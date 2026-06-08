Giornata Mondiale dell'Ambiente 2026，EZVIZ rilancia EZVIZ Green tra sostenibilità, innovazione e tutela ambientale

HOOFDDORP, Paesi Bassi, 8 giugno 2026 /PRNewswire/ -- EZVIZ, brand leader mondiale nel settore delle tecnologie e servizi per la casa, rilancia la propria iniziativaEZVIZ Green, dedicata alla tutela ambientale e alla promozione di una tecnologia sostenibile che valorizza la collaborazione con Treedom e Plastic Brank. Sotto il tema "Pulire. Conservare. Coesistere.", il marchio inaugura una settimana di sensibilizzazione ambientale in concomitanza con la Giornata Mondiale dell'Ambiente e la Giornata Mondiale degli Oceani. Le attività previste coinvolgono partner e utenti in azioni utili a sostenere la capacità di adattamento climatico e a salvaguardare gli oceani, inserendosi all'interno di una visione più ampia di coesistenza sostenibile tra uomo e natura.

Impegno ambientale e impatto sulle comunità locali

In questo contesto, EZVIZ rafforza il proprio impegno per promuovere un rapporto più equilibrato con l'ambiente, supportando progetti concreti e collaborazioni di lungo periodo. L'iniziativa si sviluppa infatti partnership insieme a Treedom, piattaforma globale per la piantumazione di alberi, e Plastic Bank, realtà pioniera nel recupero della plastica negli oceani.

Grazie a questa partnership, l'azienda mira a coinvolgere in modo sempre più attivo le comunità locali, coniugando tutela ambientale e sviluppo economico. Un approccio che risponde all'appello delle Nazioni Unite per ristabilire l'equilibrio tra uomo e pianeta. Inoltre, in qualità di partecipante al Global Compact delle Nazioni Unite, EZVIZ contribuisce agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), promuovendo un modello di crescita sostenibile e duratura.

"In questa nuova fase di EZVIZ Green puntiamo a raggiungere la vitalità ecologica, a beneficio sia delle persone che delle altre forme di vita", ha dichiarato Joanne Cao, Segretario del Consiglio di Amministrazione di EZVIZ e Direttore del Comitato ESG.

Treedom e Plastic Bank: partnership di successo consolidate

A dare concretezza a questo impegno sono le collaborazioni con Treedom e Plastic Bank, pilastri fondamentali dell'iniziativa. Insieme a Treedom, EZVIZ supporta gli agricoltori locali nella piantumazione di alberi, promuovendo un modello che integra agricoltura e silvicoltura in 11 paesi. Secondo le ultime proiezioni, al ritmo attuale l'espansione delle aree forestali consentirà di ridurre le emissioni di CO 2 di oltre 738,2 tonnellate nei prossimi dieci anni. Inoltre, si prevede di superare i 6.000 alberi entro il 2027, contribuendo ulteriormente alla sicurezza alimentare e allo sviluppo economico delle comunità coinvolte. Nel prossimo anno di collaborazione, la copertura forestale verrà ulteriormente estesa a un maggior numero di regioni del Sud-est asiatico, del Sud America e dell'Africa, con particolare attenzione a territori chiave nel contrasto ai cambiamenti climatici, come l'Ecuador.

Parallelamente, attraverso la collaborazione con Plastic Bank, EZVIZ contribuisce in modo concreto alla riduzione l'inquinamento da plastica, coinvolgendo 29 comunità di raccoglitori in tutto il mondo. Ad oggi, il progetto ha permesso di riciclare l'equivalente di 1.000.000 di bottiglie, evitando che 20.000 kg di plastica inquinassero le acque. Quest'anno, l'attenzione dell'azienda si concentra in particolare sul Sud-est asiatico, area caratterizzata da uno degli arcipelaghi costieri più estesi al mondo, dove EZVIZ intende promuovere una cultura del riciclo della plastica più diffusa e sistematica, contribuendo così alla tutela della biodiversità marina e alla stabilità economica delle comunità locali.

Questo impegno si riflette anche all'interno dell'azienda, che adotta un approccio a 360° alla sostenibilità. EZVIZ continua infatti a sviluppare e integrare soluzioni tecnologiche a basso impatto ambientale nei propri prodotti. Tra queste, l'utilizzo di batterie 4G nelle telecamere di nuova generazione, progettate per ridurre al minimo il consumo energetico senza compromettere le prestazioni in termini di sicurezza. È inoltre in fase di perfezionamento la capacità di rilevamento della fauna selvatica nei dispositivi, con l'obiettivo di garantire una protezione più efficace sia agli utenti sia agli animali nelle aree remote.

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