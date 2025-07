Gli ortodontisti di tutto il mondo si riuniscono in Europa per esplorare la svolta di Smartee nel riposizionamento mandibolare

Gli ortodontisti si riuniscono a Bruxelles e Roma per esplorare i progressi nel trattamento delle malocclusioni con la tecnologia GS

ROMA, 11 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Smartee ha ospitato due simposi europei sulla tecnologia di riposizionamento mandibolare GS, richiamando a Bruxelles e Roma ortodontisti provenienti da oltre 10 Paesi. Questi eventi hanno segnato una pietra miliare nella missione di Smartee – promuovere l'eccellenza ortodontica attraverso scambi clinici transcontinentali.

Tenutosi nel cuore dell'Europa, il simposio di Bruxelles ha presentato un programma approfondito che ha trattato i principi fondamentali e le applicazioni cliniche della tecnologia di riposizionamento mandibolare Smartee GS. I partecipanti hanno seguito workshop teorici immersivi sulla tecnologia GS, esercitazioni pratiche e revisioni di casi complessi, familiarizzando così con strategie pratiche per il trattamento delle malocclusioni gravi.

Nel corso del simposio, il Prof. Gang Shen ha offerto un quadro clinico approfondito per la gestione dei casi adulti di "malocclusione a tre profondità" – un quadro caratterizzato da retrusione mandibolare, convessità facciale, overjet aumentato, morso profondo, curva di Spee pronunciata e rapporto molare di Classe II.

Riconoscendo che il riposizionamento chirurgico o le estrazioni mascellari sono spesso indesiderati dai pazienti adulti, il Prof. Shen ha proposto un approccio terapeutico non invasivo e graduale. Nella fase iniziale, gli allineatori dotati di blocchi di morso verticali vengono combinati con il dispositivo S8-SGTB per guidare il riposizionamento mandibolare anteriore. Contemporaneamente viene eseguita l'intrusione degli incisivi e l'estrusione dei molari. Questo protocollo non solo fa avanzare la mandibola, ma facilita anche il rimodellamento nella regione condilare attraverso il deposito osseo adattativo posteriormente all'articolazione.

Questa strategia consente ai medici di migliorare il profilo facciale, ottimizzare la funzionalità dentale e ridurre al minimo gli interventi invasivi, ridefinendo il modo in cui gli allineatori trasparenti possono essere utili nei casi complessi di malocclusione scheletrica.

Il simposio di Roma si è tenuto sulla scia del successo di questo evento, rafforzando l'impegno di Smartee nell'innalzare gli standard ortodontici globali. Entrambi gli eventi hanno favorito un dialogo approfondito tra i medici europei e i dirigenti scientifici Smartee, evidenziando l'efficacia clinica del dispositivo nel trattamento delle malocclusioni di Classe II e delle discrepanze mandibolari.

Hanno partecipato agli eventi ortodontisti provenienti da oltre dieci Paesi – tra cui Francia, Germania, Svizzera, Paesi Bassi e Libano – sottolineando il crescente interesse internazionale per la tecnologia di riposizionamento mandibolare GS.

La Dott.ssa Camilla Molinari, specialista in ortodonzia, ha condiviso le sue riflessioni: "Queste sessioni hanno rivelato applicazioni innovative della tecnologia di riposizionamento mandibolare GS per malocclusioni complesse. Le informazioni preziose offerte dal Prof. Gang Shen e gli interessanti dati clinici condivisi miglioreranno significativamente il nostro approccio ai casi di Classe II. Credo che questo avrà un impatto trasformativo sulla pratica clinica".

Il Dott. Piero Versace ha aggiunto: "Il corso GS di Smartee ha offerto una chiarezza e un'innovazione eccezionali. La metodologia offre un valore clinico tangibile e prevedo di integrarla nella mia pratica. Questa tecnologia rappresenta il futuro dell'ortodonzia di precisione".

Questi simposi rappresentano la transizione di Smartee da esportatore di allineatori a innovatore tecnologico globale, con il riposizionamento mandibolare GS che emerge come quadro pionieristico per i casi complessi. Esportando protocolli scientifici convalidati insieme ai suoi sistemi di allineatori, Smartee consente ai medici di tutto il mondo di ottenere risultati uniformi e fisiologicamente validi.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2727593/Smartee_GS_Mandibular_Repositioning_Technology_Seminar_Speaker_Prof_Gang_Shen.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/gli-ortodontisti-di-tutto-il-mondo-si-riuniscono-in-europa-per-esplorare-la-svolta-di-smartee-nel-riposizionamento-mandibolare-302503009.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.