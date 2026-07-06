Generac promuove Niccolò Borracchini al ruolo di Executive Vice President - International

WAUKESHA, Wisconsin, 6 luglio 2026 /PRNewswire/ --Generac Holdings Inc. (NYSE: GNRC), azienda leader a livello mondiale nella progettazione, produzione e fornitura di soluzioni tecnologiche per l'energia e di altri prodotti per la generazione di energia, ha annunciato oggi la promozione di Niccolò Borracchini alla carica di Executive Vice President - International. Con effetto immediato, Borracchini assumerà la guida delle attività dei marchi Generac e Pramac in tutti i mercati al di fuori degli Stati Uniti e del Canada. Nel suo nuovo incarico, Borracchini entrerà a far parte dell'Executive Leadership Team e riporterà direttamente ad Aaron Jagdfeld.

La promozione di Borracchini fa seguito al pensionamento di Paolo Campinoti dal suo ruolo di leadership esecutiva, con effetto dal 1° luglio 2026, dopo oltre 30 anni di distinto servizio all'interno del Gruppo Pramac. Campinoti è entrato in Pramac nel 1993 e, dopo l'acquisizione di Pramac da parte di Generac nel 2016, ha ricoperto il ruolo di Executive Vice President - International, mantenendo contestualmente anche la carica di CEO del Gruppo Pramac. Campinoti continuerà a collaborare con l'azienda, mettendo a disposizione la propria consulenza strategica per sostenere la crescita del business Commercial e Industrial di Generac a livello internazionale.

"Paolo è entrato in Pramac nel 1993 e, nel corso di oltre trent'anni, ha trasformato l'azienda da realtà locale italiana a marchio di riferimento a livello globale nel settore della generazione di energia, con una presenza consolidata nelle aree EMEA, APAC e LATAM", ha dichiarato Aaron Jagdfeld, Chairman, President e Chief Executive Officer di Generac. "Ha costruito le relazioni commerciali e sviluppato il marchio internazionale che oggi contraddistinguono il business di Pramac e siamo lieti che la sua esperienza continuerà a rappresentare una risorsa preziosa per Generac anche nel suo nuovo ruolo di consulente e advisor dell'azienda, in qualità di President - International Development".

Borracchini è entrato a far parte di Pramac nel 2015, assumendo inizialmente l'incarico di Corporate General Manager. A seguito dell'acquisizione di Pramac da parte di Generac nel 2016, ha svolto un ruolo centrale nel processo di integrazione e nell'espansione internazionale del Gruppo al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, assumendo progressivamente responsabilità di crescente rilievo nella guida di tutte le funzioni di supporto internazionali e delle attività commerciali. Nel 2024 è stato nominato Senior Vice President - International.

"Sono onorato di assumere questo nuovo incarico e di avere l'opportunità di costruire sullo straordinario patrimonio che Paolo ha creato nel corso di oltre trent'anni", ha dichiarato Borracchini. "Non vedo l'ora di lavorare a fianco dei nostri team internazionali per continuare a rafforzare la presenza globale di Generac, consolidare le relazioni con i nostri clienti e portare avanti la nostra missione condivisa di Power a Smarter World".

Prima di entrare in Pramac, Borracchini ha maturato un'esperienza nel settore del private equity presso MPVenture e successivamente presso Emisys Capital, occupandosi di investimenti nel segmento delle medie imprese nei settori industriale, dei beni di consumo e dei media. Ha conseguito con lode un Master of Science in Management e una laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Siena. Nell'ambito del programma Erasmus, ha trascorso un anno presso la WHU - Otto Beisheim School of Management in Germania. Dal 2024 è membro del Consiglio di Amministrazione e Vice President della Fondazione ITS Energia e Ambiente.

A proposito di Generac

Generac è un'azienda specializzata in soluzioni energetiche integrate, consentendo alle persone di gestire l'energia secondo le proprie esigenze. Fondata nel 1959, Generac è un'azienda leader a livello mondiale nella progettazione, produzione e fornitura di un'ampia gamma di soluzioni tecnologiche per l'energia. La Società offre apparecchiature per la generazione di energia, sistemi di accumulo, dispositivi e soluzioni per la gestione dell'energia, nonché altri prodotti per la generazione di energia, destinati ai mercati residenziale, commerciale, industriale, dei data center, delle telecomunicazioni e del noleggio. L'ampio portafoglio di soluzioni tecnologiche per l'energia della Società, per uso domestico e aziendale, consente di realizzare la propria missione di Power a Smarter World e di guidare l'evoluzione verso soluzioni energetiche più resilienti, efficienti e innovative.

Informazioni previsionali

Alcune dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa, così come altre informazioni fornite di volta in volta da Generac Holdings Inc. o dai suoi dipendenti, possono contenere dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze tali da poter determinare risultati effettivi sostanzialmente diversi da quelli indicati nelle suddette dichiarazioni previsionali. Le informazioni previsionali riflettono le attuali aspettative e previsioni di Generac in relazione alla situazione finanziaria della Società, ai risultati operativi, ai piani, agli obiettivi, alle performance future e al business. Puoi riconoscere le informazioni previsionali dal fatto che non si riferiscono strettamente a fatti storici o attuali. Queste dichiarazioni possono includere parole come "anticipare", "stimare", "aspettarsi", "prevedere", "fare previsioni", "pianificare", "intendere", "ritenere", "fiducioso", "può", "dovrebbe", "può avere", "probabile", "futuro", "ottimista" e altri termini e espressioni di significato simile, in relazione a qualsiasi discussione sui tempi o sulla natura delle future performance operative o finanziarie o di altri eventi.

Qualsiasi dichiarazione previsionale di questo tipo non costituisce una garanzia di performance o di risultati e comporta rischi, incertezze (alcune delle quali al di fuori del controllo della Società) e ipotesi. Sebbene Generac ritenga che le eventuali dichiarazioni previsionali siano basate su ipotesi ragionevoli, è opportuno tenere presente che numerosi fattori potrebbero influenzare i risultati finanziari effettivi della Società e far sì che essi differiscano in modo significativo da quelli previsti in tali dichiarazioni previsionali, tra cui:

Qualora uno o più di tali rischi o incertezze si concretizzassero, i risultati effettivi di Generac potrebbero differire in modo sostanziale da quelli previsti in qualsiasi dichiarazione previsionale. Una discussione dettagliata di questi e altri fattori che possono influenzare i risultati futuri è contenuta nei documenti depositati da Generac presso la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), in particolare nella sezione "Risk Factors" della Relazione Annuale sul Modulo 10-K e nei suoi report periodici sul Modulo 10-Q. Gli azionisti, i potenziali investitori e gli altri lettori dovrebbero considerare attentamente tali fattori nella valutazione delle dichiarazioni previsionali.

Qualsiasi dichiarazione previsionale resa da Generac nel presente comunicato stampa si riferisce esclusivamente alla data in cui viene effettuata. Generac non si assume alcun obbligo di aggiornare alcuna dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, sviluppi futuri o altro, salvo quanto eventualmente richiesto dalla legge.

CONTATTI: CorporateCommunications@generac.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/generac-promuove-niccolo-borracchini-al-ruolo-di-executive-vice-president---international-302817250.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.