prestazioni della strategia.

"Molte piattaforme mostrano risultati ideali e nascondono il resto. Noi invece no", ha dichiarato David Materazzi, CEO di Galileo FX. "Noi pubblichiamo tutto: guadagni, perdite, registri delle negoziazioni; così gli utenti possono prendere decisioni basate su prove, non su speranze".

Come funziona

Ogni strategia elencata nella Performance Page è il risultato di rigorosi test condotti dagli analisti interni di Galileo FX. Per ogni strategia pubblicata, almeno dieci vengono rifiutate durante gli stress test su 471 scenari di mercato storici, tra cui diverse volatilità, classi di attività e intervalli di tempo.

Gli utenti possono filtrare le strategie in base agli obiettivi di rendimento, ai tipi di asset e alla propensione al rischio. Possono testare all'istante qualsiasi strategia su Galileo FX, senza impostazioni manuali o configurazioni aggiuntive.

Per i trader che vogliono più di una promessa

La Performance Page è rivolta in particolar modo ai trader che diffidano dalle app di segnale, dall'hype ad alta frequenza e dai sistemi black-box. Galileo FX si posiziona come un motore di trading completamente automatizzato, non come un mercato per la speculazione.

"Questo strumento è pensato per gli utenti che sono stanchi di affermazioni gonfiate e vogliono un'automazione comprovata, intuitiva e completamente trasparente", ha affermato Materazzi.

Costruito su trasparenza e controllo

Mentre la maggior parte dei bot di trading offre una personalizzazione limitata e poche informazioni sulla logica di trading, Galileo FX enfatizza il controllo dell'utente e l'integrità dei dati. Tutte le strategie sono progettate per essere completamente autonome, ma la struttura, i parametri e i risultati sono visibili a ogni livello.

Le dichiarazioni sulle prestazioni sono supportate da registri commerciali completi, non da snapshot filtrati. Gli utenti possono visualizzare le performance storiche, compresi i mesi in cui si sono registrate perdite, rendendo Galileo FX una delle poche piattaforme nel settore a impegnarsi per una trasparenza radicale.

Implicazioni per il settore

Con questo lancio, Galileo FX fa segnare un cambiamento in ciò che gli utenti dovrebbero aspettarsi dal trading automatizzato: meno speculazioni e più verifiche. L'azienda sfida il modello imperante di vendita di dashboard semplificate e metriche nascoste, offrendo una piattaforma in cui gli utenti possono effettivamente verificare le prestazioni prima di impegnare capitali.

"Gli strumenti di trading non mancano certo. Mancano le prove", ha detto Materazzi. "La Performance Page è stata creata per colmare questa lacuna".

Informazioni su Galileo FX

Fondata nel 2021, Galileo FX sviluppa software di trading completamente automatizzati, progettati per operare su più classi di attività con un input minimo da parte dell'utente. La piattaforma è stata testata in centinaia di ambienti di mercato ed è concepita per adattarsi alla volatilità, e non per essere gestita dalla stessa. Galileo FX offre prestazioni verificate, totale trasparenza strategica e pieno controllo da parte dell'utente.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2606787/5135978/Galileo_FX_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/galileo-fx-lancia-la-nuova-performance-page-dettando-un-nuovo-punto-di-riferimento-per-la-trasparenza-del-trading-automatizzato-302462183.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire