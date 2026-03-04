Huawei propone di costruire una rete all-optical incentrata sull'IA per migliorare l'esperienza del servizio

BARCELLONA, Spagna, 4 marzo 2026 /PRNewswire/ -- In occasione del Green All-Optical Network Forum ospitato da IDATE e tenutosi durante il MWC 2026 di Barcellona, Huawei ha condiviso la sua visione per la costruzione di una rete all-optical incentrata sull'IA. Huawei ha proposto quattro iniziative volte a migliorare le funzionalità di rete in termini di larghezza di banda, affidabilità, copertura e latenza, aiutando gli operatori a liberare valore di rete e offrendo una migliore esperienza per i servizi IA.

Oltre 200 leader del settore ed esperti dei regolatori europei delle telecomunicazioni, il FTTH Council Europe, operatori e fornitori di apparecchiature si sono riuniti per discutere delle opportunità e delle sfide delle reti all-optical nell'era dell'IA. Operatori globali come Bouygues Telecom e China Unicom hanno condiviso le loro pratiche di successo, esplorando i requisiti di rete per lo sviluppo di servizi per la smart home, promuovendo l'innovazione dell'IA attraverso un'elaborazione efficiente e migliorando le operazioni di rete intelligenti.

Kim Jin, Vicepresidente della Huawei Optical Business Product Line, ha presentato l'idea per la costruzione di una rete all-optical incentrata sull'IA e i prodotti e le soluzioni di Huawei per reti ottiche di nuova generazione. Con il potenziamento della larghezza di banda, dell'affidabilità, della copertura e della latenza, Huawei intende aiutare gli operatori a costruire reti agentiche UBB e offrire esperienze di servizio premium:

Per l'O&M, si applica l'agente FANSpirit nel dominio dell'accesso ottico per ridurre i reclami degli utenti della banda larga domestica, e l'agente OTNSpirit nel dominio della trasmissione ottica raccomanda percorsi differenziati in base alla larghezza di banda, alla latenza e all'affidabilità, consentendo agli operatori di effettuare aggiornamenti O&M intelligenti.

Kim Jin ha detto: "L'era dell'IA offre agli operatori una possibilità che si verifica una volta ogni dieci anni. Huawei si impegna a collaborare con i partner del settore per costruire una rete all-optical incentrata sull'IA . Ciò consentirà di migliorare l'esperienza utente, sbloccare un maggiore valore di rete e ottenere una crescita vantaggiosa per tutti nell'era dell'IA."

