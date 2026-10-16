Huawei propone un'OTN di nuova generazione per una rete interamente ottica incentrata sull'AIDC

VIENNA, 16 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Durante NetworkX 2026, Huawei ha condiviso la propria visione per la costruzione della rete interamente ottica "LIGHTS" all'Optical Transport Innovation Summit. Huawei ha delineato tre flussi di opportunità basati sull'IA per gli operatori e ha spiegato come una rete interamente ottica incentrata sull'AIDC, alimentata dalla soluzione OTN di nuova generazione di Huawei, consente loro di trainare la crescita del business.

L'IA genera tre flussi di opportunità per gli operatori

La rapida evoluzione dell'IA apre tre flussi di opportunità per gli operatori: interconnessione dei DC per gli hyperscaler, linee private per la potenza di calcolo aziendale e servizi integrati di calcolo e di rete. Ciò sta rimodellando il trasporto ottico: da una rete di base che serve i consumatori e gli utenti domestici (ToC e ToH) a una rete aziendale che serve le imprese (ToB) e l'IA; dalla pianificazione basata sulle divisioni amministrative alla pianificazione incentrata sull'AIDC.

La soluzione OTN di nuova generazione migliora la rete interamente ottica incentrata sull'AIDC

Per cogliere queste opportunità, gli operatori hanno bisogno di una rete interamente ottica incentrata sull'AIDC. Huawei propone la rete di destinazione LIGHTS come priorità chiave per gli operatori nell'era dell'IA, con sei capacità chiave: bassa latenza, funzionamento intelligente, architettura ecologica, elevata affidabilità, capacità di livello Tbps e garanzia di sicurezza.

Gavin Gu, presidente del dominio di rete di trasmissione ottica di Huawei, ha presentato la soluzione OTN di nuova generazione di Huawei, che risponde alla necessità di costruire la rete di destinazione LIGHTS coprendo entrambi gli scenari DCI e DCA.

Per la DCI, l'OTN di nuova generazione offre capacità di velocità ultra-elevata da 800G a 2T e un pool di capacità OTN, che utilizza risorse minime per pre-impiegare la capacità in più direzioni. Aiuta gli operatori a raggiungere tempi di commercializzazione (TTM) rapidi, a massimizzare la capacità della fibra e a soddisfare la larghezza di banda a livello di Tbps e i requisiti di consegna rapida del traffico DCI.

Per la DCA, Huawei offre OXC end-to-end (E2E) per un'architettura mesh diretta one-hop, WSON a livello di millisecondo per un'elevata disponibilità garantita, fgOTN per una larghezza di banda flessibile da 10 Mbps a 1 Gbps e una soluzione QKD integrata per la crittografia quantistica. Inoltre, l'OTN di nuova generazione è stata aggiornata sia a livello di hardware che di software per fornire una "rete senza interruzione" end-to-end.

La rete interamente ottica LIGHTS traina la crescita del business

Grazie alla rete interamente ottica LIGHTS, gli operatori stanno passando da un modello di vendita basato esclusivamente sulla larghezza di banda alla fornitura di capacità di base e servizi a valore aggiunto. Le linee private dedicate alla potenza di calcolo stanno avanzando da una singola dimensione di larghezza di banda a più dimensioni che coprono larghezza di banda, latenza, affidabilità e sicurezza. Ciò consente agli operatori di offrire servizi differenziati per diversi settori e migliora il potere di determinazione dei prezzi. Parallelamente, anche la convergenza dei servizi di calcolo e di rete sta accelerando. Ad esempio, a Hubei, in Cina, gli operatori combinano i vantaggi della rete e dell'informatica per lanciare servizi integrati in settori quali l'istruzione, la sanità e la finanza.

La rete interamente ottica LIGHTS per l'IA sta aiutando gli operatori a cogliere opportunità basate sull'IA, a realizzare la monetizzazione della rete e a raggiungere la crescita del business. Huawei collaborerà con i partner del settore per promuovere l'innovazione tecnologica e la crescita del business, accelerando l'evoluzione del settore del trasporto ottico nell'era dell'IA.

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