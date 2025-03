Huawei rilascia la piattaforma collaborativa per gli standard di architettura di riferimento IEEE P2413.2 Power Distribution IoT (PDIoT)

BARCELLONA, Spagna, 9 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Durante l'MWC Barcelona 2025, in occasione dell'Huawei Electric Power Summit sul tema "Thrive with Digital, Accelerate Electric Power Intelligence" (Prosperare con il digitale, accelerare l'intelligenza del settore elettrico), Huawei ha presentato una piattaforma collaborativa per gli standard di architettura di riferimento IEEE P2413.2 PDIoT. Esperti del settore e leader delle organizzazioni internazionali di normazione hanno condiviso i risultati delle ultime ricerche e le pratiche di successo per promuovere la trasformazione digitale nel settore energetico.

David Sun, amministratore delegato di Huawei Electric Power Digitalization BU e vicepresidente di Huawei, ha parlato delle sfide a cui devono far fronte i sistemi di alimentazione elettrica, come le tradizionali perdite di linea, i problemi di affidabilità e altro ancora. Ha sottolineato anche le sfide globali emergenti in quest'era di nuove energie, ricordando l'importanza dell'innovazione. Grazie all'innovazione nel cloud e nell'edge computing, nelle comunicazioni con alimentazione a media tensione e nella tecnologia HPLC, è possibile risolvere efficacemente molti problemi delle reti di distribuzione a bassa tensione. Ad esempio, il centro di alimentazione elettrica della zona portuale internazionale di Xi'an ha registrato un notevole miglioramento nell'affidabilità delle comunicazioni a bassa tensione, fino al 99,9%, in seguito all'implementazione completa di Huawei HPLC. Ora oltre il 97% degli utenti viene contattato in modo proattivo dal personale della Rete elettrica nazionale entro 3 minuti da un'interruzione di corrente. Sono calati di quasi il 50% i ticket per guasti passivi nelle abitazioni unifamiliari con bassa tensione. Il calcolo della perdita di linea può essere completato in soli 15 minuti. Un'azienda nello Shaanxi, inoltre, ha realizzato con successo l'integrazione completa del fotovoltaico distribuito, la ricarica coordinata per le colonnine di ricarica e il raddoppio della capacità, insieme ad altre preziose applicazioni. David Sun ha delineato anche gli elementi chiave per il successo dell'innovazione. Tra queste rientrano l'innovazione dell'architettura per una trasformazione digitale aperta, adattabile e sistematica, l'innovazione dei modelli con funzionalità AI e l'innovazione degli ecosistemi per la collaborazione intersettoriale, oltre all'innovazione dell'AI per ottimizzare la produzione energetica, in particolare in settori quali la previsione di nuova energia e del carico e l'autonomia dei distretti di trasformazione.

Huawei dà priorità agli scenari aziendali chiave nel settore dell'energia elettrica e all'integrazione della produttività digitale. Attraverso una collaborazione strategica con l'ecosistema del settore, Huawei si impegna a promuovere una crescita sostenibile e progressi intelligenti nel settore. Nel corso del summit, Bilel Jamoussi, vicedirettore dell'ITU TSB, Roque Bacani, primo vicepresidente e direttore ICT e Trasformazione di Meralco, e Juan Ortiz Noval, direttore delle operazioni e della manutenzione di rete di E-Distribución Redes Digitales, hanno condiviso le rispettive pratiche di successo con Huawei. Oleg Logvinov, presidente dei gruppi di lavoro IEEE P2413.2, P1901.1 e P1901.3 e amministratore delegato di IoTecha, ha presentato l'architettura degli standard IEEE P2413.2 PDIoT e le iniziative strategiche del gruppo di lavoro IEEE P2413.2. In collaborazione con Huawei, ha inoltre presentato la piattaforma di collaborazione per gli standard dell'architettura di riferimento IEEE P2413.2 PDIoT.

Guardando al futuro, Huawei si concentrerà sulla tecnologia digitale e sull'AI, perfezionerà a ciclo continuo il processo di trasformazione digitale sulla base dell'esperienza acquisita e collaborerà con clienti e partner per promuovere la trasformazione digitale e intelligente del settore energetico.

Per maggiori informazioni sulla soluzione di distribuzione intelligente (IDS) visitare la pagina: https://e.huawei.com/en/topic/electric-power/intelligent-distribution-solution

