Huawei presenta la nuova versione di Stellar AI Network per offrire al mondo dell'IA agentica una connettività intelligente e sicura

SHANGHAI, 20 settembre 2026 /PRNewswire/ -- In occasione di HUAWEI CONNECT 2026, Huawei ha presentato la nuova versione della soluzione Stellar AI Network, sviluppata secondo il principio di una connettività intelligente e sicura. Grazie a caratteristiche quali maggiore efficienza nell'elaborazione, trasmissione senza perdita di dati e rapida attivazione delle applicazioni, questa soluzione, progettata per rispondere alle esigenze future, consente di sfruttare appieno la capacità di calcolo garantendo al contempo continuità operativa e sicurezza dei servizi nell'era dell'intelligenza artificiale.

La rapida diffusione dell'IA ha determinato un aumento di 260 volte del consumo giornaliero di token nell'arco di un solo anno. La nuova versione di Stellar AI Network di Huawei, articolata nelle soluzioni AI Fabric, AI WAN e AI Campus, risponde a questa evoluzione concentrandosi sulla connettività intelligente e sulla sicurezza.

Stellar AI Fabric 2.0

Stellar AI WAN

Stellar AI Campus Network

Guardando al futuro, Huawei continuerà a innovare i prodotti e le soluzioni Stellar AI Network in linea con la visione «AI for All, All on Secure IP», collaborando con clienti e partner per valorizzare al massimo ogni connessione nell'era dell'intelligenza artificiale.

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